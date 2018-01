Incendiu la un transformator la CET SUD; a fost întreruptă alimentarea cu energie electrică Un incendiu a izbucnit luni seara la un transformator la CET SUD, au anuntat oficiali ai ISU Bucuresti, precizând ca nu sunt persoane ranite si ca a fost întrerupta alimentarea cu energie electrica. Potrivit oficialilor citati, la fata locului se afla cinci autospeciale de stingere, SMURD si autospeciala de cercetare CBRN. ''A fost deconectata alimentarea cu energie electrica si se actioneaza pentru stingerea incendiului. Nu sunt persoane ranite, nu mai arde cu flacara. Pentru stingere se foloseste spumogen'', au adaugat oficialii citati. AGERPRES/(AS - autor: Cristina… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit luni seara la un transformator de la CET SUD din Capitala, au declarat oficiali ai ISU Bucuresti. Acestia au subliniat ca nu sunt persoane ranite si ca a fost intrerupta alimentarea cu energie electrica.

- Incendiu la CET Sud Bucuresti Un incendiu a izbucnit luni seara la un transformator electric de putere la CET SUD, au anuntat oficiali ai ISU Bucuresti, precizând ca nu sunt persoane ranite si ca a fost întrerupta alimentarea cu energie electrica. Potrivit oficialilor citati,…

- Luni dimineata, 3.167 de consumatori din 14 localitati din judetele Arges, Olt, Tulcea si Vrancea sunt nealimentati cu nergie electrica, iar pentru remedierea situatiei actioneaza 14 echipe de interventie. Ministerul Afacerilor Interne mai anunta ca nu sunt raportate drumuri nationale sau…

- Paisprezece localitati din patru judete – Arges, Olt, Tulcea si Vrancea – sunt nealimentate cu energie electrica, luni dimineata, cand 22 de judete se afla sub avertizari cod galben de ninsori, anunta Ministerul Afacerilor Interne (MAI), conform News.ro . Luni dimineata, 3.167 de consumatori din 14…

- Mii de consumatori au ramas pentru cateva ore fara energie electrica, trei scoli si cinci gradinite au fost inchise, trei acoperisuri din Calimanesti au fost afectate de vant si o portiune de drum national neasfaltat - DN7D, la Perisani - a fost inchis din cauza ninsorilor si vantului care s-au manifestat…

- Viscolul si zapada au lasat fara energie electrica peste 100 de localitati Zeci de mii de gospodarii din mai multe judete au ramas fara curent electric din cauza ninsorii si viscolului. Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a precizat, în cadrul videoconferintei cu prefectii, organizata…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a anuntat joi ca alimentarea cu energie electrica a fost intrerupta din cauza viscolului in 132 de localitati din 13 judete, fiind afectati 32.000 de consumatori. "Suntem in fata primului episod de iarna mai serios. (...) In aceasta noapte, nu am inregistrat…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a anuntat joi ca alimentarea cu energie electrica a fost intrerupta din cauza viscolului in 132 de localitati din 13 judete, fiind afectati 32.000 de consumatori. "Suntem in fata primului episod de iarna mai serios. (...) In aceasta noapte, nu…

- ULTIMA ORA…Doua localitați au ramas, in totalitate, fara curent electirc și alte doua parțial. Conform raportarilor celor de la Delgaz Grid, localitațile Duda și Arsura nu mai au energie electrica, iar Murgeniul și Falciul sunt alimentate parțial. In total, sunt afectați 2.326 de consumatori. Pentru…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Vrancea, pe DN2, in localitatea Bizighesti, un camion a ramas blocat pe prima banda a acostamentului, din cauza unei defectiuni tehnice. Potrivit reprezentanților ISU Vrancea, conform datelor transmise…

- Nikos Koumettis, presedinte al The Coca-Cola Company in regiunea Europei Centrale si de Est, responsabil de 26 de tari din zona pentru gigantul din sectorul bauturilor racoritoare, spune ca increderea consumatorilor a revenit in Europa, inclusiv in Romania, tara care are pentru businessul pe care…

