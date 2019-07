Stiri pe aceeasi tema

- Incendiul de la manastirea Rimet a fost provocat de un scurt-circuit la un conductor electric defect sau izolat necorespunzator din mansarda cladirii cuprinse de flacari, a anuntat, sambata seara, prim-adjunctul sefului Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Alba, Ovidiu Costea. …

- Pompierii militari au fost solicitați sa intervina luni noapte din cauza ploilor abundente de la Fagaraș. „Este vorba despre o inundatie la un demisol si un beci la o casa, in Fagaras, pe strada Mircea Eliade nr.8. Intervine Detasamentul Fagaras cu o autospeciala cu apa si spuma si o motopompa”, a precizat…

- O bomba de aruncator, provenind cel mai probabil din al Doilea Razboi Mondial, a fost descoperita de o femeie in acostamentul unui drum, in apropiere de Corund si a fost ridicata in siguranta de pirotehnisti. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Harghita, Alina Ciobotariu,…

- Biroul de Presa al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Harghita a informat, miercuri, ca incidentul a fost semnalat imediat la numarul unic de urgenta 112, iar elementele de munitie ramase neexplodate au fost ridicate de pirotehnisti, pentru a fi distruse. 'La fata locului s-a deplasat…

- Patru persoane din localitatea Suseni - doua femei, un barbat si un bebelus de patru luni - au fost evacuate din locuinta de pompieri, in noaptea de luni spre marti, din cauza inundatiilor care au afectat imobilul, apa intrand in alte zeci de pivnite din sat, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului…

- Potrivit sursei citate, precipitatiile abundente au inundat aproximativ 70 de pivnite din localitatile Suseni si Ciumani, o gospodarie din satul Hodosa, comuna Sarmas, dar si trei gospodarii din municipiul Gheorgheni. Pentru evacuarea apei din gospodarii au intervenit atat pompierii militari cat…

