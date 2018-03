Stiri pe aceeasi tema

- O asistenta si o infirmiera de la Spitalul Judetean de Urgenta din Alba Iulia, sectia de Anestezie Terapie Intensiva (ATI), au fost ranite, sambata dimineata, in urma unui incendiu care a izbucnit din cauza unei lumanari care a cazut pe jos, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Alba, Alina Marescu, a declarat, sambata, pentru News.ro, ca incendiul a izbucnit intr-un salon de pe Sectia ATI a Spitalului Judetean Alba, iar pentru stingerea acestuia au fost mobilizate doua autospeciale de pompieri, o autospeciala…

- Pompierii din Alba Iulia au intervenit, sambata dimineața, in jurul orei 5.00, pentru stingerea unui incendiu izbucnit intr-un salon al Secției ATI de la Spitalului Județean de Urgența Alba Iulia. Potrivit ISU Alba, doua cadre medicale au suferit arsuri de gradul 1 și 2 la maini și la picioare, respectiv…

- Un incendiu a izbucnit, in aceasta dimineata, in jurul orei 05.00 intr-un salon de la Sectia ATI a Spitalului Judetean de Urgenta din Alba Iulia, doua cadre medicale necesitand ingrijiri, una fiind cu arsuri de gradele 1 si 2 pe maini si picioare, iar alta fiind intoxicata cu fum. Incendiul, izbucnit…

- Un incendiu puternic a izbucnit, sambata dimineata, la Sectia ATI a Spitalului Judetean Alba. Doua persoane, angati ai unitatii, fiind ranite. O victima a suferit arsuri, iar cea de-a doua a fost intoxicata cu fum. Pompierii au gasit si un pacient decedat, dar medicii spun ca murise inainte de producerea…

- Un incendiu a izbucnit sambata dimineata, in jurul orei 5, intr-un salon de la Sectia ATI a Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Alba Iulia, doua cadre medicale necesitand ingrijiri, una fiind cu arsuri de gradele 1 si 2 pe maini si picioare, iar alta fiind intoxicata cu fum.Incendiul, izbucnit…

- Incendiu puternic la Spitalul Judetean Alba, sambata dimineața. Doua cadre medicale sunt ranite. Una dintre victime a suferit arsuri, iar cealalta a fost intoxicata cu fum. 15 militari au intervenit pentru a stinge flacarile. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Alba, Alina…

- Un incendiu puternic a izbucnit, in aceasta dimineața, intr-un salon din cadrul Sectiei ATI a Spitalului Judetean Alba, cadavrul unui pacient fiind gasit cu arsuri, insa, potrivit reprezentantilor unitatii medicale, victima ar fi decedat inainte de izbucnirea incendiului. Doua cadre medicale au fost…

- Un incendiu foarte puternic a izbucnit sambata dimineața la etajul al II-lea al Spitalului Județean de Urgența Alba, intr-un salon al secției de ATI. Corpul neinsuflețit al unei persoane deja decedate a suferit arsuri, in timp ce doua cadre medicale au avut nevoie de ingrijiri: una pentru arsuri la…

- Un incendiu puternic a avut loc sambata dimineata, 10 martie, intr-un salon al sectiei ATI de la Spitalul Judetean de Urgenta Alba. Doua cadre medicale au suferit arsuri. In salon se afla o persoana decedata dinainte de izbucnirea incendiului.

- Povestea emotionanta a lui Valentin, un barbat de 44 de ani si care s-a implicat multi ani in salvarea oamenilor, a devenit virala.Barbatul a fost diagnosticat cu leucemie acuta mielomonocitara hiperleucemica, iar acum are nevoie de ajutor. Timp de 20 de ani si el, la randul lui, a salvat multe persoane.…

- Sectia de Anestezie si Terapie Intensiva (ATI) de la Spitalul Clinic „Dr. C.I. Parhon" este ocupata in totalitate, in momentul de fata nefiind disponibil niciun loc liber. Personalul medical de aici spune ca se lucreaza la capacitate maxima, fiind vorba despre pacienti aflati in stare foarte grava,…

