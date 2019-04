Incendiu Notre Dame. Soarta multor comori, incertă Chiar daca multe dintre comorile din catedrala au fost salvate soarta altor artefacte ramane incerta. Printre comorile salvate se numara coroana de spini care se spune ca ar fi cea pusa pe capul lui Isus Hristos atunci cand a fost crucificat, un fragment din crucea pe care a fost rastignit Isus, precum si tunica Sfantului Louis. Aceste artefacte vor fi duse la Luvru, acolo unde vor fi curatate si restaurate, anunta CNN. Soarta altor artefacte, incerta Soarta Potrivit sursei citate, soarta altor comori care se aflau in catedrala este incerta, autoritatile neoferind informatii despre… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

