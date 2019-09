Incendiu la un apartament din Constanta. Nu veti crede de la ce s-a declansat. Constatarile pompierilor (galerie foto+video)

Stiri pe aceeasi tema

- In jurul orei 19.00, a fost anunțat faptul ca doua persoane sunt cazute intr-un beci din satul Doaga, comuna Garoafa. La fața locului s-au deplasat o autospeciala de intervenție și o ambulanța SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani și o ambulanța SAJ. Ajunși la locul intervenției s-a constatat…

- Un incendiu a izbucnit in urma cu cateva minute, pe terasa hotelului Laguna, din Mangalia.Anca Chirita, purtatorul de cuvant al ISU Dobrogea Constanta, spune ca se intervine cu doua autospeciale de stingere.Focul, de la terasa, s a extins si la restaurant.Pana in momentul de fata aproximativ 30 de persoane…

- Un incendiu a fost anuntat, in urma cu cateva minute, la ISU Dobrogea Constanta.Cel care a apelat pompierii spune ca a luat foc o Casa de schimb valutar lipita de Agentia Loto din intersectia strazilor Dezrobirii cu Eliberarii din Cartierul Inel II.Se pare ca incendiul a fost declansat de un calculator.…

- Un grav accident rutier a avut loc, in urma cu putin timp, pe DN 7 , in localitatea Golesti, judetul Valcea.Au fost anuntate trei victime din care una posibil incarcerata in urma prabusirii unui autoturism intr o rapa.La locul evenimentului intrevine echipajul de descarcerare si SMURD al Garzii de Interventie…

- Testarea tehnicii din dotare, recunoașterea balastierei in zona satmareana a Someșului prin folosirea sonarului pentru a vedea adancimile in diferite zone ale balastierei, executarea unor simulari – acestea au fost principalele obiective ale antrenamentului executat ieri de pompierii satmareni. Pompierii…

- Azi noapte la ora 00:55, pompierii negreșteni au fost solicitați pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o anexa gospodareasca din Negresti Oas. La sosirea forțelor, 12 pompieri cu 2 autospeciale de stingere a incendiilor și o ambulanța SMURD, incendiul se manifesta violent la intreaga anexa. Concomitent…

- Un incendiu a izbucnit, in aceasta dimineata, in cartierul Palazu Mare, pe strada Nicolae Darascu, din municipiul Constanta.Anamaria Stoica, purtatorul de cuvant al ISU Dobrogea Constanta, spune ca "au intervenit trei autospeciale de stingere cu 14 subofiteri, din cadrul Detasamentului Palas precum…