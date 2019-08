Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin opt persoane au murit, iar altele au fost ranite in urma unui incendiu produs sambata dimineata intr-un hotel situat in apropierea Portului Odesa, pe litoralul ucrainean al Marii Negre, anunta serviciile de interventie.

- Incendiul s-a produs la Hotelul Tokyo Star din Odesa, relateaza agentia de presa Reuters. Nu este clar cate persoane se aflau in hotelul care are 273 de camere. Pompierii au avut nevoie de cateva ore pentru stingerea incendiului, care a afectat o suprafata de aproximativ 1.000 de metri patrati. Conform…

- Cel puțin șase persoane au murit, iar alte cinci au fost ranite dupa ce o femeie s-a aruncat in aer intr-o localitate din vestul Ciadului, au anunțat forțele de securitate din aceasta țara, citate de Al Jazeera, potrivit Mediafax.„Șase persoane, printre care și un soldat, au murit”, a declarat…

- Cel puțin 33 de persoane au murit și aproximativ 180.000 de persoane au fost evacuate in urma inundațiilor provocate de ploile torențiale din vestul și sudul Indiei, au anunțat autoritațile locale, citate de Reuters, potrivit Mediafax.Regiunea Maharashtra este cea mai puternic afectata de…

- O explozie a provocat panica vineri in orașul Christchurch din Noua Zeelanda. Mai multe persoane au fost ranite in urma unei deflagrații provocate de o scurgere de gaze dintr-o locuința. Autoritațile din Noua Zeelanda au anunțat vineri ca un incident grav a avut loc in orașul Christchurch. O casa a…

- Un accident deosebit de grav s-a produs, luni dimineața, in nordul Indiei. Un autocar cu 50 de turiști la bord a cazut intr-un rau intre doua poduri, de la o inaltime de circa 12 metri. Cel puțin 29 de persoane și-au pierdut viața și alte 18 au fost ranite dupa ce autocarul cu etaj, care se deplasa…

- Cel puțin 15 persoane au murit și alte 75 au fost ranite in imbulzeala creata pe un stadion din orașul Antananarivo din Madagascar, unde a fost organizata o parada militara cu ocazia Zilei Naționale a Independenței, au anunțat autoritațile locale, citate de Reuters. Richard Rakotonirina, ministrul Apararii…