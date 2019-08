Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit in noaptea de joi spre vineri in secția exterioara de psihiatrie a Spitalului Municipal Oradea, din cauza unei țigari. 24 de persoane au fost evacuate, iar trei pacienți au suferit arsuri și intoxicații cu fum. La UPU au ajuns și doi angajați ai spitalului, conform Mediafax.…

- Un incendiu a izbucnit in noaptea de joi spre vineri in secția exterioara de psihiatrie a Spitalului Municipal Oradea, din cauza unei țigari, transmite Mediafax. 24 de persoane au fost evacuate, iar 2 pacienți au suferit arsuri. Un pacient a fost intoxicat cu fum.

- Un incendiu a izbucnit in noaptea de joi spre vineri in secția exterioara de psihiatrie a Spitalului Municipal Oradea, din cauza unei țigari. 24 de persoane au fost evacuate, iar trei pacienți au suferit arsuri și intoxicații cu fum. La UPU au ajuns și doi angajați ai spitalului, conform Mediafax.Purtatorul…

- Un incendiu de proporții a izbucnit, luni nopate, la unul dintre cele mai cunoscute cluburi din Mamaia. Focul a izbucnt puțin dupa miezul nopții și in doar cateva minute s-a extins cu repeziciune, cuprinzand intrega cladire. Este voba de fotul club Bamboo, redenumite Silence, din nordul stațiunii,…

- Mama fostului edil, care l-a vizitat la penitenciarul Rahova, a declarat ca Radu Mazare ar putea lucra, incepand de saptamana viitoare, la una din secțiile de reparatii auto și tamplarie. Gabriela Victoria Mazare a mai povestit ca Radu Mazare citeste toata ziua și nu prea se uita la televizor deoarece…

- Mandatul lui Bogdan Licu la șefia Ministerului Public a fost prelungit cu inca 6 luni de Secția de procurori a CSM. Licu a fost numit procuror general interimar in luna aprilie, cand președintele Klaus Iohannis a semnat decretul de eliberare din funcție a lui Augustin Lazar, care s-a pensionat. Bogdan…

- Paul Stanescu a demisionat din funcția de președinte executiv interimar al PSD dupa ce a intrat in conflict cu premierul Viorica Dancila, care dorește organizarea unui congres chiar acum, in luna iunie, pe cand Stanescu spunea ca partdiul poate amana pana in toamna organizarea unui astfel de scrutin…

- Duminica, romanii voteaza și la referendumul consultativ pe tema justitiei, convocat de Klaus Iohannis. Pentru a fi considerat valid, referendumul trebuie sa treaca de pragul de prezenta de 30%, dar si de cel privind voturile valide. Biroul Electoral Central anunta ca prezenta la vot, la ora 10.00,…