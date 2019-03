Incendiu la un crematoriu din sudul Germaniei Un incendiu care a avut loc în noaptea de joi la un crematoriu dintr-un oras din sudul Germaniei, situat la aproximativ 175 de kilometri sud-est de Frankfurt, a provocat daune importante cladirii, dar cele 20 de corpuri care se aflau în interior au ramas intacte, relateaza Associated Press, preluata de Mediafax.

Agenția germana de știri dpa a informat joi ca ancheta deschisa în urma incendiului de peste noapte din Schwaebisch Hall, se afla înca în desfasurare.

Cele 20 de cadavre care se gaseau în incinta au fost în mare masura neatinse de incendiu,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

