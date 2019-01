Incendiu la Tuzla. Pentru ce au fost solicitati pompierii

Stiri pe aceeasi tema

- Explozie urmata de incendiu astazi la Costinesti. Pompierii intervin in aceste momente la o magazie de pe strada Prof. Gheorghe Alexianu din localitatea Costinesti.Potrivit ISU Constanta, cadrele medicale ajunse la fata locului acorda prim ajutor unui barbat de aproximativ 47 de ani cu amputatie de…

- Detașamentul de pompieri Aiud din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Ugența intervine, vineri dupa masa, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o anexa gospodareasca din comuna Radești. Deși nu au fost raportate victime, la fața locului au fost trimise doua autospeciale și o ambulanța SMURD,…

- Un incendiu a izbucnit, in urma cu cateva minute, la un imobil din municipiul Constanta. Potrivit apelantului focul a fost declansat de la un cos de fum, probabil neizolat corespunzator, al unei case situate pe bulevardul 1 Mai, in zona caminelor studentesti dintre Far si Poarta 6.La interventie a plecat…

- Un numar de 17 persoane, intre care cinci copii, au fost evacuate dupa ce un incendiu a cuprins o locuința dintr-un bloc de garsoniere din Constanta, aflat in curtea unei fabrici de paine. Pompierii din cadrul ISU „Dobrogea” al județului Constanta au fost solicitați sa intervina, luni seara, dupa ce…

- Un incendiu a izbucnit, putin inainte de miezul noptii, la un imobil din Mangalia, situat pe strada George Enescu.Pentru a stinge focul militarii au trimis, la locul interventiei, pentru a limita si lichida efectele dezastrului, un echipaj de la Detasamentul din localitate, dar si un echipaj SMURD.Vantul,…

- INCENDIU de vegetatie uscata la Henig. Pompierii din Alba intervin Pompierii din Alba Iulia intervin, luni, in jurul amiezii, pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscata in localitatea Henig, județul Alba. ISU Alba intervine cu cinci subofițeri si o autospeciala. FOTO Arhiva

- Pompierii din Campeni intervin, luni dimineața, pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscata in localitatea Salciua de Sus, județul Alba. De la ISU intervin șapte subofițeri cu doua autospeciale. Aceștia sunt ajutați de catre SVSU Salciua de Jos. FOTO Arhiva

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta seara, sa intervina la iesirea din Harsova, spre Constanta.Potrivit ISU Dobrogea, un incendiu a cuprins vegetatia uscata. ...