- In cursul zilei de astazi, medicii legiști de la IML ”Mina Minovici” au efectuat autopsia cadavrului medicului gasit mort in Secția de ”Terapie Intensiva” a Spitalului ”Sfantul Ioan”. Specialiștii au concluzionat ca decesul lui Adrian Ilie Frone a fost cauzat de o boala mai veche care i-a produs o puternica…

- Incendiul a izbucnit la o vulcanizare aflata langa o fabrica de bere, de la un resou pe care paznicul il folosea sa se incalzeasca, informeaza Romania TV. Inauntru erau foarte multe cauciucuri care au luat foc, iar un fum gros a acoperit intreaga zona. Citeste si Incendiu puternic la un depozit…

- Doi barbati au suferit arsuri pe tot corpul si au fost internati la Sectia de Chirurgie Plastica, in urma unei puternice explozii produse in TIR-ul in care se odihneau. Cei doi se incalzeau cu o butelie cand totul a sarit in aer. Cel mai probabil, ei vor fi transferati la un spital specializat din…

- Mulți dintre noi ne bucuram de afecțiune in aceasta perioada a anului, fie ca daruim cadouri, fie ca doar transmitem un gand catre cei dragi. Pentru chirurgii cardiologi aduși in misiuni medicale de catre Asociația Inima Copiilor la secția de cardiochirurgie pediatrica de la Marie Curie, luna iubirii…

- Tanarul care a provocat accidentul rutier de miercuri seara a fost retinut pentru 24 de ore, fiind dus in arestul IPJ. El este cercetat pentru ucidere din culpa si vatamare corporala din culpa, potrivit news.ro. Reprezentantii Spitalului Clinic Judetean de Urgenta spun ca starea celor doi…

- Cele doua persoane ranite grav in accidentul petrecut ieri seara pe Soseaua Mangaliei din Constanta sunt in continuare internate in stare grava in Sectia de Terapie Intensiva. Potrivit cadrelor medicale de la SCJU Constanta, o femeie de 42 de ani a fost diagnosticata cu politraumatisme si fracturi de…

- Un militar de la Batalionul de Sprijin al Fortelor Navale cap. Grecu Daniel a suferit arsuri usoare la nivelul membrelor superioare in urma unui incendiu declansat in locuinta de serviciu, aflata la Caminul de garnizoana de pe strada Bogdan Vasile, informeaza Statul Major al Fortelor Navale. Militarului…

- Un bebelus de numai 10 luni nevaccinat din judetul Bacau a fost internat, miercuri, la Sectia de Terapie Intensiva a Spitalului de Boli Infectioase din Iasi, din cauza complicatiilor aparute pe fondul rujeolei, transmite corespondentul Mediafax.

- Un nou caz de gripa a fost confirmat in Timișoara. Un barbat de peste 50 de ani este internat in Secția de Terapie Intensiva a Spitalului de Boli Infecțioase ”Victor Babeș” din Timișoara.

- Prin compararea rezultatului unei scanari a fundului de ochi cu o vasta baza de date, AI-ul poate depista pacientii care prezinta risc sau au suferit deja accidente cardiace, tehnica bazandu-se pe ample cercetari in domeniu. Prin scanarea fundului de ochi, care este populat de numeroase vase sange,…

- La sfarsitul saptamanii, la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean Bacau a fost adus un barbat de 64 de ani, din comuna Horgesti, in stare foarte grava, cu insuficienta multipla de organe, infectie generalizata si hipotermie. Pacientul a fost internat imediat in Sectia de Terapie Intensiva,…

- Consilierii judeteni au aprobat vineri, 16 februarie 2017, noua organigrama si statul de functii pentru Spitalul Clinic Judetean de Urgenta ”Sf. Apostol Andrei Galati. Cele doua documente prevad schimbari benefice pentru functionarea unitatii spitalicesti care duce lipsa de personal de ani de zile.…

- Primul deces din cauza gripei a fost inregistrat, ieri, in vestul țarii. O femeie in varsta de 63 de ani a murit la Spitalul Județean Arad din cauza complicațiilor gripei. Purtatorul de cuvant al Spitalului Județean Arad, Simina Roz, ne-a declarat ca femeia a murit ieri, fiind internata pe Secția de…

