Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit, miercuri, in incinta unui centru comercial din Moscova, iar serviciile de interventie incearca sa evacueze persoanele aflate in cladire, fiind inregistrate mai multe victime, relateaza site-ul agentiei Sputnik. Potrivit informatiilor furnizate de un oficial din…

- Robert Mueller este insarcinat sa stabileasca daca a avut loc vreo intelegere secreta intre echipa lui Trump si Rusia in timpul campaniei pentru alegerile prezidentiale din 2016.Donald Trump denunta aceasta ancheta ca fiind o "vanatoare de vrajitoare" indreptata impotriva lui. Moscova dezminte…

- CHIȘINAU, 4 apr — Sputnik, Octavian Racu. Medeea Marinescu, cunoscuta în tot spațiul ex-sovietic pentru rolul jucat în filmul româno-sovietic "Maria, Mirabela", a fost invitata la un talk-show la postul rus de televiziune NTV, "Stelele s-au reunit", o ediție dedicata…

- CHIȘINAU, 2 apr — Sputnik. Luni, mai multe țari ale Uniunii Europene, dar și SUA, Canada, Norvegia, Ucraina și un șir de alte state au declarat ca vor expulza diplomați ruși în urma cazului din Salisbury, oraș unde a fost otravit fostul agent GRU Serghei Skripal. În…

- Interventie chirurgicala extrem de dificila pentru medicii ieseni • Acest barbat va urca a treia oara pe masa de operatie • Problema cu care se confrunta este una extrem de sensibila, iar interventia efectuata presupune riscuri imense • Acelasi doctor l-a operat, in urma cu 16 ani, pentru aceeasi problema…

- Cinci persoane, dintre care doi copii, au fost implicate, vineri, într-un accident produs pe DN 72, care leaga Ploiestiul de Târgoviste, coliziunea având loc între doua masini în zona parcului industrial Ploiesti.

- Ministerul afacerilor externe confirma miercuri, printr-un comunicat de presa, expulzarea unui diplomat roman acreditat in Rusia, dupa ce Romania a expulzat si ea un diplomat rus, ca semn de solidaritate in cazul atacului de la Salisbury. „MAE reitereaza pozitia sa de condamnare a oricaror…

- Rusia a testat cu succes noua racheta balistica intercontinentala RS-28 Sarmat, care poate transporta 12 focoase nucleare pe o distanta de 10.000 de kilometri. Anunțul a fost facut vineri de Ministerul Apararii de la Moscova, relateaza site-ul agentiei Sputnik. “Acest nou test efectuat…

- Autoritatile ruse au deplâns neglijente grave si încalcari ale normelor de securitate, în urma incendiului care a devastat un centru comercial de la Kemerovo, în Siberia, soldat cu cel putin 64 de morti - inclusiv noua copii, relateaza AFP. Comitetul…

- Legea nr. 156/2000 privind protecția cetațenilor care lucreaza in strainatate, a fost modificata și completata prin Legea nr.232/2017 publicata in Monitorul Oficial nr. 961/ 05.12.2017 intrata in vigoare la aceeași data. Pentru asigurarea unei informari cat mai bune in vederea protecției cetațenilor…

- "Actiunea este foarte dificila din cauza conditiilor meteo, a zonei in care se afla grupul, necesitand mare atentie din partea salvatorilor, dar si o interventie foarte rapida, tinand cont ca in grup sunt si 16 copii", se arata pe pagina de Facebook a Salvamont Romania - Dispeceratul National Salvamont.…

- Un proiect al Guvernului Dancila va modifica din nou Codul Fiscal. Executivul a gasit o modalitate prin care persoanele neasigurate sa plateasca mai puțin, in cazul in care vor sa beneficieze de seviciile medicale de stat. Romanii fara venituri vor avea varianta asigurarii anuale prin plata a CASS pentru…

