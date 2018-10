Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca se inregistreaza un incendiu in insula Corfu, in apropierea plajei Kalami, autoritatile locale grecesti luand masura de evacuare a satului Vigla.Cetatenii romani pot solicita asistenta…

- Pe Autostrada A1, circulatia este oprita pe sensul Deva catre Sibiu, la kilometrul 275, din cauza unei autoutilitare aflate pe banda de urgenta care a luat foc, fara a rezulta victime, informeaza Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane.Traficul este restrictionat si pe celalalt…

- Șase echipaje ISU, cu aproape 30 de pompieri și șase autospeciale de lucru cu apa și spuma, intervin marți, in localitatea prahoveana Magurele, unde un incendiu izbucnit la o locuința a cuprins alte doua și amenința sa se extinda la inca patru case. In zona, traficul pe DN 1A a fost blocat.

- UPDATE – ora 17:50 – Momente de panica, astazi, pentru locatarii unui bloc din municipiul Focsani! Un incendiu s-a produs la acoperisul imobilului, iar pompierii au intervenit mai bine de doua ore pentru lichidarea acestuia. Nu au fost inregistrate victime, dupa cum transmite purtatorul de cuvant al…

- Pompierii intervin cu patru autospeciale sa stinga un incendiu in desfasurare pe acoperisul unui imobil de pe Strada Teiului, din centrul municipiului Focsani, pana in prezent nefiind inregistrate victime, informeaza Inspectoratul pentru Situatii

- UPDATE – ora 16:41 Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a precizat, vineri, la Parchetul General, ca a fost prezent la MAI in cadrul componentei specifice din centrul de comanda in perioada protestului din 10 august si a aratat ca nu a avut informatii privind existenta vreunei…

- Zeci de persoane s-au autoevacuat dupa ce baracile in care locuiesc, pe malul Dunarii, la Cernavoda, au luat foc. In doar cateva minute flacarile s-au extins cu repeziciune cuprinzand acoperișurile.

- UPDATE – ora 17:15 Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Neamt , circulatia rutiera pe DN15B Poiana Largului – Targu Neamt s-a reluat, pe un fir alternativ. Traficul fusese oprit total pe tronsonul kilometric 25 – 28, in zona localitatii Pipirig (sat…