- O femeie a suferit arsuri pe maini și pe fața in urma unui incendiu violent care a izbucnit, vineri, la un depozit cu materiale de constructii din Ramnicu Valcea. Pompierii intervin cu dificultate pentru a stinge focul, in interior fiind și substante periculoase, conform Mediafax.

- Un incendiu a izbucnit la un depozit cu materiale de construcții, vopseluri și diluanți din Ramnicu Valcea. Arderea se manifesta pe o suprafața de 3500mp, cu degajari mari de fum, potrivit IGSU. O persoana a fost surprinsa de flacari.La fața locului, salvatorii intervin cu 7 mașini de stingere,…

- In jurul orei 03:25, in urma unui apel primit la numarul unic de urgența 112, pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani, au intervenit cu doua autospeciale de stingere cu apa si spuma si o ambulanta SMURD, pentru stingerea unui incendiu la o gospodarie din localitatea Dumbraveni.…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bucuresti Ilfov au fost solicitati sa intervina in aceasta dimineata in localitatea Balotesti, judetul Ilfov. Potrivit lui Bogdan Toma, purtatorul de cuvant al ISUBIF o hala in care se afla materiale de constructii din Balotesti a fost…

- Un incendiu puternic a izbucnit, duminica, la un depozit de materiale de constructii din satul Sascut, aflat la limita judetelor Bacau Vrancea. Focul se manifesta pe o suprafata de aproximativ 500 de metri patrati, informeaza Mediafax. Potrivit Inspectoratului General pentru ...

- Un barbat a suferit arsuri pe 90% din suprafata corpului in urma unui incendiu de vegetatie uscata in Urlati, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova, potrivit agerpres.ro.Vezi și: Dosarul Tel Drum, BLOCAT de SIIJ inainte de a fi soluționat - Procurorii nu au trimis…