- Fortele aerospatiale ale Rusiei au anuntat, duminica, testarea cu succes a noii rachete balistice hipersonice, despre care presedintele rus Vladimir Putin a precizat ca este imuna in fata sistemelor de aparare antiracheta din lume. "Un avion de lupta MiG-31 apartinand Fortelor Aerospatiale…

- Fortele aerospatiale ale Rusiei au anuntat, duminica, testarea cu succes a noii rachete balistice hipersonice, despre care presedintele rus Vladimir Putin a precizat ca este imuna în fata sistemelor de aparare antiracheta din lume, relateaza site-ul agentiei Sputnik. „Un…

- Fortele aerospatiale ale Rusiei au anuntat, duminica, testarea cu succes a noii rachete balistice hipersonice, despre care presedintele rus Vladimir Putin a precizat ca este imuna in fata sistemelor de aparare antiracheta din lume, relateaza site-ul agentiei Sputnik. "Un avion de lupta…

- Detașamentul de pompieri din Alba Iulia a efectuat, vineri, in jurul orei 12.30, un exercițiu la Spitalul Județean de Urgența din Alba Iulia. Din scenariu au facut parte stingerea unui incendiu și salvarea unei victime. Au acționat 10 subofițeri cu o autoscara, 2 autospeciale, 1 ambulanța SMURD.

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența Alba desfașoara vineri un scenariu de intervenție la Spitalul Județen Alba pentru stingerea unui incendiu. La fața locului au fost deplasate doua autospeciale, un echipaj SMURD și o autoscara. De asemenea, la intervenție au fost detașați zece subofițeri, care…

- Un avion militar rus Antonov An-26 s-a prabusit, marti, in Siria, a anuntat Ministerul rus al Apararii. Avionul avea 32 de pasageri la bord, 26 de militari si sase membri ai echipajului. Nu exista supravietuitori, relateaza site-ul agentiei Sputnik. Potrivit informatiilor preliminare,…

- Serviciile secrete de la Moscova ar fi putut depista resedinta din Marea Britanie a fostului colonel GRU Serghei Skripal dupa decesul subit al fiului sau in timpul unei vacante in Rusia, anul trecut, relateaza BBC.

- Rusia ”are dovezi” ca SUA vrea sa se implice in alegerile prezidențiale de pe 18 martie. Serghei Riabkov, ministru adjunct de Externe al Rusiei, a declarat luni ca Moscova este in posesia unor dovezi ca SUA incearca sa influențeze alegerile prezidențiale din Rusia, scrie agenția Reuters, citata deAgerpres.…

- Ministrul adjunct de externe rus Serghei Riabkov a declarat luni ca Moscova detine dovezi ca SUA incearca sa influenteze apropiatele alegeri prezidentiale din Rusia, a relatat agentia de presa rusa RIA, citata de Reuters. Statele Unite ale Americii incearca sa semene haos in Rusia, iar sanctiunile impuse…

- Desi vremea a fost mohorata, stațiunea Poiana Brașov a fost plina de turiști și in acest weekend, astfel ca numarul mare al turiștilor s-a resimțit și in numarul accidentarilor produse pe domeniul schiabil. Serviciul Public Local Salvamont Brașov a fost solicitat sa intervina, vineri, in 11 situații…

- Noaptea trecuta, pompierii militari și civili din Vatra Dornei și Șaru Dornei au acționat citeva ore pentru lichidarea unui puternic incendiu izbucnit la o locuința din lemn, de pe raza satului Neagra Șarului. Focul a pornit de la coșul de fum. Din fericire, nu au fost victime. Purtatorul de cuvint…

- Moscova este ingrijorata de noua strategie nucleara a SUA care presupune sporirea rolului armelor nucleare, inclusiv prin crearea si desfasurarea rachetelor cu incarcatura „de o putere redusa“, a declarat, miercuri, ministrul rus al Afacerilor Externe, Serghei Lavrov, citat de agentia rusa Sputnik,…

