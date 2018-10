Pompierii militari intervin vineri seara la un incendiu care a izbucnit in satul Șona, comuna Mandra. „Incendiul se manifesta in doua locații diferite. Distanța intre ele este de aproximativ 500 de metri. Arde un saivan cu fan aproximativ 2.000 de metri patrați. In a doua locatie sunt baloți de fan lipiți de grajduri. La fața locului se acționeaza cu patru autospeciale de stins incendii cu apa și spuma, un echipaj SMURD și SVSU Mandra”, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența Brașov, plutonier major Luiza Danila. The post Incendiu la Șona. Doua cladiri anexe…