- O femeie a murit, alte trei persoane sunt grav ranite dupa ciocnirea frontala a doua autoturisme O femeie a murit si trei barbati au fost raniti in urma unui accident rutier produs pe DN7 , la kilometrul 202 (intre localitatile Calimanesti si Brezoi). Traficul in zona a fost blocat pe un sens. Un grav…

- Un grav accident a avut loc intr-o curba extrem de periculoasa de pe Valea Oltului. Doua autoturisme s-au ciocnit frontal. Unul dintre automobile, inmatriculat in Bucuresti si condus de un barbat de 28 de ani, a patruns pe contrasens si a intrat in coliziune frontala cu un autoturism inmatriculat…

- Un grav accident a avut loc intr-o curba extrem de periculoasa de pe Valea Oltului. Doua autoturisme s-au ciocnit frontal. Unul dintre automobile, inmatriculat in Bucuresti si condus de un barbat de 28 de ani, a patruns pe contrasens si a intrat in coliziune frontala cu un autoturism inmatriculat…

- Școlile din orașul Slanic Moldova vor fi realimentate cu energie electrica. Primarul Gheorghe Baciu a primit de la E.ON aceasta veste joi, 11 ianuarie, la pranz. Sistemul de iluminat public și alte cateva spații și obiective de asemenea din domeniul public raman in continuare nealimentate. Intreruperea…

- Circulatia rutiera este ingreunata, miercuri dimineata, pe DN7 Bucuresti - Targoviste, in judetul Ilfov, din cauza unui accident rutier in care au fost implicate trei autoturisme. In urma accidentului, doua persoane au fost ranite.Conform Centrului Infotrafic al Politiei Romane, circulatia…

- Sase persoane, dintre care doi copii, au ajuns la spital in urma unui accident rutier produs pe drumul national E85, in comuna Bunesti, a declarat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata. Un grav accident s-a produs dupa ce au intrat in coliziune frontala doua autoturisme, unul cu numar de…

- Sase persoane, dintre care doi copii, au ajuns la spital in urma unui accident rutier produs pe drumul national E85, in comuna Bunesti, a declarat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata. Un grav accident s-a produs dupa ce au intrat in coliziune frontala doua autoturisme, unul cu numar de…

- Un grav accident s-a produs dupa ce au intrat in coliziune frontala doua autoturisme, unul cu numar de de inmatriculare de Bucuresti si unul de Suceava, in care se afla cate o familie, una dintre acestea cu doi copii. Potrivit Agerpres, la fata locului s-au deplasat doua module SMURD, doua…

- Un grav accident s-a produs dupa ce au intrat in coliziune frontala doua autoturisme, unul cu numar de de inmatriculare de Bucuresti si unul de Suceava, in care se afla cate o familie, una dintre acestea cu doi copii. Potrivit Agerpres, la fata locului s-au deplasat doua module SMURD, doua…

- Accidentul s-a produs dupa ce au intrat in coliziune frontala cele doua autoturisme, unul cu numar de de inmatriculare de Bucuresti si unul de Suceava, in care se afla cate o familie, una dintre acestea cu doi copii. La fata locului s-au deplasat doua module SMURD, doua ambulante de la Serviciul…

- Cinci persoane, trei adulti si doi copii, au fost transportati d eurgenta la Bucuresti, la sfirsitul saptamanii trecute, dupa ce au suferit arsuri in urma unei deflagratii produse in bucataria unei locuinte din localitatea Dorobantu.

- Cinci persoane, printre care si doi copii, au fost ranite, vineri seara, in urma exploziei unei butelii de gaz in localitatea Dorobanti, judetul Calarasi, victimele fiind transportate la spitale din Bucuresti intrucat au suferit arsuri, transmite corespodnentul MEDIAFAX.

