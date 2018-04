Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit in aceasta seara la un hotel din Targu-Carbunesti. Focul se manifesta la o camera de la etajul I. La fața locului intervin trei autospeciale de pompieri din Targu Jiu si Hurezani.

- Doi copii, de 6 si 17 ani, au fost raniti in aceasta dimineata in urma unui accident rutier care a avut loc pe DN 67, in localitatea Dragoieni. Potrivit politiei, o soferita, de 35 de ani, din Targu-Carbunesti, in timp ...

- ISU Gorj a fost solicitat sa intervina pentru deblocarea usii unui apartament situat pe strada Iosif Keber din municipiul Tg-Jiu. Apelul a fost initiat de catre vecini semnaland faptul ca proprietarii nu au mai fost vazuti si nu raspund la usa fiind cunoscuti cu afectiuni. La fata locului s-a deplasat…

- Un autoturism Dacia Logan, scos din uz, a fost incendiat, marți seara, in zona Artego. „ISU Gorj a fost solicitat sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism dezafectat in zona Artego din municipiul Targu-Jiu. La fața locului s-a deplasat un echipaj de stingere…

- Numeroase echipaje de pompieri au intervenit, sambata dimineața, la un puternic incendiu care a izbucnit intr-o gospodarie din comuna Brodina. Alarma de incendiu s-a dat in jurul orei 9.30. La fața locului au intervenit militarii Garzii de Intervenție Vicovu de Sus și ai Detașamentului de Pompieri ...

- Echipajul de intervenție nu a gasit persoane in autoturismul cazut in apa. „S-a deplasat un echipaj al Garzii nr. 1 Sebiș din cadrul Detașamentului de Pompieri Sebiș. In momentul sosirii la locul accidentului a fost gasit un autoturism rasturnat in apa – fara persoane in interior. A fost verificata…

- In Campionatul Primariilor din Gorj au avut loc, weekendul trecut, jocurile etapei a XVIII-a. Runda a fost deschisa inca de vineri seara, cu jocul restant dintre liderul Targu Carbunești și locul 3, Motru. A fost un meci extrem de spectaculos, cu ocazii și goluri multe, meci pe care baieții…

- Violențe in serie la Targu Carbunești, județul Gorj. Trei barbați au ajuns in arest pentru 24 de ore. Doi dintre ei, cu varsta de 30 respectiv 35 de ani, l-au batut pe al treilea și au spart geamurile unei mașini parcate &icir...

- Un tanar de 20 de ani, din com. Godinești, nu a adaptat viteza la condițiile de drum, intr-o curba a parasit partea carosabila și a intrat intr-un gard al unui imobil. A ramas incarcerat și se pare ca este ranit grav.Accidentul s-a produs la Tismana. ISU Gorj a fost solicitat sa intervina…

- • Elevii navetiști, transportați cu mașinile Primariei Carbunești pe Drumul Cariilor! Singura artera rutiera dintre satele Curteana, Crețești și Floreșteni, localitați care aparțin de Targu-Carbunești, este plina de gropi, circulația pe acest drum fiind imposibila. Șoferii care sunt obligați…

- Cinci persoane cu vârste cuprinse între 18 și 50 de ani au fost ranite grav, dupa ce mașina în care se aflau a intrat, luni dimineața, într-un cap de pod, pe E 79, în localitatea Draguțești din județul Gorj. Patru victime au fost duse la spital, iar una este resuscitata…

- Bucataria unui apartament din Bumbești-Jiu a fost cuprinsa de flacari, ieri. Proprietara a inceput sa gateasca, iar la un moment hainele care erau puse la uscat in apropierea aragazului ar fi luat foc. Femeia de 73 de ani a avut nevoie de ingrijiri medicale, dupa ce a inhalat fum. ”ISU Gorj…

- Ajunse pe ultima suta de metri, trei intreceri interesante de minifotbal iși continua parcursul in acest weekend, in complexul ”Dolce Vita”. Sambata, in Campionatul Primariilor din județul Gorj, urmeaza disputarea jocurilor din etapa a XVII-a. Prologul din acest weekend il constituie…

