Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident de circulație, soldat cu patru victime, s-a produs aseara, in jurul orei 21:55, in localitatea Manașturel, comuna Cuzdrioara. Din primele informații, un barbat in varsta de 41 de ani din comuna Ciceu Giurgesti (județul Bistrița Nasaud) s-a angajat intr-o depașire neregulamentara a unui…

- Intervenție “ca la carte” a unui pompier ce se intorcea de la serviciu in Eveniment / on 24/07/2019 at 10:35 / Marți, 23 iulie 2019, salvatorul zilei a fost plt. adj. Șerban Adrian, din cadrul Detașamentului de Pompieri Roșiorii de Vede, care, in jurul orei 08.40, in timp ce se intorcea acasa…

- Ieri, 4 iulie 2019, in jurul orei 16:30, 9 subofițeri cu 2 autospeciale de stingere a incendiilor din cadrul Detașamentului de Pompieri Satu Mare au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autotren cu remorca. Evenimentul s-a produs pe un drum agricol, ieșire din DN 19 (Str. Aurel…

- Primaria Tulnici a scos la licitație contractul de lucrari pentru refacerea apararii de mal pe raul Putna, sat Coza, Punct Izvor Moise, comuna Tulnici. Valoarea estimata a investiției este de 783.436 lei fara TVA. Sursa de finanțare este asigurata din Fondul de Intervenție la dispoziția Guvernului…

- UPDATE ora 16:08 – In urma cu aproximativ 20 de minute, a avut loc un accident rutier pe DN2, la iesire din comuna Golesti. Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Vrancea, Catalina Murariu, un microbuz de transport persoane a intrat in coliziune cu o masina de teren. O persoana a ramas incarcerata.…

- Pompierii militari din Sebeș intervin, miercuri seara, pentru stingerea unui incendiu izbucnit intr-o gospodarie din satul Carpiniș, comuna Garbova. Potrivit ISU Alba, a luat foc o anexa gospodareasca (șura). „Garda de intervenție Sebeș intervine cu o autospeciala in sprijin la Garda Miercurea Sibiului…

- 13 localitați din Teleorman, afectate de precipitațiile abundente din ultima perioada/ Apa a patruns in 70 de gospodarii și 18 locuințe in Eveniment / on 03/06/2019 at 23:16 / Pentru ajutorarea cetațenilor afectați de inundațiile provocate de precipitațiile abundente din ultima perioada, zeci de…

- SMURD Aiud, IPJ, Salvamont Aiud si Elicopter SMURD Mures intervin la un posibil infarct miocardic acut in zona muntele Bedeleu sat Izvoarele, teren accidentat. “Este vorba despre un turist de 41 ani”, a transmis reprezentantul ISU Alba Revenim cu detalii The post Intervenție ISU si SMURD Alba pe munte,…