- Tanara in varsta de 17 ani care a suferit luni dupa-amiaza arsuri pe 90% din suprafata corpului in urma unui incendiu a decedat la Sectia UPU a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Brasov, a declarat prefectul Brasovului, Marian Rasaliu pentru Agerpres. Initial, s-a solicitat interventia unui elicopter…

- Tatal pacientei a fost diagnosticat de curand cu o tumora cerebrala care necesita o interventie la Targu Mures, care nu se poate face la Iasi. Desi suma nu este una foarte mare, fiind vorba de aproximativ 4.000 de lei, fiica acestuia nu isi poate permite sa acopere costurile necesare. Astfel, personalul…

- Medicii sustin ca prognosticul vital este extrem de rezervat. „A fost trimisa la noi de la Spitalul «Sf. Spiridon», si de atunci se afla in coma, intubata la Anestezie si Terapie Intensiva cu prognostic vital rezervat, fiind vorba despre un caz grav", a precizat dr. Ionut Nistor, medic primar nefrolog…

- Un incendiu puternic a izbucnit in urma cu putin timp la o gospodarie din comuna prahoveana Plopu. Potrivit ISU Prahova, focul se manifesta pe o suprafata de aproximativ 80 metri patrati. Un barbat in varsta de 60 de ani a suferit arsuri de gradul I la nivelul fetei. Incendiul a mistuit…

- O eleva in varsta de 16 ani de la Colegiul „Dimitrie Cantemir" este internata in stare grava la Spitalul de Boli Infectioase „Sfanta Parascheva". Adolescenta a fost diagnosticata cu encefalita de origine bacteriana, o afectiune severa a creierului din cauza careia este internata in Sectia de Anestezie…

- Medicii din cadrul Spitalului de Pediatrie „Sfanta Maria", din Iasi, au declarat duminica dimineata ca starea baietelului este stabila, dupa ce a fost operat. „Copilul a fost operat, este inca sub anestezie, inca la Sectia de Terapie Intensiva a unitatii noastre, dar este stabil hemodinamic.…

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu a publicat pe Facebook mai multe documente medicale ”ignorate de procurori timp de 15 ani” despre care sustine ca pot proba faptul ca la Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj-Napoca se facea trafic de organe inca din 2001. Ungureanu vorbeste despre ”o…

- Noaptea trecuta, o locuința din localitatea Harsești a fost cuprinsa de flacari. Incendiul, cauzat de coșul de fum deteriorat al casei, a mistuit acoperișul pe o suprafața de aproximativ 30 mp, bucataria pe o porțiune de 4 mp, mai multe materiale textile și piese de mobilier din locuința.Aproape de…

- Mai multe asistente de la Spitalul Judetean Timisoara il acuza pe seful Clinicii de Chirurgie Vasculara, medicul Mihai Ionac, ca le jigneste si ca aglomereaza sectia, internand nu doar urgentele, in timp ce Ionac spune ca ”jignirile” au fost simple ironii, iar sectia este aglomerata dupa ce a internat…

- Potrivit conducerii Spitalului Judetean Buzau, tanarul a ajuns la spital in data de 17 ianuarie cu o stare de agitatie extrema, a fost internat timp de doua zile pe Sectia de Terapie Intensiva a spitalului de unde, dupa ameliorare, a fost mutat pe o sectie medicala, iar in urma complicatiilor a fost…

- Un buzoian de 18 ani a incetat, astazi, din viața la Spitalul Județean. Catalin Cojocaru fusese internat miercuri la secția de Terapie Intensiva, acuzand stari de rau și fiind foarte agitat. Starea tanarului suspect de consum de droguri (etnobotanice) s-a ameliorat, vineri, fiind mutat pe secția Medicala.…

- Cel putin doua persoane au murit si alte zeci au fost ranite in urma unui incendiu izbucnit la un hotel din centrul orasului Praga, a anuntat politia ceha, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Incendiul s-a produs la Eurostars David Hotel, din apropiere de raul Vltava si aproape de teatrul…