- Amenzi record aplicate de ITM Gorj intr-o singura saptamana. 300 de mii de lei este valoarea sancțiunilor pe care inspectorii de munca le-au imparțit angajatorilor din județ care au fost prinși incalcand legislația in privința relațiilor de munca și a securitații și sanatații in munca. Din aceasta suma…

- Inspectorii de munca cu atributii de control din cadrul I.T.M. Gorj au efectuat, in perioada 19.02 – 23.02.2018, 62 de controale in domeniile relatiilor de munca si securitatii si sanatatii in munca. Pentru deficientele constatate la angajatorii verificati au fost aplicate amenzi in valoare totala…

- Joi, 22.02.2018, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Porolissum al judetului Salaj a organizat si desfasurat un exercitiu cu forte in teren pentru antrenarea structurilor de interventie la stingerea unui incendiu izbucnit la un obiectiv din industria de prelucrare a lemnului din Simleu Silvaniei.…

- Doi inspectori din cadrul Directiei Sanitar Veterinare (DSV) Gorj au mers vineri, 16 februarie, la ferma de animale din zona orasului Targu Carbunesti, acolo unde cu o zi inainte inspectorii de munca au fost ingroziti de ce au gasit...

- O femeie insarcinata a ajuns la spital in urma unui atac de panica survenit in timpul incendiului izbucnit in gospodaria sa, cel mai probabil de la jarul cazut din soba. Potrivit unui comunicat remis, marti, AGERPRES de Biroul de presa al ISU Suceava, militarii Garzii de Interventie Siret si ai Detasamentului…

- ISU Gorj a fost solicitat sa intervina pentru scoaterea unui cadavru din lacul Tismana. La fata locului s-au deplasat un echipaj din cadrul Garzii de Interventie Tismana precum si lucratori din cadrul IPJ Gorj. Cadavrul a fost adus de curenti la malul lacului fiind vazut de trecatori care au care…

- Pompierii au intervenit, luni dimineata, pentru scoaterea trupului neinsufletit al unui barbat in varsta de aproximativ 50 de ani din raul Jiu, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Gorj, Florin Chisim.Citeste si: Ministrul Muncii IESE LA RAMPA…

- Actiune de salvare ISU Gorj: L-am botezat Nero! Nero este un catel fara stapan care in cautarea unui loc calduros unde sa innopteze s-a ratacit si a fost la un pas de moarte ajungand in lacul Debarcader din municipiul Tg-Jiu. Un om cu suflet l-a vazut si ne-a cerut ajutorul pentru a-l salva.…

- ISU Gorj a fost solicitat sa intervina la un accident rutier produs pe DN 66 in dreptul localitatii Vart. La fata locului s-au deplasat 2 echipaje pentru descarcerare si un echipaj SMURD din cadrul Detasamentului de Pompieri Tg-Jiu precum si 2 echipaje din cadrul SAJ. In accident a fost implicat un…

- Lupta dura pentru titlul de campioana intre primariile din Gorj. Este vorba despre minifotbal acolo unde primariile din Targu-Carbunesti si Farcasesti impart primul loc dupa jocurile disputate, sambata, in Complexul Dolc...

- Un barbat, de 37 de ani, si fiul acestuia, de 17 ani, din Targu-Carbunesti, tata si fiu, au fost retinuti ieri de politisti, intr-un dosar penal, sub acuzatiile de lovire sau alte violențe, amenințare și nerespectarea regimului armelor și al ...

- Polițiștii din Gorj au descins, duminica dimineața, la patru adrese din orașul Targu-Carbunești. Perchezițiile au fost facute dupa scandalul care a avut loc intre mai multe persoane de etnie roma, la jumatatea acestei luni, in piața din localitate, altercația soldandu-se cu ranirea cu ranga…

- Doi frati, de 32, respectiv 37 de ani, din Targu Carbunesti, au fost retinuti de politie la sfarsitul saptamanii trecute dupa ce au facut scadal in piata agroalimentara din localitate. Astfel, potrivit politiei, pe fondul unei stari conflictuale mai vechi, ...

