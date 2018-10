Incendiu pe drumul dintre Poiana Brașov și Râșnov Pichetul de pompieri militari din Poiana Brașov intervine in aceasta dimineața pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la o construcție de aproximativ 20 mp situata intre Poiana Brașov și Rașnov. Se aflau trei barbați inauntru, iata unul din ei prezinta arsuri la nivelul feței. Se intervine cu o autospeciala de stins incendii cu apa și spuma si un echipaj SMURD, a precizat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgenta Brașov, plutonier major Luiza Danila. The post Incendiu pe drumul dintre Poiana Brașov și Rașnov appeared first on . Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