- Politistii din cadrul Politiei Orasului Gaesti, sprijiniti de luptatori ai Serviciului pentru Actiuni Speciale si efective de jandarmi, au efectuat verificari la 22 de locuinte de pe raza localitatii Costestii din Vale. In urma actiunii, au fost descoperite 16 locuinte bransate ilegal la reteaua electrica,…

- UPDATE Conform primelor informații, un camion an Jandarmeriei, ce transporta garduri, a intrat in alte mașini, iar șoferul ar fi baut.Sapte masini au fost implicate intr-un accident rutier, luni seara, in Capitala, doua persoane fiind ranite usor. Potrivit Brigazii Rutiere a Capitalei,…

- Un accident grav de circulație s-a produs in Timis, in noaptea de duminica spre luni. In urma accidentului, o tanara de 19 ani a murit, iar alti patru studenți din Gorj, care mergeau la facultate in Timisoara, au fost raniti dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat intr-un sens giratoriu de pe…

- La 25 septembrie 1899, la Frankfurt pe Main este datat Raportul definitiv asupra studiului pentru aducerea apei potabile in Iasi, elaborat de hidrologul englez William Heerlein Lindley. Acest raport constituie „anteproiectul" pe baza caruia, cu unele detalieri si modificari, a fost realizat proiectul…

- Doua persoane, sot si sotie, au fost ranite, joi seara, in urma unei explozii care s-a produs intr-un imobil din municipiul Sibiu si au fost transportate la spital. Din primele informatii, deflagratia nu a fost urmata de incendiu si s-ar fi produs din cauza unei acumulari de gaze.Reprezentantii…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia rutiera a fost restrictionata pe Autostrada A1 Bucuresti - Pitesti, pe sensul de mers catre Pitesti, din cauza producerii a doua accidente. Primul a avut loc la kilometrul14+200, in care au fost implicate…

- In accidentul care a avut loc la kilometrul 208+500, intre localitațile Perșani și Fagaraș, au fost implicate doua autoturisme. Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Brașov, Gabriela Dinu, un autoturism cu numar de Vaslui, care circula dinspre Sibiu spre Brașov, s-a angajat in depașirea neregulamentara…

- Cinci persoane, intre care si un copil, au fost ranite, vineri dimineata, in urma unui accident rutier produs pe DN 1, in zona localitatii Potigrafu din judetul Prahova, in care au fost implicate doua autoturisme. Accidentul s-a produs pe DN 1, in zona localitatii Potigrafu din judetul Prahova, la limita…

- Accidentul s-a produs pe DN 1, in zona localitatii Potigrafu din judetul Prahova, la limita cu judetul Ilfov. Doua autoturisme cu sapte persoane s-au ciocnit, mai multe echipaje intervenind la locul accidentului. In urma impactului, cinci persoane au fost ranite, un barbat, o femeie si un…

- Cinci persoane au fost ranite in urma accidentului. Subcomisarul Adrian Creanga de la Poliția Rutiera a declarat pentru Realitatea TV ca in urma accidentului dintre cele doua mașini, cinci persoane au fost ranite. Accidentul a avut loc in aceasta dimineața in jurul orei 7.15. Centrul…

- Potrivit ISU Prahova, accidentul s-a produs pe DN 1, in zona localitatii Potigrafu din judetul Prahova, la limita cu judetul Ilfov. Doua autoturisme cu sapte persoane s-au ciocnit, mai multe echipaje intervenind la locul accidentului. In urma impactului, cinci persoane au fost ranite,…

- Un eveniment rutier grav s-a petrecut sambata, in localitatea argeseana Negrasi. Un autoturism s-a izbit violent de un tir, doua persoane ajungand la spital. Accidentul s-a produs intr-o curba, in apropierea Primariei Negrasi. Soferul autoturismului, un bucurestean in varsta de 36 de ani, nu a realizat…

- Cinci persoane - patru femei si un barbat - au fost ranite, vineri, in urma unui accident rutier produs pe DN1, in zona localitatii Snagov. Potrivit reprezentantilor ISU Bucuresti - Ilfov,...

