- Un incendiu a izbucnit marți, in jurul orei 11:35, la remorca unui autocamion, aflat pe o strada din municipiul Aiud. Potrivit ISU Alba, Detașamentul de Pompieri Aiud intervine cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma și o ambulanța SMURD B2 la un incendiu izbucnit la un autocamion (remorca), fara…

- Ziarul Unirea FOTO. INCENDIU la o stiva de baloți in localitatea Craiva. Intervin pompierii din Alba Iulia Un incendiu a izbucnit duminica, in jurul orei 10.00, la ostiva de baloți, in localitatea Craiva. Detașamentul de Pompieri Alba Iulia intervine cu 2 ASAS, o ambulanța SMURD B2, o Autospeciala de…

- Ziarul Unirea INCENDIU in Alba Iulia: Un copac din fața Colegiului HCC a luat foc. Intervin pompierii Un copac din fața Colegiului HCC din Alba Iulia a luat foc miercuri noaptea, in jurul orei 00.00. Au intervenit pompierii. Detașamentul de Pompieri Alba Iulia intervine cu o autospeciala la un incendiu…

- Pompierii din Sebeș intervin, joi seara, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o firma de dezmembrari auto din oraș, unde a luat foc un container cu deșeuri plastice. ”Garda de intervenție Sebeș intervine cu o autospeciala pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un container metalic cu deșeuri…

- Detașamentul de pompieri Alba Iulia a intervenit, sambata, la un incendiu izbucnit la un autoturism, pe DN 1, in sensul giratoriu Restaurant Allegria. “Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine cu o autospeciala și o ambulanța SMURD pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism pe DN1…

- Un incendiu a izbucnit, vineri, la un siloz cu cereale din localitatea Berghin. Pentru stingere intervin pompierii din Alba Iulia și Aiud. ”Detașamentul de pompieri Alba-Iulia in cooperare cu Detașamentul de pompieri Aiud intervin cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma pentru stingerea unui…

- Pompierii din Sebeș intervin, joi seara, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism, in localitatea Șibot. ”Garda de intervenție Sebeș intervine cu o autospeciala pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism in localitatea Șibot. In cooperare intervine și Serviciul Voluntar…

- Pompierii din Alba Iulia intervin, miercuri seara, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la doua anexe și doua stive de lemne din curtea unei locuințe din cartierul ”Lumea Noua”. ”Detașamentul de pompieri Alba-Iulia intervine cu doua autospeciale și o ambulanța SMURD pentru stingerea unui incendiu…