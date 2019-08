Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit in noaptea de joi spre vineri in secția exterioara de psihiatrie a Spitalului Municipal Oradea, din cauza unei țigari. 24 de persoane au fost evacuate, iar trei pacienți au suferit arsuri și intoxicații cu fum. La UPU au ajuns și doi angajați ai spitalului, conform Mediafax.Purtatorul…

- UPDATE – ora 19:30 Un barbat in varsta de aproximativ 50 de ani a fost gasit in stare grava, la marginea unui lan cuprins de flacari. Un elicopter SMURD de la Iași a fost chemat in zona, dupa ce echipajul de la Ambulanța Huși a parcurs o porțiune din drumul accidentat cu o mașina de teren. A fost o…

- Patru persoane au fost evacuate dintr-o cizmarie din municipiul Suceava care a luat foc. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența Suceava, incendiu a izbucnit la o cizmarie de pe str. Ana Ipotescu, din apropierea stației de autobuze „la banca”. In incendiu au ars materiale din interiorul…

- Incendiu, marti la pranz, la Spitalul Judetean Buzau. Incendiul a izbucnit in urma cu putin timp, iar pompierii au sosit deja la fata locului. Incendiul a pornit de la acoperisul rampei de intrare in Sectia UPU si s-a intins pana la intrarea in Unitatea Primiri Urgente - UPU, potrivit Reporter Buzoian.

- Autoturism s-a rasturnat in aceasta dimineața pe raza comunei sucevene Șcheia, la ieșire din municipiul Suceava in zona podului, a anunțat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata. In accident au fost implicate doua persoane care nu au ramas incarcerate. ”Victimele sunt conștiente. Intervine…

- Un incendiu a izbucnit intr-un bloc din Iași iar doua persoane au fost transportate la spital. O femeie in varsta de 79 de ani și un barbat de 80 au fost intoxicați cu fum, iar barbatul a suferit și arsuri pe fața și pe maini. Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale pentru lichidarea focarului.…