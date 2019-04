Stiri pe aceeasi tema

- In intervalul 19.04.-21.04.2019, pompierii militari au lichidat 8 incendii de vegetație uscata, in urma carora au ars circa 50 de hectare de vegetație uscata. De asemenea, de la mijlocul lunii martie și pana in prezent in județul Maramureș au ars peste 250 de hectare de vegetație uscata. In ultimele…

- Un incendiu a izbucnit joi seara, in jurul orei 23,00, la locuința unei familii din Campeni. Potrivit ISU Alba pompierii din Campeni au intervenit cu doua autospeciale și o ambulanța SMURD pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casa de pe strada Horea din localitate. Focul a cuprins doua anexe…

- In ultimele 24 de ore pompierii maramureșeni au intervenit pentru lichidarea a 7 incendii, din care 5 incendii au fost de vegetație uscata. Au ars peste 20 de hecatre de vegetație uscata in Baia Mare, Ieud, Ocna Șugatag, Sighetu Marmației și Hovrila. Pompierii sigheteni au mai lichidat, ieri, și un…

- Pompierii au fost solicitați sa intervina joi seara la un incendiu produs in localitatea Santioana din comuna Țaga. In urma apelului la 112, in jurul orei 21 au intervenit cu doua autospeciale cu opt subofițeri de la Detașamentul de Pompieri din Dej. Focul a cuprins acoperișul unei anexe gospodarești,…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati sa intervina in aceasta dupa amiaza in localitatea Cochirleni, judetul Constanta. Potrivit ISU Dobrogea vegetatia uscata de la intrare in Cochirleni dinspre Cernavoda a fost cuprinsa de…

- Un incendiu a izbucnit marți seara, in jurul orei 21.00, la acoperișul unei anexe gospodarești din localitatea Valea Lunga. Pompierii au intervenit cu doua autospeciale pentru stingerea flacarilor. “Garda de intervenție Blaj intervine cu doua autospeciale pentru stingerea unui incendiu izbucnit la acoperișul…

- Un incendiu a izbucnit marți seara la acoperișul unui garaj din localitatea Valea Lunga. Pentru stingerea focului pompierii au intervenit cu 2 autospeciale. Din fericire nu au fost inregistrate victime. Potrivit ISU Alba, in jurul orei 20:15- garda de intervenție Blaj intervine cu doua autospeciale…

- Acoperișul și mansarda unei case din Maneuți-Fratauții Vechi, au ars intr-un incendiu izbucnit ieri, in jurul orei 18.00, din cauza unui conductor electric defect. Nu au fost victime. Flacarile au mai distrus bunuri casnice și 40 de metri patrați de izolație din polistiren. De asemenea, s-a degradat…