- Un barbat din comuna Calnic a murit, ieri, dupa ce casa i-a fost cuprinsa de flacari. Mai intai ar fi luat foc hainele lasate pe soba incinsa, iar acesta ar fi fost inconjurat de flacari, suferind arsuri in urma carora nu a mai putut fi salvat. Pompierii au reușit sa lichideze incendiul…

- Pompierii gorjeni se deplaseaza la incendii și la cazuri deosebite cu mașini vechi de peste 30 de ani. Multe dintre autospecialele din dotarea de Inspectoratului pentru Situații de Urgența Gorj au sute de mii de kilometri la bord. Anul trecut salvatorii au lucrat la foc continuu. Au avut cele mai multe…

- Doi tineri din Gorj au inființat cea mai mare plantație de catina ecologica in Targu Carbunești. Tinerii antreprenori vor sa produca dulceața, suc, nectar sau fructe uscate. Toate produsele sunt 100% naturale. Proiectul este condus...

- Mai multe ambulante, echipaje din cadrul Detasamentului de Pompieri Targu-Jiu, precum si politisti rutieri au fost mobilizate pe DN 66, in Dragutesti, dupa ce un autocar care transporta muncitori s-a rasturnat. "Accidentul rutier a avut loc in satu lasi, in comuna Dragutesti. Un autobuz s-a…

- O batrana din orasul Targu-Carbunesti, Gorj, este anchetata de politie dupa ce a furat produse alimentare si nealimentare dintr-un magazin de pe raza localitatii. Este vorba de o femeie de 74 ani care in cursul lunii ianuarie ar fi sustras ...

- Un autobuz a ars ca o torța luni seara, in comuna Padeș. Autocarul se afla in mers in momentul in care un scurtcircuit la motor a aprins focul care s-a extins pana in interiorul mijlocului de transport. In momentul in care a vazut flacarile, șoferul a avut o reacție uimitoare. De teama unei…

- Șase crescatori de animale din Baia de Fier, Sacelu și Targu Carbunești au fost amendati de inspectorii Directiei Sanitar Veterinare (DSV) Gorj, fiecare avand de plata cate 600 de lei. Sanctiunile aplicate exploatatiilor non-profesi...

- Un pompier din cadrul Garzii de Intervenție Tismana este dat disparut. Ilarion Nicușor Arjocu, de 36 de ani, din comuna Padeș, este dat in urmarire la nivel național. Mai multe echipaje de poliție efectueaza cautari in zona localitații de domiciliu și in imprejurimi, fiind dispusa și punerea in urmarire…

- Pompierii din Gorj au intervenit, astazi, in satul Pleșa, din Bumbești-Jiu, unde acoperișul unei case a fost cuprins de flacari. Focul a distrus și o parte din bunurile aflate in interiorul locuinței. Din fericire, nu au fost inregistrate victime. „Duminica, in jurul orei 11.00,…

- Un barbat de 48 de ani a ramas incarcerat, in urma unui accident rutier produs la Targu-Jiu, aseara, pe strada Victoriei. A fost nevoie de intervenția pompierilor pentru scoaterea acestuia dintre fiare, dupa ce mașina in care se afla s-a ciocnit cu un alt autoturism, fiind avariat și un stalp…

- Un mare numar de cetateni de etnie roma din orasul Targu Carbunesti, judetul Gorj, traiesc in Norvegia. O organizatie non-guvernamentala din tara fiordurilor si-a propus sa imbunatateasca viata romilor la ei acasa.

- ISU Gorj a fost solicitat sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casa de locuit in comuna Stanesti, satul Stanesti. La fata locului s-au deplasat doua autospeciale de stingere cu apa si spuma din cadrul Detasamentului de Pompieri Tg-Jiu. Incendiul se manifesta la…

- Un om de afaceri din Targu Jiu este cercetat de procurori, dupa ce ar fi comandat asasinarea finului sau, platind o suma de bani unor interlopi ca sa il ucida pe acesta.Ion Șteaburdea, patron al unor numeroase case de amanet din Rovinari și Targu Carbunești, care deține și o avere impresionanta,…