- Un incendiu s-a produs marti dimineata in cladirea Parlamentului. In cladire s-a simtit miros de fum, iar pompierii au intervenit imediat. Cladirea nu a fost evacuata. Fumul a fost semnalat in zona unde se afla sediul Senatului. hotnews.ro

- Un incendiu a izbucnit, luni dimineata, la un centru fitness din municipiul Brasov. Persoanele care se aflau in cladire s-au autoevacuat, a anuntat prutatorul de cuvant al inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, Luiza Danila. La incendiu intervin doua echipaje de stins incendii cu apa si spuma si…

- Potrivit ISU Brasov, la incendiu intervin doua echipaje de stins incendii cu apa si spuma si unul SMURD. ”Incendiu este localizat, se lucreaza la lichidare”, arata plt. maj. Luiza Danila, reprezentant al ISU Brasov. Potrivit sursei citate, persoanele care erau inauntru s-au autoevacuat.

- Plan Rosu de Interventie: GRAV! O tragedie s-a produs pe drumul european, intre Costesti si Stana Costesti. Accidentul teribil a determinat autoritatile sa declanseze Planul Rosu de Interventii. Alarma a fost data cand, la numarul de urgenta 112, a fost anuntata producerea unui accident in care au fost…

- Serviciile secrete ucrainiene le aucuza pe cele ruse ca voiau sa incendieze doua școli romanești din Cernauți. Șeful adjunct al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), Viktor Kononenko, a spus, vineri, ca serviciile speciale din Rusia au planificat incendierea a doua școli romanești din regiunea…

- Serviciile secrete ucrainiene le aucuza pe cele ruse ca voiau sa incendieze doua școli romanești din Cernauți. Șeful adjunct al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), Viktor Kononenko, a spus, vineri, ca serviciile speciale din Rusia au planificat incendierea a doua școli romanești din regiunea…

- Cifra destinului este suma cifrelor din data de nastere – redusa la o singura cifra. De exemplu – daca data nasterii este 1 ianuarie 1980 – numarul destinului va fi: 1+1+1+9+8+0=20 (2+0) = 2. Cifra destinului #1 Persoanele cu cifra destinului 1 devin importante, cu voia sau fara…

- Zece persoane au fost implicate, miercuri seara, intr-un accident rutier produs pe DN 17D, la iesirea din localitatea Ilva Mica spre orasul Singeorz-Bai, potrivit datelor comunicate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU)...

- Potrivit președintelui Parlamentului Andrian Candu acest fenomen se datoreaza planurilor ascunse ale autoritaților de la Moscova prin care aceștia incearca sa domine teritoriul. Un interviu pentru agenția ucraineana UNN , citata de realitatea.md .

- OBLIGAȚIILE MEDICULUI DE FAMILIE 2018. Serviciile in asistenta medicala primara sunt asigurate de catre medicii de familie, care pot oferi persoanelor neasigurate asistenta de specialitate pentru urgente sau consultații periodice. Persoanele care au calitatea de asigurat in sistemul public de sanatate…

- CHIȘINAU, 13 feb — Sputnik. „Cel mai frumos criminal din lume", Jeremy Meeks, a ajuns recent la Moscova pentru a participa la filmarea clipului video WI-FI al prezentatoarei de televiziune Olga Buzova. În timpul liber, acesta a facut o plimbare prin centrul capitalei ruse,…

- Hotel de lux evacuat in Moscova din cauza unui incendiu. Incidentul s-a petrecut luni dimineața la Hotelul Cosmos din nordul capitalei Rusiei și pompierii au intervenit cu repeziciune, scrie Russia Today. Hotelul de lux din Moscova are 1.777 apartamente și toți cei cazați in acest moment au fost evacuați…

- Un exercițiu al Detașamentului de pompieri Alba Iulia a avut loc, vineri seara, in centrul municipiului Alba Iulia, la Hotel Parc. S-a ”intervenit” cu 2 autospeciale, 1 ambulanța SMURD, 1 autoscara și 12 subofițeri pentru ”stingerea” unui incendiu și ”salvarea” unei victime dintr-o incapere de la etajul…

