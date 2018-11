Stiri pe aceeasi tema

- Un nou incendiu a izbucnit la un depozit din Ploiesti, luni, 12 noiembrie, dupa cel de aseara, cand a luat foc un depozit de materiale plastice din sudul orașului. Acum, pompierii prahoveni intervin in nord, la incendiul de la o hala cu materiale textile, care se manifesta cu degajari mari de fum. Sase…

- Depozitul de materiale plastice din municipiul Ploiesti, unde de peste 18 ore se manifesta un incendiu, nu are autorizatie de functionare de la pompieri, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova. "Nu avea autorizatie dar trebuie sa verificam daca trebuia sa detina, pentru ca…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Prahova intervin, luni dimineata, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un depozit de materiale textile situat pe strada Laboratorului, potrivit news.ro Purtatorul de cuvant al ISU Prahova, Raluca Vasiloae, a declarat ca…

- Un incendiu a izbucnit, luni dimineata, la un depozit de materiale textile din Ploiesti, fiind degajari mari de fum, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova. Potrivit sursei citate, pompierii intervin cu sase autospeciale cu apa si spuma pentru stingerea focului.…

- Un incendiu a izbucnit, miercuri seara, in subsolul Spitalulului Judetean Satu Mare, in croitorie, fiind stins in scurt timp de pompierii ajunsi la fata locului, insa zeci de pacienti au fost evacuati din saloane din cauza fumului degajat. Nicio persoana nu a fost ranita, iar pompierii au stabilit…

- Pompierii continua, marti dupa-amiaza, interventia pentru stingerea incendiului izbucnit. in urma cu mai bine de cinci ore, la un depozit de dezmembrari auto din Craiova. Ei au suplimentat la un moment dat fortele de interventie. Suprafata afectata depaseste 1.500 de metri patrati, dar nu exista…

- Un puternic incendiu a izbucnit in aceasta dupa-amiaza, in jurul orei 16, in satul Paglișa din comuna Dabaca. In urma apelului la 112, la fața locului au intervenit patru autospeciale de stingere cu apa și spuma din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) ”Avram Iancu” Cluj. Din primele…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al Judetului Prahova au fost solicitati in aceasta dupa amiaza pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins un depozit industrial din satul Buda, comuna Aricestii Rahtivani, in apropiere de municipiul Ploiesti.Potrivit ISU Prahova, pompierii…