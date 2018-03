Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu de vegetatie uscata a izbucnit, duminica seara, in Ramnicu Valcea, in apropierea catedralei din cartierul Ostroveni si langa un centru comercial, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Delta al Judetului Tulcea Detasamentul Tulcea au fost solicitati sa intervina in aceasta dupa amiaza pentru limitarea efectelor unui incendiu care se manifesta la izolatia termica a unui perete izolat cu polistiren la o cladire industriala…

- Sediul unui post comunal de poliție din județul Vaslui a fost cuprins de flacari, in cursul nopții de sambata spre duminica, dupa ce persoane neidentificate ar fi stropit cu carburanți și apoi ar fi dat foc. Pompierii considera ca incendiul a fost provocat, in condițiile in care in zona au gasit doua…

- Pompierii au intervenit, in noaptea de sambata spre duminica, pentru stingerea unui incendiu produs la sediul postului de politie din comuna vasluiana Feresti, din primele cercetari reiesind ca focul ar fi fost provocat intentionat, conform reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Timis, un incendiu puternic a izbucnit sambata, in localitatea Mosnita Noua la un depozit de lacuri si vopsele. Pompierii au intervenit cu doua autospeciale cu apa si spuma, un ofiter si sapte subofiteri, carora li s-au alaturat…

- Pompierii militari intervin, la acasta ora, la un incendiu izbucnit la o hala, in comuna Teliu. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov, plt. Luiza Danila, are acoperișul pe o suprafața de 500 de metri patrați. The post Incendiu la o hala in Teliu…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Delta al Judetului Tulcea, Detasamentul Tulcea intervine astazi cu 2 autospeciale de stingere cu apa si spuma, 1 echipaj SMURD, pentru limitarea efectelor unui incendiu care se manifesta la o casa in municipiul Tulcea.Din primele informatii…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Delta al Judetului Tulcea, Detasamentul Tulcea intervine pentru preluarea si transportul unei femei din localitatea Agighiol, in varsta de 89 ani, traumatizata prin cadere.Din cauza drumurilor pline de zapada, militarii au fost nevoiti…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Constanta, politistii au fost anuntati ca pe DN2A Harsova – Constanta a avut loc un accident rutier - un autotren s-a rasturnat peste o autoutilitara incarcata cu butelii. In urma acestuia, circulatia in zona a fost blocata. Conform reprezentantilor…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta seara sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit intr o banca din zona ICIl din Constanta. Potrivit unor martori a fost sesizat fum intr o zona a bancii in care sunt…

- 30 de persoane au fost evacuate, miercuri, in urma unui incendiu izbucnit intr-un camin militar din Constanta, in urma caruia un barbat a fost ranit, transmite corespondentul MEDIAFAX. Pompierii militari au fost solicitati sa intervina, miercuri la pranz, pentru a stinge un incendiu care…

- Stația Cimpeni a Inspectoratului pentru Situații de Urgența Alba intervine la stingerea unui incendiu izbucnit la hornul unei case de locuit din satul Carpiniș, aparținand de comuna Roșia Montana. La fața locului a fost trimisa o autospeciala. Nu s-au raportat victime. Foto: Arhiva

- Mobilizare ca la carte a specialiștilor de la Inspectoratul pentru Situații de Urgența al județului Valcea pentru salvarea unui caine care a cazut intr-o fantana. Unul dintre salvatori a coborat peste opt metri in puțul cu un diametru de doar un metru, pentru a scoate din apa un Rottweiler. Animalul…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) au fost solicitați sa intervina pe strada Sucevei, bl. 5C, din Constanța. Potrivit primelor detalii, un copil de 7 ani se afla în pericol de cadere de la etajul 4. Baiatul ar fi fost lasat singur în casa, încuiat.…

- Pompierii din Bucuresti au reusit, miercuri, dupa o interventie de aproximativ 12 ore, sa salveze o femeie care ameninta ca se arunca de la etajul al saselea al blocului in care locuia. Aceasta statea pe pervazul ferestrei de la balcon, a refuzat sa comunice motivul gestului sau si, pentru ca risca…

- O femeie a fost ranita și zece mașini avariate, noaptea trecuta, în urma unui accident produs la Constanța. Mașina condusa de femeie a lovit un stâlp, dupa care a ricoșat în mașinile parcate. Pompierii au fost solicitați sa intervina la scurt timp dupa miezul nopții pe bulevardul…

