Stiri pe aceeasi tema

- Incendiul s-a produs aproape de teatrul national. Peste 35 de persoane au fost evacuate, au anuntat serviciile de interventie. "Sunt doua persoane decedate, dar ne temem sa nu fie mai multe", a declarat Petr Kolouch, directorul al serviciului medical de interventie. Presa ceha a anuntat…

- Cel putin doua persoane au murit si alte zeci au fost ranite in urma unui incendiu izbucnit la un hotel din centrul orasului Praga, a anuntat politia ceha, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Incendiul s-a produs la Eurostars David Hotel, din apropiere de raul Vltava si aproape de teatrul…

- Cel putin 52 de persoane au murit, joi, dupa ce un autobuz cu care calatoreau a luat foc in regiunea Aktobe, aflata in partea de nord-vest a Kazahstanului, a anuntat Ministerul de Interne, relateaza site-ul agentiei Reuters si cel al BBC.

- Un autocar a luat foc in nord-vestul Kazahstanului, bilanțul anunțat de autoritați fiind cumplit, scrie realitatea.net.Cel puțin 52 de persoane au murit intr-un autocar care am luat foc pe o șosea din regiunea Aktau, in nord-vestul Kazahstanului.

- Doua persoane au murit si alte 14 au fost ranite in urma unei explozii care a avut loc in noaptea de luni spre marti in orasul belgian Anvers, explozie care a avariat trei cladiri, relateaza Reuters, citat de news.ro.Politia a transmis ca doua corpuri au fost gasite marti sub daramaturi. Cinci…

- "Coliziunea s-a soldat cu trei morti, o femeie care conducea masina si doua persoane care se aflau in autobuz", a declarat Monika Schindlova, purtator de cuvant al politiei. Accidentul a avut loc la ora 15.00 GMT. Printre raniti se numara si mai multi copii, iar doi sunt in stare grava, cu rani la cap.…

- Cel putin trei persoane au murit si alte 30 au fost ranite in urma coliziunii dintre un autobuz si un autoturism in capitala ceha Praga, a anuntat vineri politia locala, relateaza site-ul publicatiei Express.

- Cel putin 23 de persoane au murit, iar alte cateva zeci au fost ranite, in urma unei explozii intamplate intr-un district din orasul sirian Idlib, care este detinut de o minoritate de rebeli, a informat, duminica, Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Cel putin patru persoane au decedat, iar alte 40 au fost ranite, joi, dupa ce un tren de pasageri din Africa de Sud a luat foc in urma unei coliziuni cu un camion, au informat echipele de salvare, relateaza site-ul postului BBC.

- Cel puțin trei persoane au murit în urma furtunilor puternice din vestul Europei, sute de mii de locuințe au ramas fara electricitate, iar traficul aerian se desfașoara cu dificultate. Doua persoane au murit înecate pe coasta basca a Spaniei, dupa ce au fost spulberate de un val uriaș.…

- Cel putin trei persoane au murit în urma furtunilor puternice din vestul Europei, sute de mii de locuinte au ramas fara electricitate, iar traficul aerian se desfasoara cu dificultate, relateaza site-ul BBC News. Doua persoane au murit înecate pe coasta basca a Spaniei, dupa…

- Cel putin 48 de persoane si au pierdut viata marti in Peru cand un autocar a cazut de pe o faleza inalta de 100 de metri dupa ce fusese percutat de un camion pe o autostrada de a lungul coastei Pacificului, a anuntat politia, citata de AFP si Agerpres.ro Caderea unui autocar a facut cel putin 48 de…

- Accidentul a avut loc pe o autostrada Panamericana Norte, situata in nordul capitalei Lima. In autocar se aflau peste 50 de persoane, iar autoritatile au precizat ca sase oameni au supravietuit in urma accidentului. "Inca din primul moment am acordat tot sprijinul pentru a salva…

- Mii de persoane au protestat pentru a treia zi in Iran, in capitala Teheran avand confruntari cu fortele de ordine, iar doi protestatari ar fi fost ucisi intr-un oras de provincie, informeaza Reuters.

- Cel putin 36 de persoane au murit si alte 11 au fost ranite, duminica, in urma coliziunii dintre un autocar si un camion, pe o autostrada din centrul Kenyei, anuntat politia locala, citata de AFP, scrie News.ro. “Bilantul este de ...

- Cel putin 36 de persoane au murit si alte 11 au fost ranite, duminica, in urma coliziunii dintre un autocar si un camion, pe o autostrada din centrul Kenyei, anuntat politia locala, citata de AFP.

- Cel putin 30 de persoane au fost ucise si 16 ranite in coliziunea dintre un autobuz si un camion pe un drum din centrul Kenyei, a anuntat politia locala, relateaza AFP.'Avem 30 de morti', a indicat comandantul politiei din Valea Rift, Zero Arome.

