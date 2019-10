Stiri pe aceeasi tema

- Echipaje ale ISU Timis au evacuat, sambata, 32 de persoane din sauna unei sali de sport din Timisoara, unde a izbucnit un incendiu. Purtatorul de cuvant al ISU Timis, Elena Megherea, a declarat ca nicio persoana nu a avut nevoie de ingrijiri medicale. 'Incendiul a fost lichidat dupa ce la fata locului…

- Tribunalul Timiș a decis in dosarul in care Cosmin Șorban, asociatul majoritar al firmei Smart Fitness Studio SRL, cea care administreaza trei sali de fitness in Timișoara sub cunoscutul brand Smartfit, a cerut insolvența firmei. Solicitarea a fost facuta prin intermediul altor firme pe care Șorban…

- Inspectorii de la Antifrauda au descins, astazi, in paralel, la toate cele trei locații din Timișoara ale firmei Smart Fitness Studio SRL, cea care administreaza salile de fitness in sub cunoscutul brand Smartfit. Conform informațiilor obținute de PRESSALERT.ro, controlul a vizat modul in care este…