- Autocamionul era incarcat cu legume și din cate se pare șoferul a pierdut controlul asupra direcției de mers. Autocamionul s-a rasturnat și a rupt parapeții desparțitori de pe șosea pe o distanța de aproximativ 50 de metri. La fața locului s-a deplasat un echipaj SMURD, care l-a preluat pe șofer, dar…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au finalizat cercetarile dupa incendiul violent ce a distrus mai multe locuinte din Medgidia. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Dobrogea, Anca Chirita, focul care a mistuit imobilele ar fi fost cauzat…

- Incendiul izbucnit vineri dimineata la o locuinta din Medgidia s-a extins, din cauza vantului puternic, la alte noua case, in total fiind afectate zece gospodarii in care locuiau 18 familii, respectiv 43 de persoane, potrivit NEWS.RO. Citeste si: Un fost secretar de stat ATACA DUR: 'Hotii…

- Un incendiu puternic a izbucnit, joi dimineata, la doua vagoane de tren dezafectate aflate in Gara de Nord din Timisoara, interventia pompierilor durand aproximativ doua ore si jumatate. Pompierii au gasit un om carbonizat, iar un altul cu arsuri grave, care a fost transportat la spital, informeaza…

- O bomba din cel de-al Doilea Razboi Mondial a fost descoperita miercuri in fostul lac Pescarus, din apropierea unei benzinarii, in municipiul Satu Mare, aceasta fiind ridicata de pompieri, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Satu Mare,…

- Serviciile Voluntare pentru Situații de Urgența (SVSU) au ajuns in atenția mai marilor Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Arad cu ocazia prezentarii bilanțului instituției pe anul 2017. Și asta deoarece o mare parte a Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgența de pe raza județului…

- Mai multe animale au murit si zeci de tone de furaje au ars intr-un incendiu care a avut loc, in noaptea de luni spre marti, in localitatea Victoria din comuna Stauceni, a anuntat, marti, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Dorina Lupu. Potrivit sursei citate, incendiul…

- Pompierii militari intervin la stingerea unui incendiu in localitatea Șinca Veche. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov, plt. Luiza Danila, a precizat ca sunt doua victime, o femeie și un copil .de doi ani „A fost solicitata intervenția unui elicopter…

- Pompierii au intervenit, luni dimineata, pentru scoaterea trupului neinsufletit al unui barbat in varsta de aproximativ 50 de ani din raul Jiu, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Gorj, Florin Chisim.Citeste si: Ministrul Muncii IESE LA RAMPA…

- Pompierii au intervenit, luni dimineata, pentru scoaterea trupului neinsufletit al unui barbat in varsta de aproximativ 50 de ani din raul Jiu, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Gorj, Florin Chisim. Potrivit sursei citate, evenimentul a…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al Judetului Prahova au fost solicitati astazi sa intervina pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins o casa in Campina, strada Victor Babes. Potrivit ISU Prahova, arde un obiect de mobilier dintr o camera. Din pacate pompierii au gasit…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta dupa amiaza sa intervina pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins laboratorul unei cofetarii situate pe strada Petru Vulcan nr.115 din Constanta. La fata locului intervine…

- In anul 2017, pompierii Inspectoratului pentru Situații de Urgența Arad au participat, in medie, la 27 de intervenții pe zi, in total – anul trecut – echipajele inspectoratului luand parte la 9.978 de situații de urgența. Inspectoratul șef al ISU Arad, lt. col. Cristian Garbau a precizat, cu ocazia…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Hunedoara, pompierii de la Lupeni au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o garsoniera din municipiul Vulcan. "Arderea s-a propagat la izolatia exterioara a blocului, generand o cantitate mare de fum. Ajunsi…

- "Cel putin pentru partea de cautare-salvare urbana, anul trecut am incheiat dotarea fiecarui judet cu cate un container de cautare-salvare, iar in acest an se achizitioneaza al doilea container. Deja sunt contractate. Deci, la sfarsitul acestui an, fiecare judet va avea doua containere de cautare-salvare…

- Un cetatean sarb de 47 de ani a fost ranit si transportat la spital dupa ce autocamionul in care se afla, condus de un conational al sau, a fost implicat miercuri intr-un accident rutier pe DN65, la Optasi, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Olt, Alin…

- Mura, cea mai tanara membra a echipei de salvatori a Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Gorj, a fost sarbatorita cum se cuvine la implinirea unui an.Profesorul sau i-a organizat o petrecere surpriza, iar la ora de curs i-a a...