- Un grav accident rutier a avut loc astazi pe Centura de Est a orasului Ploiesti, in dreptul combinatului Teleajen, Poarta 4. Din primele informatii un autoturism s a rasturnat, iar doua victime sunt incarcerate iar una decedata. Potrivit ISU Prahova la fata locului se intervine cu o autospeciala, o…

- Incendiul care a izbucnit, marti seara, la doua hale ale fabricii de prelucrare a carnii din Topoloveni, judetul Arges, a fost stins dupa o interventie de aproximativ 20 de ore. Un pompier a fost ranit, dupa ce a calcat intr-o tava cu ulei incins si a suferit arsuri. ISU Arges a informat…

- Preocuparea zilnica de a supraviețui in funcție mai intensa decat grija pentru pacienți Fundația pentru Apararea Cetațenilor Impotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) a fost sesizata astazi in legatura cu noi disfuncționalitați existente la nivelul sistemului public de sanatate. In aceste zile, Secția…

- Președintele Societații Naționale de Medicina de Familie, Rodica Tanasescu, a declarat, pentru MEDIAFAX, ca este ilegal ca CNAS sa nu prelungeasca contractele și cu medicii de familie care nu au semnat actele adiționale, precizand ca protestul se va incheia in curand, dar fara niciun rezultat. „La nivelul…

- Politistii din Satu Mare au deschis un dosar penal de vatamare corporala din culpa pe numele unui barbat dupa ce fiul acestuia, in varsta de 9 ani, a fost ranit accidental cu o alice dintr-o arma de vanatoare, iar medicii i-au amputat un picior. "Politistii au deschis un dosar penal privind…

- Barbatul detinea arma in mod legal, fiind paznic de vanatoare. ”Politistii au deschis un dosar penal privind savarsirea infractiunii de vatamare corporala din culpa pe numele unui barbat de 37 de ani din localitatea Stana. Acesta se afla, joi, cu baietelul sau, in varsta de 9 ani, in preajma unui…

- Sectia de ginecologie din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Targu Jiu incepe sa capete un alt aspect, dupa ce a capatat renumele de „Sectia groazei“ din cauza conditiilor dezastruoase.

- Secția de Terapie Intensiva a Institutului Matei Balș nu este inchisa. Cadrele medicale nu pot asigura insa ventilația mecanica a pacienților. Afirmația a fost facuta de managerul Institutului de Boli Infectioase „Matei Bals” Adrian Streinu-Cercel. „Sectia de Terapie Intensiva nu este inchisa. Este…

- Accidentul rutier s-a produs in apropierea localitatii Razboieni, fiind implicate trei autoturisme. Intr-unul dintre acestea se afla Alex Vasiliu, care a fost transportat in coma la spital. Cunoscutii acestuia fac un apel catre ieseni pentru a dona sange. "Este nevoie urgenta de sange…

- Zeci de ieseni fac apel pentru a dona sange si a-l ajuta pe cunoscutul realizator TV Alex Vasiliu, grav ranit in urma unui accident rutier care a avut loc marti dimineata. Accidentul rutier a avut loc in apropierea localitatii Razboieni si au fost implicate trei autoturisme. Intr-unul dintre…

- Accident grav in urma cu puțin timp. Sase persoane au fost ranite.Doua MAȘINI facute praf. FOTO Sase persoane au fost ranite in urma impactului dintre doua masini. Politistii fac cercetari pentru a stabili cu exactitate imprejurarile in care s-a produs accidentul. Accidentul s-a produs dupa ce un autoturism…

- Un autocar s-a ciocnit cu un autoturism, luni dupa-amaiza, in județul Bacau. Cel puțin șase persoane au fost ranite, iar autoritațile au activat planul roșu de intervenție. La o prima evaluare facuta de catre echipajele medicale ajunse la locul accidentului petrecute in dreptul localitații Barsanești,…

- Accidentul produs saptamana trecuta pe DN 1H, la kilometrul 51+200, in Șimleu-Silvaniei, s-a soldat in cele din urma, cu o tragedie. Biciclistul ranit in accident a pierdut lupta cu viața, duminica noaptea la ora 22, la Secția de Anestezie și Terapie Intensiva din cadrul Clinicii de Neurochirurgie Cluj…