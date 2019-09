Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit in noaptea de joi spre vineri, in jurul orei 00:00, in localitatea Aiudul de Sus. Focul a cuprins acoperișul unei case. Potrivit ISU Alba, Detașamentul de Pompieri Aiud intervine in localitatea Aiudul de Sus cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma pentru stingerea unui…

- Un incendiu a izbucnit la remorca unui autocamion, in timp ce acesta se deplasa pe strada Ecaterina Varga din Aiud. Pompierii au intervenit de urgența și din fericire, nu au existat victime. ISU Alba a anunțat ca: „Detașamentul de Pompieri Aiud intervine cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma…

- Un incendiu a izbucnit marți, in jurul orei 11:35, la remorca unui autocamion, aflat pe o strada din municipiul Aiud. Potrivit ISU Alba, Detașamentul de Pompieri Aiud intervine cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma și o ambulanța SMURD B2 la un incendiu izbucnit la un autocamion (remorca), fara…

- Pompierii militari din Aiud au intervenit in cursul dimineții de astazi, 28 iulie 2019, in ajutorul unei persoane care a ramas blocata intr-un apartament situat pe strada Axente Sever, din municipiu. ISU Alba a transmis ca: „Detașamentul de Pompieri Aiud intervine pentru deblocarea unei uși de apartament…

- Un incendiu a izbucnit la o casa din Teiuș, joi, in jurul orei 10.30. Detașamentul de Pompieri Aiud a intervenit la fața locului cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma, o autoscara mecanica de 42 de metri și o autospeciala SMURD B2 + 1 ASAS care aparține SVSU Teiuș. UPDATE 10.45: Potrivit…

- O combina, un camion, 1.500 de baloti de lucerna, 20 de tone de cereale, 15 metri cubi de cherestea au ars vineri dupa-amiaza in urma unui incendiu izbucnit la anexa unei locuinte din localitatea Plopsoru, judetul Giurgiu. "Cinci autospeciale cu apa si spuma si o autocisterna de la Detasamentul…

- Emoții pentru pompierii din Alba care au mers sa stinga un incendiu dintr-o localitate din județ. Dupa ce s-au luptat minute bune cu flacarile și au izbutit, de unul dintre pompieri s-a apropiat un baiețel imbracat in culorile tricolorului, care a batut palma cu el, mulțumindu-i.

- Puțin dupa miezul nopții, un echipaj cu o autospeciala de la Detașamentul de Pompieri Pitești a intervenit in localitatea Bascov, strada Rotarești, pentru evacuarea apei provenita in urma precipitațiilor abundente, dintr-o gospodarie. Un echipaj cu o autospeciala de la Detașamentul de Pompieri Pitești…