- Pompierii din municipiul Roman au intervenit, joi seara, pentru salvarea a doua persoane care au ramas înzapezite într-o masina care circula pe un drum din localitatea Prajesti, comuna Secuieni, a anuntat, vineri, purtatorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU)…

- Sefii Consiliului Judetean Timis si ai Prefecturii Timis s-au intalnit vineri cu pompierii timiseni care au participat la greaua misiune de stingere a sondei de la Moftinu Mare din judetul Satu Mare. Printre cei ce au primit laude si aprecieri pentru curajul lor s-au aflat si 13 pompieri lugojeni care…

- Un autoturism Dacia Papuc a luat foc in aceasta dupa amiaza pe Șoseaua Vestului din Ploiești, langa centrul comercial Balif. Se pare ca la fața locului nu au fost solicitate echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgența, intrucat flacara a fost stinsa cu zapada de catre șoferul automobilului…

- Doua persoane au fost transportate la spital, in urma exploziei urmata de un incendiu la o conducta a unei statii de pompare a gazelor din localitatea Hurezani, opt masini ale angajatilor si acoperisul sediului administrativ fiind distruse, a declarat, pentru Agerpres, purtatorul de cuvant al Inspectoratului…

- Un incendiu puternic a izbucnit, sambata seara, la un abator situat in localitatea prahoveana Aricestii Rahtivani, focul extinzandu-se pe o suprafata de o mie de metri patrati. In apropierea cladirii cuprinse de flacari sunt doua rezervoare cu motorina si GPL, informeaza news.ro.Potrivit purtatorului…

- In aceasta dupa amiaza un nou acoperiș s-a prabușit, de aceasta data fiind vorba de o casa in construcție din cartierul Micalaca – zona Calea Radnei. Din fericire potrivit informațiilor Inspectoratului pentru Situații de Urgența Arad, incidentul nu s-a soldat cu victime. Pompierii au intervenit pentru…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta seara sa intervina pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins un apartament situat in statiunea Mamaia pe partea cu lacul Siutghiol. La fata locului intervin doua autospeciale…

- Pompierii din cadrul Detașamentului de pompieri Sfantu Gheorghe au inervenit la un incendiu izbucnit la un operator economic, ce se ocupa cu reciclarea materialelor refolosibile și deșeuri feroase, din municipiul Sfantu Gheorghe.Doua echipaje de pompieri, cu doua autospeciale cu apa și spuma, au…

- Misiune inedita pentru pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Valcea, care au intervenit, luni, pentru a salva un caine blocat cu capul in protectia motorului unei masini. (VEZI SI: Batranul si-a legat intentionat cainele de sinele de cale ferata, apoi a asteptat sa vina trenul!…

- Saptesprezece persoane au fost evacuate, sambata seara, in urma unui incendiu care a izbucnit intr-un apartament de la etajul al patrulea al unui bloc din municipiul Medias. judetul Sibiu. Pompierii intervin cu mai multe autospeciale pentru stingerea focului care se manifesta intr-una dintre incaperi.Potrivit…

- Un sofer care circula dinspre Valcea spre Sibiu a patruns pe contrasens, din cauza vitezei prea mari și a lovit o alta mașina care circula regulamentar. Sase persoane au fost ranite in accident. Unul din cei sase raniti este in coma, iar celelalte cinci persoane au multiple fracturi.…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Brasov si cei din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta au fost solicitati in aceasta noapte sa intervina pentru a stinge un incendiu izbucnit la o pensiune din Moieciu de Sus. La fata locului au intervenit mai multe echipaje…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta dimineata sa intervina pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins un autoturism parcat pe strada Stefan cel Mare din municipiul Constanta in zona Policlinicii 2.Din primele…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Delta al Judetului Tulcea, Detasamentul Tulcea au fost solicitati in aceasta dimineata sa intervina pentru limitarea efectelor unui incendiu care se manifesta la un atelier de confectii metalice din municipiul Tulcea.Potrivit ISU Delta…

- Un barbat a murit și altul a fost ranit marți, intr-un accident produs pe platforma Oltchim din Ramnicu Valcea, cei doi muncitori cazand de la o inalțime de patru metri intr-un vas de colectare gol, au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Valcea.

- In intervalul 08 – 11 decembrie a.c., pompierii militari din cadrul unitatii si subunitatilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Serban Cantacuzino” al judetului Prahova au desfasurat 151 misiuni, dintre care: 71 misiuni ale echipajelor SMURD pentru acordarea primului ajutor calificat si…