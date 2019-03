Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu violent a izbucnit, in aceasta seara, in parcarea unui depozit de pe Autostrada 1 (A1), București-Pitești, la ieșirea spre Ciorogarla. La sosirea pompierilor, in parcarea depozitului ardeau doua TIR-uri. Deocamdata, nu se cunoaște cauza izbucnirii flacarilor sau valoarea pagubelor materiale…

- Un incendiu puternic a izbucnit la un depozit de anvelope auto langa București, in localitatea ilfoveana Magurele. Sase autospeciale de stingere au intervenit pe Centura Capitalei, dupa un epel apel primit la 112 care anunta degajari mari de fum. Pompierii sosiți la fața locului au reușit sa localizeze…

- Pompierii sunt in alerta, la aceasta ora, intervenind pentru a stinge flacarile care au cuprins un depozit din localitatea ilfoveana Magurele. Din primele informatii, nu ar fi victime. Focul afecteaza un spatiu aflat pe Soseaua de Centura, in care sunt stocate cauciucuri, motiv pentru care este un incendiu…

- Un incendiu foarte puternic a izbucnit in localitatea Magurele, județeul Ilfov. Incendiul afecteaza aproximativ 100 mp și sunt degajari mari de fum.Pompierii intervin cu autospeciale, iar riscul cel mare este sa se extinda la niște mașini parcate in apropiere.

- Pompierii intervin luni cu opt autospeciale de stingere si doua autoscari pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit la o hala de materiale de constructii, in localitatea Balotesti, informeaza...

- Unui incendiu a izbucnit in zona Obor din Bucuresti, Romania. Un depozit de materiale de construcții a luat foc pe strada Culea Nicolae din sectorul 2 al orasului. Din cauza fumului degajat, IGSU a emis o averitzare prin sistemul RO-Alert.

- UPDATE: In acest moment focul se manifesta violent la nivelul acoperisului iar vantul pune in pericol si celelalte case din vecinatate. Din cate se pare, incendiu a inceput de la un semineu. Vila incendiata este unui asistent medical care a lucrat la un spital de recuperare din Bucuresti, iar acum este…

- Opt masini au ars intr-un incendiu izbucnit la un depozit de anvelope si vopseluri din municipiul Braila, Romania folosit ca service auto, potrivit informatiilor furnizate joi, de purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ''Dunarea'', col. Stefan Stoian.