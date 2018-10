Incendiu la un hotel dintr-un camin din Timisoara (VIDEO) Flacari uriase au cuprins, noaptea trecuta, cladirea unui hotel aflat in incinta unui complex studentesc din Timisoara. Din fericire, nu au fost victime, persoanele aflate in incinta constructiei iesind la timp din cladirea afectata de incendiu. Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale, misiunea lor fiind una dificila, data fiind puterea incendiului. In jur de […] Incendiu la un hotel dintr-un camin din Timisoara (VIDEO) is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu violent a izbucnit, la miezul nopții, la un hotel aflat in Complexul Studențesc din Timișoara. Pompierii de la ISU Timiș... The post Incendiu violent la un hotel din Complexul Studențesc din Timișoara appeared first on Renasterea banateana .

- A fost alerta in zona unui hotel situat in statiunea Eforie Nord. Pompierii constanteni au fost chemati de urgenta pentru a stinge un incendiu izbucnit in incinta complexului. Se pare ca incendiul ar fi pornit din zona saunei aflate in incinta unitatii hoteliere respective, iar din cate au anuntat televiziunile…

- Un incendiu s-a produs joi dupa amiaza, la un camin de batrani din Neamț. Flacarile au pornit de la o afumatoare, prea aproape de fațada imobilului, au constatat amuzați pompierii care au ajuns la fața locului. Luptatorii cu flacarile nu prea au mai avut insa ce sa stinga, pentru ca focarul a fost lichidat…

- Un incendiu izbucnit sambata dimineata intr-un hotel din nord-estul Chinei s-a soldat cu 19 morti si 23 raniti. Incendiul s-a declansat la ora locala 04.36, la un hotel din orasul Harbin, capitala provinciei Heilongjiang. Persoanele ranite au inhalat fum si au suferit arsuri. O ancheta este in curs…

- Zeci de gospodarii au fost inundate in urma ploilor din ultimele ore, in judetul Suceava, iar aluviunile au blocat un drum national si un pod de cale ferata, in zona localitatii Brosteni, trenul Iasi – Timisoara stationand zeci de minute, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- O școala din Tulcea a fost complet mistuita de flacari, duminica dupa-amiaza, iar pompierii ajunși la fața locului nu au putut decat sa impiedice extinderea incendiului la cladirile din apropiere. Școala a ars complet iar o persoana a avut nevoie de ingrijiri medicale. Vezi galeria foto + 2 + 2 Școala…

- Oamenii de afaceri timisoreni Marius si Emil Cristescu ar urma sa ridice la Timisoara un nou hotel, acesta fiind operat sub sigla Ibis, reteaua de unitati de cazare detinuta de cei de la Accor pe segmentul mediu al unitatilor de cazare. Cele doua parti au ajuns la un acord in acest sens, conform zf.ro.…

- Pompierii doljeni au intervenit sambata dimineața, in jurul orei 03.00, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un imobil in Centrul Vechi al Craiovei. La fața locului au intervenit 30 de pompieri cu patru autospeciale de lucru cu apa si spuma, ...