- Un incendiu devastator a izbucnit, joi seara, la ultimul etaj al unei cladiri de birouri, potrivit AFP. In urma incendiului, cel puțin 15 persoane au murit, iar mai multe au fost ranite. "Deocamdata, s-au inregistrat 15 decese", le-a declarat jurnalistilor S. Jaykumar, comisar de politie…

- Cel putin 12 persoane si-au pierdut viata intr-un incendiu izbucnit intr-o cladire din cartierul Bronx, din New York, potrivit news.ro. Primarul orasului New York Bill de Blasio a declarat ca printre victime se numara si un copil de un an si ca alte patru persoane au fost grav ranite.

- Atentat TERORIST de ultima ORA. Cel putin 40 de persoane au murit, iar alte 30 au fost ranite Cel putin 40 de persoane au murit, iar alte 30 au fost ranite, joi, in urma unui atentat sinucigas comis cu o bomba la un centru religios si cultural al siitilor, aflat in capitala afgana Kabul. Ministerul…

- Cel putin 40 de persoane au murit, iar alte 30 au fost ranite, joi, in urma unui atentat sinucigas comis cu o bomba, la un centru religios si cultural al siitilor, aflat in capitala afgana Kabul, informeaza site-ul postului BBC.

- Mai mult de 30 de oameni și-au pierdut viața dupa ce un incendiu uriaș a izbucnit la un centru comercial din sudul Philipinelor. Cele 37 de persoane erau agenți de call center care lucrau la Research Now Survey Sampling International (SSI), o agenție de preluare a afacerilor ce avea…

- Potrivit martorilor, atacatorii purtau masti. Presa egipteana noteaza ca au fost doi atacatori, care au venit la cafenea cu o motocicleta si dupa ce au deschis focul asupra celor care se aflau in interior au fugit.

- Pompierii au intervenit timp de mai multe ore pentru a stinge focul, care a izbucnit la etajul 3 al cladirii si s-a extins la cel de deasupra, angajatii unui call center ramanand blocati. Sansele lor de supravietuire erau "zero", a declarat viceprimarul orasului, Paolo Duterte. Presedintele Rodrigo…

- Cel puțin 33 de persoane și-au pierdut viața dupa ce un autocar cu pelerini a cazut de pe un pod in India. Potrivit intoday.in, șoferul a pierdut controlul volanului in timpul unei depasiri. Din nefericire, cel putin 33 de oameni si-au pierdut viata, iar alti peste 15 au fost dusi la spital, dupa…

- Cel putin 33 de persoane, intre care se numara si patru copii, au murit, sambata, in statul indian Rajasthan, dupa ce un autobuz cu pelerini a cazut in raul Banas, relateaza presa din India.Potrivit Hindustan Times, alte sapte persoane au fost ranite in accidentul care s-a produs la Malarna…

- Mai multi pasageri au murit luni din cauza deraierii unui tren de calatori pe un pod peste o autostrada din statul Washington, situat in nord-vestul SUA, a anuntat purtatorul de cuvant al serifului districtului Pierce, Ed Troyer, intr-o conferinta de presa.

- Furtuna tropicala Kai-Tak a declansat, duminica, mai multe alunecari de teren in estul statului Filipine, in urma carora cel putin 26 de persoane au murit, iar alte 23 au fost date disparute, au anuntat autoritatile citate de site-ul france24.com.

- UPDATE 10:18 Microbubul facea curse regulate intre Praga si Orhei, in Republica Moldova, a precizat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Harghita, Gheorghe Filip, citat de Agerpres. Ambele persoane decedate au aproximativ 30 de ani si sunt ...

- Un microbuz in care se aflau circa 20 de persoane a fost implicat intr-un grav accident de circulație pe DN 15. Din cauza condițiilor meteorologice, microbuzul s-a rasturnat. Doua persoane au decedat, alte șapte fiind ranite. Microbuzul executa o cursa intre Praga și Republica Moldova. In…

- Accident CUMPLIT in urma cu putin TIMP. O femeie a MURIT, iar alte patru persoane au fost ranite O femeie a murit si alte patru persoane sunt ranite, intre care un copil de doi ani, dupa ce masina in care se aflau s-a izbit, miercuri seara, de gardul unei case, pe DN13 E. Potrivit Politiei Covasna,…

- Cel putin 16 persoane au murit si alte 100 au fost date disparute in urma unui puternic ciclon care a devastat India si Sri Lanka, au anuntat vineri autoritatile din cele doua tari, citate de AFP, scrie agerpres.ro. Ciclonul Ockhi a ucis noua persoane in India si sapte persoane in Sri Lanka,…

- Cel putin 25 de migranti au murit dupa ce o ambarcatiune s-a scufundat astazi in Marea Mediterana, informeaza HotNews.ro. Supravietuitorii au fost dusi in portul Tripoli din Libia. Aceasta tara reprezinta principalul punct de plecare pentru majoritatea migrantilor africani care ...

