Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii prahoveni continua, luni dimineata, actiunea de stingere a incendiului izbucnit duminica, in jurul orei 16:00, la un depozit de mase plastice din Ploiesti. Focul, care s-a extins oe 8000 de metri patrati, a cuprins mii de tone de plastic, dar si cauciuc, hartie si utilaje, in zona de sud a…

- Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova au precizat ca incendiul a fost anuntat la 112 de paznicul depozitului. Flacarile au cuprins initial mase plastice si utilaje, in interiorul unei hale si in afara ei, pe o suprafata totala de aproximativ 300 de metri patrati,…

- Un incendiu a izbucnit, miercuri seara, in subsolul Spitalulului Judetean Satu Mare, in croitorie, fiind stins in scurt timp de pompierii ajunsi la fata locului, insa zeci de pacienti au fost evacuati din saloane din cauza fumului degajat. Nicio persoana nu a fost ranita, iar pompierii au stabilit…

- Pompierii continua, marti dupa-amiaza, interventia pentru stingerea incendiului izbucnit. in urma cu mai bine de cinci ore, la un depozit de dezmembrari auto din Craiova. Ei au suplimentat la un moment dat fortele de interventie. Suprafata afectata depaseste 1.500 de metri patrati, dar nu exista…

- Desi suntem in plina toamna se pare ca marea reprezinta inca o tentatie pentru unii constanteni. Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta din Constanta au fost solicitati in...

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati ieri seara sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuinta din Topraisar. Potrivit ISU Dobrogea, la incendiu au intervenit 7 pompieri cu 2 autospeciale de stingere.Flacarile…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta dupa amiaza sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit la Costinesti. Potrivit ISU Dobrogea incendiul a cuprins vegetatia din zona restaurantului Pescarul. ...

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al Judetului Prahova au fost solicitati in aceasta dupa amiaza pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins un depozit industrial din satul Buda, comuna Aricestii Rahtivani, in apropiere de municipiul Ploiesti.Potrivit ISU Prahova, pompierii…