- Cutremurul s-a produs la ora locala 23:50, la 20 de km de coasta de est a insulei. Fotografiile postate pe retelele sociale arata pagube semnificative produse la drumuri si cladiri inalte. Serviciile de urgenta incearca momentan sa elibereze oamenii captivi intr-un hotel care s-a daramat…

- Ultimele modificari ale Codului fiscal, care au intrat in vigoare de la 1 ianuarie 2018, lasa pe dinafara informațiile in ceea ce priveste asigurarile de sanatate de la stat, mii sau chiar zeci de mii de persoane care obtin venituri din activitati independente. Este vorba despre cele care…

- Pompierii militari intervin la stingerea unui incendiu in localitatea Șinca Veche. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov, plt. Luiza Danila, a precizat ca sunt doua victime, o femeie și un copil .de doi ani „A fost solicitata intervenția unui elicopter…

- CHIȘINAU, 4 feb — Sputnik. „Cel mai frumos criminal din lume", Jeremy Meeks, a ajuns la Moscova pentru a participa la filmarea clipului video WI-FI al prezentatoarei de televiziune Olga Buzova. În timpul liber, acesta a facut o plimbare prin centrul capitalei ruse, publicând…

- Fortele Detasamentului de pompieri Tulcea au fost solicitate sa intervina pentru limitarea efectelor unui incendiu care se manifesta la un grajd in localitatea Murighiol, spune Florentin Daciu, purtator de cuvant al ISU Delta Tulcea.aSe intervine cu doua autospeciale de stingere cu apa si spuma, o autospeciala…

- Incepand cu 27 ianuarie 2018, data la care a intrat in vigoare Legea nr. 258/2017 privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plati, schimbarea conturilor de plati si accesul la conturile de plati cu servicii de baza, persoanele cu venituri reduse vor scapa de mai multe comisioane…

- Oamenii strazii din Iasi au pierdut si ultimul loc in care mai puteau sa se fereasca de frigul iernii! Centrul de noapte pentru persoanele fara adapost a luat foc. Nu au fost victime pentru ca toata lumea a fost evacuata la timp.

- Cinci persoane au fost intoxicate cu fum, iar 32, printre care si patru copii, au fost evacuate in urma unui incendiu izbucnit marti dupa-amiaza intr-un apartament situat la parterul unui bloc din municipiul Botosani, doua dintre persoane ranite fiind in stare grava.Pompierii au fost solicitati…

- BERBEC Este foarte important sa fii deschisa in fata partenerului de viata daca vrei ca problemele dintre voi sa se rezolve cu adevarat. Incearca sa ii privesti mai des calitatile si sa nu te lasi condusa de impulsivitate si gelozie. Daca nu ai timp pe parcursul zilelor lucratoare,…

- Numarul persoanelor cu dizabilitati mintale si psihice aflate in comunitate in Romania era anul trecut de peste 200.000, potrivit datelor Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Dizabilitati (ANPD), centralizate de Fundatia Estuar, care avertizeaza ca lipsa investitiilor in serviciile sociale…

- Incendiu teribil în localitatea gorjeana Hurezani. O conducta de gaz s-a spart si a izbucnit un incendiu la o statie de pompare Transgaz, în urma caruia o cladire administrativa si mai multe autoturisme au fost avariate, transmite gorj-domino.ro.

- Rusia considera ca declaratiile lui Donald Trump despre acordul nuclear iranian au un efect "extrem de negativ", iar Moscova se va opune oricarei tentative de modificare a intelegerii, a declarat sambata viceministrul rus de Externe, Serghei Riabkov, relateaza site-ul agentiei Sputnik.

- Garda de intervenție Blaj a intervenit aseara, la ora 21.09, in localitatea Bucerdea Granoasa, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la acoperișul unei case de locuit, proprietatea lui B.E. Pompierii militari au acționat cu doua austospeciale de intervenție și o ambulanța SMURD, in cooperare cu Serviciul…