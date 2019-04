INCENDIU Notre Dame din Paris - povestea neștiută - video Construcția catedralei a inceput in anul 1163, pe locul unui lacaș de cult dedicat sfantului diacon Ștefan. In 1182, altarul a fost sfintit de episcopul Maurice de Sully. Lucrarile la catedrala au durat din 1163 pana in 1345. Construcția cladirii cu cinci nave s-a terminat prin lucrarile de pe fațada vestica, iar pe la mijlocul secolului al XIV-lea, prima capodopera a stilului gotic timpuriu era gata. Cu toate ca desenele inițiale și strana evocau inca stilul romanic, aici s-au aplicat pentru prima oara soluții arhitecturale specifice stilului gotic. In timpul iacobinilor (1793-1794),… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu violent a izbucnit, luni seara, la catedrala Notre Dame din Paris. Catedrala construita în perioada 1163-1345 arde ca o torța, iar flacarile se extind. Turla s-a prabușit în urma flacarilor mistuitoare.

- Luni seara, un incendiu devastator a izbucnit la faimoasa catedrala Notre Dame din Paris! Toata lumea sta cu sufletul la gura, de cand pompierii au facut anuntul. Turla catedralei s-a prabusit, iar autoritatile nu au ramas indiferente.

- Un incendiu urias a cuprins luni seara catedrala Notre Dame din Paris. Partea superioara a cladirii a fost cuprinsa de flacari. Fumul care se ridica deasupra celei mai celebre catedrale din Franta poate fi vazut de la cativa kilometri distanta. „Un incendiu important in curs de desfașurare la Notre…

- Un incendiu urias a cuprins luni seara catedrala Notre Dame, din Paris. Partea superioara a cladirii a fost cuprinsa de flacari. Fumul de la catedrala se vede de la cativa kilometri distanta. https://www.dcnews.ro/incendiu-notre-dame-paris-arde-catedrala_648168.html

- Un incediu a fost raportat luni seara, la catedrala ”Notre Dame” din Paris. In curs de actualizare. Notre Dame is burning #notredame pic.twitter.com/xyhQtBhOTs — stephan wembacher (@wembacher)...