- Cel putin zece persoane au fost ucise si alte zeci ranite miercuri intr-o explozie care s-a produs intr-o centrala electrica de carbune in nordul Indiei, a anuntat politia, care se teme ca bilantul ar putea creste, potrivit AFP. Explozia, a carei cauza nu a fost stabilita inca, s-a produs intr-o…

- Furnizorul de energie electrica din Oltenia anunta ca a pus la dispozitie non stop un serviciu de derajamente pentru anuntarea simpla si rapida a deficientelor in alimentarea cu energie electrica.

- Furnizorul de energie electrica din Oltenia anunța ca a pus la dispoziție non stop un serviciu de derajamente pentru anunțarea simpla și rapida a deficiențelor in alimentarea cu energie electrica. Doar cu codul locului de consum și un numar de telefon valid, dupa aproximativ 20 de secunde de la inițierea…

- Toti clientii CEZ Vanzare din zona Olteniei au la dispozitie NON STOP serviciul IVR Deranjamente pentru anuntarea simpla si rapida a deficientelor in alimentarea cu energie electrica. Doar cu codul locului de consum si un numar de telefon valid, dupa aproximativ 20 de secunde de la initierea apelului…

- Douasprezece localitati din sase judete sunt afectate din cauza ninsorilor si a viscolului, a anuntat, duminica seara, Ministerul Afacerilor Interne (MAI), precizand ca in aceste zone este vorba fie despre probleme la alimentarea cu energie electrica, fie despre drumuri blocate, neexistand persoane…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a afirmat ca, la nivelul țarii, sunt afectate de ninsori 12 localitați, cu probleme in alimentarea cu energie electrica, și, de asemenea, sunt inregistrate drumuri blocate ca urmare a caderilor de zapada și a vantului care sufla și cu viteze de pana la 90 de kilometri…

- Vantul puternic a inceput sa-si faca serios simtita prezenta si in judetul Alba. Doi copaci doborati de rafalele de vant pe carosabil le-au creat probleme soferilor care au vrut sa ajunga duminica dimineata in Arieseni.

- Patru persoane au fost rainte in urma unui accident rutier petrecut vineri seara la ieșirea din localitatea Șindrilița, in județul Ilfov. La fața locului s-au deplasat mai multe ambulanțe SMURD. In accident au fost implicate doua autoturisme și un autotren. UPDATE: Elicopterul SMURD a preluat una dintre…

- Cinci persoane au fost rainte in urma unui accident rutier petrecut vineri seara la ieșirea din localitatea Șindrilița, in județul Ilfov. La fața locului s-au deplasat mai multe ambulanțe SMURD. In accident au fost implicate doua autoturisme și un autotren. Cinci persoane au fost ranite in urma unui…

- ISU Bucuresti anunta ca, din cauza vantului puternic din ultimele ore, 146 de copaci au fost doborati de vant, fiind avariate 80 de masini. Doua persoane au fost transportate la spital, fiind ranite dupa ce pe masinile lor au cazut copaci.

- Marți, ploile și furtuna au facut ravagii in țara și in Capitala. Vantul puternic care s-a pornit ieri dimineața a pus la pamant 146 de copaci numai in Capitala. Mulți au cazut peste mașini aflate in trafic. O femeie a fost ranita dupa ce i-a cazut tencuiala in cap.

- Furtuna a facut dezastru in aceasta noapte in Bucuresti, Romania. Doua persoane au fost transportate la spital dupa ce au fost ranite de copaci cazuți din cauza vantului puternic, informeaza Inspectoratul pentru Situații de Urgența.

- Doua persoane au fost ranite noaptea trecuta, alți 146 de copaci fiind doborați de vant in București și șapte in Ilfov, iar 81 de mașini au fost avariate, anunța ISU București - Ilfov Cele doua persoane ranite au necesitat transportul la spital. "Echipele ISUBIF au avut 30 de…

- Doua persoane au fost ranite, iar echipele ISU au intervenit in cazul a 128 de copaci doborati de vantul puternic care a afectat marti Capitala, conform celui mai recent bilant ISU. La Spitalului "Alexandru Obregia", unde un copac se sprijina pe o aripa a cladirii, opt pacienti din patru saloane au…