- Cel putin 12 persoane si-au pierdut viata si alte cel putin 10 au fost ranite vineri seara intr-un incendiu produs la un hotel-cazinou de lux din statiunea balneara georgiana Batumi, la Marea Neagra, informeaza AFP. Citește și: Kovesi a EXPLODAT in presa straina: critici VIOLENTE la adresa…

- Cel puțin 50 de persoane au fost ucise intr-un atentat sinucigaș comis marți intr-o moschee din nord-estul Nigeriei, leagan al insurecției gruparii jihadiste Boko Haram in ultimii opt ani, potrivit www.independent.co.uk. Atacul a fost in regiunea de nord -est a ...

- Scenele groaznice au avut loc duminica, in vestul Marocului, unde cel putin 15 persoane au murit, iar alte cinci au fost grav ranite. Aceste persoane asteptau la coada in timpul unei operatiuni de distribuie a ajutoareor alimentare, conform France Presse.

- IMAGINI ACCIDENT CUMPLIT in urma cu putin timp. Doua persoane au murit dupa ce masina in care se aflau a intrat intr-un TIR Doua persoane au murit, dupa ce autoturismul in care se aflau s-a ciocnit, sambata, cu un TIR, pe DN 56 A, in comuna Rogova. Evenimentul rutier s-a produs din cauza unei depasiri…

- Un avion de mici dimensiuni a intrat in coliziune, in zbor, cu un elicopter, vineri, in apropiere de orasul Londra. Cel putin trei persoane au murit, afirma surse citate de presa britanica, potrivit Mediafax.ro.

- Mai multe persoane au fost ranite intr-un accident care a avut loc, joi, in urma unei ciocniri in trafic intre un TIR si un microbuz. La fata locului s-au deplasat doua echipaje de prim ajutor, doua ambulante, doua autospeciale transport victime multiple si un echipaj de descarcerare. Accidentul a avut…

- Un grav accident rutier, in care a fost implicat un microbuz cu 26 de persoane, a avut loc astazi in judetul Iasi, in zona Raducaneni. 12 persoane au suferit rani, iar una dintre ele este prinsa intre fiarele contorsionate. Accidentul s-a produs dupa ce un tir a intrat in microbuz. Mai multe echipaje…

- Cel putin trei oameni au murit si patru au fost raniti dupa ce blocul de locuinte s-a daramat partial din cauza unei explozii de gaz produse intr-unul dintre apartamentele blocului. Autoritatile ruse au confirmat tragedia si au mobilizat de urgenta serviciile de salvare si de pompieri in…

- Cel putin doua persoane au murit, joi, dupa producerea unei explozii care a provocat prabusirea partiala a unui imobil rezidential, in centrul Rusiei. Explozia s-a produs in orasul rus Izhevsk,...

- Patru persoane au murit și 19 sunt date disparute in Columbia in urma unei alunecari de teren provocate de ploi puternice, relateaza miercuri ziarul El Pais și alte media locale, citate de DPA, potrivit Agerpres.ro.

- Douazeci si patru dintre cele 27 de persoane care se aflau in microbuzul ce avea doar 14 locuri au murit in accident. De asemenea, a murit si soferul autobuzului.Autoritatile cerceteaza circumstantele producerii accidentului rutier. Tragedia s-a produs la Touba, unde un minicar intesat…

- Cel puțin șase persoane au murit și altele 15 au fost ranite, in urma unui atac sangeros in Lower Manhattan, New York. O camioneta a intrat cu viteza pe o pista pentru bicicliști, ravașind totul in calea sa.

- Peste 200 de persoane ar fi murit in Coreea de Nord dupa surparea unui tunel, susține televiziunea japoneza Asahi, citata de presa straina. Potrivit jurnaliștilor, mina a fost afectata de cel de-la șaselea test nuclear efectuat de Coreea de Nord. Potrivit televiziunii japoneze Asahi, peste 200 de persoane…

- Cel putin sapte persoane au murit in urma unei furtuni care s-a produs duminica in Europa Centrala, unde a provocat intreruperi ale alimentarii cu energie electrica si a perturbat circulatia rutiera si feroviara, au anuntat serviciile de urgente din aceasta regiune, citate de AFP, scrie agerpres.ro.…

- Cel putin sase persoane au decedat si alte trei au fost ranite in urma unui incendiu ce a avut loc la o rafinarie din capitala iraniana Teheran, informeaza o televiziune iraniana de stat, informeaza Reuters. Incendiul a avut loc in cartierul Shar-e Rey. ”Incendiul a a izbucnit…

- Explozia a fost urmata de un incediu puternic, iar pompierii se lupta pentru a stinge flacarile. Evenimentul a avut loc in complexul industrial Tangerang, situat in apropierea capitalei Jakarta. ”Inca evacuam cladirile din zona, iar numarul victimelor ar putea sa fie mai mare”, a declarat…

- Cel putin 27 de persoane au murit si alte 35 au fost ranite in urma unei explozii ce a avut loc la o fabrica de artificii situata in apropierea capitalei indoneziene, Jakarta, a anuntat, joi, Politia locale, informeaza Reuters si BBC.