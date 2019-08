Incendiu la un depozit de reciclare a deşeurilor. Oamenii din zonă, avertizaţi prin RO-Alert Potrivit sursei citate, pentru gestionarea evenimentului, la fata locului au fost mobilizate sapte masini de stingere, o autoscara, un echipaj CBRN si o ambulanta SMURD. Incendiul se manifesta pe o suprafata de circa 350 de metri patrati, misiunea fiind in dinamica. Avand in vedere degajarile mari de fum, pentru protectia populatiei din localitatile aflate in apropierea incendiului, ISU Bihor a transmis un mesaj de avertizare prin sistemul RO-Alert. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

