- Pompierii intervin la aceasta ora (azi, 21 septembrie, ora 14.15) la stingerea unui incendiu intre localitatile Barsau de Sus si Barsau de Jos. Focul a pus stapanire pe o padure din zona. Din primele evaluari rezulta ca a ars aproximativ 5 hectare de vegetatie uscata, iar focul s-a extins la padure.…

- Un incendiu violent care a avut loc in localitatea Bața, a facut scrum o casa și a afectat-o serios pe a doua. Pompierii bistrițeni care au ajuns la fața locului au reușit sa impiedice extinderea flacarilor la un al treilea imobil aflat in imediata vecinatate. O locuința din Bața a fost cuprinsa de…

- Detașamentul de pompieri Alba Iulia a intervenit duminica, in cartierul Paclișa, pe str. Brandușei, pentru stingerea unui incendiu izbucnit in interiorul unei cladiri tehnice dezafectate. Pompierii militari au acționat cu doua austospeciale de intervenție și o ambulanța SMURD. Ca urmare a acestui incendiu,…

- Pompierii din Fagaras si Victoria intervin vineri pentru evacuarea apelor din mai multe curti, beciuri, case si gradini inundate in localitati de langa Fagaras, relateaza Agerpres.Potrivit ISU Brasov, in localitatea Sambata de Sus intervin pompierii de la Sectia orasului Victoria, cu o motopompa pentru…

- Pompierii intervin, joi la pranz, pentru stingerea unui incendiu de gunoi menajer cu pericol de extindere la locuința, in municipiul Sebeș. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Alba, noua pompieri de la Garda Sebeș intervin cu doua autospeciale de lucru cu apa și spuma, pentru stingerea…

- O ploaie torențiala a provocat inundații in localitatea Magina. Detașamentul ISU Aiud a intervenit astazi, in jurul orei 14.45, cu 2 autospeciale, 2 motopompe și 4 subofițeri pentru evacuarea apei din 3 gospodarii. Zona s-a aflat sub avertizare cu Cod Galben pana la ora 15.00. Au fost prognozate averse…