Incendiu la un depozit din sectorul 2 al Capitalei Zeci de pompieri, cu autospeciale dotate cu apa, spuma, dar si cu scari – pentru a putea interveni la inaltime – au actionat pentru a stinge un incendiul ce a cuprins un depozit aflat pe strada Culea Nicolae, din sectorul 2 al Capitalei. Incendiul de vineri dupa-amiaza a fost unul cu degajari mari de fum. In incinta […] Incendiu la un depozit din sectorul 2 al Capitalei is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi a fost inaugurat, dupa reparația capitala, bazinul de inot de la liceul teoretic „G. Meniuc” din sectorul Rașcani al capitalei. Este unicul obiectiv de acest gen renovat in ultimii ani.

- Un numar de 200 de imobile din sectorul 5 al Capitalei, in cea mai mare parte blocuri, sunt afectate de avarii la reteaua de termoficare, potrivit informatiilor postate marti pe site-ul RADET. Furnizarea apei cal...

- O mașina parcata pe strada Onisifor Ghibu din secotrul Buiucani al Capitalei a speriat trecatorii. Mașina este cu parbrizul stricat și plin de sange.Potrivit informațiilor aparute pe o rețea de socializare, totul ar fi pornit de la o cearta dintre doi concubini.

- O fetita in varsta de 5 ani, din Bucuresti, care sufera de autism, a fost ascunsa de educatoare, la gradinita, intr-o clasa goala, alaturi de alti doi copii, in timpul unei inspectii.Totul s-a intamplat intr-o gradinita din Sectorul 1 al Capitalei, miercuri, in timpul unei inspectii pe care directoarea…

- Au rasunat sirenele pompierilor, in aceasta dupa-amiaza, pe Soseaua de Centura a Capitalei. Pompierii s-au indreptat cu mai multe autospeciale cu apa si spuma pentru a stinge un incendiu la o incinta aflata intre comunele Bragadiru si Domnesti. Din primele informatii reiese ca flacarile au au cuprins…

- Primaria municipiului Chișinau informeaza despre semaforizarea a doua intersecții cu trafic sporit din sectorul Botanica al capitalei. De astazi, sunt puse in funcțiune obiectivele de semafor pe str. Grenoble intersecție cu bd. Cuza-Voda și str. Independenței – str.

- Un incendiu a izbucnit, marti, la o casa cu etaj, situata pe strada Lotru din Sectorul 1 al Capitalei, in urma caruia au decedat o femeie de 82 ani si o fata de 7 ani.Citeste si Udrea, DEZVALUIRI despre arestarea din Costa Rica: M-au luat de pe strada/ Alinei Bica i s-a pus pistolul ca cap…

- Alerta, sambata dimineața, din cauza unui incendiu izbucnit pe strada Chimirului din Sectorul 5 din București. Patru case au luat foc, iar flacarile s-au extins cu repeziciune pe o suprafața de 400 de metri patrați. O persoana a fost ranita și a fost transportata de urgența la Spitalul „Bagdasar-Arseni”…