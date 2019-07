Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Persoana cu probleme medicale, blocata in interiorul unui apartament din Sebeș. Intervin pompierii Persoana cu probleme medicale, blocata in interiorul unui apartament din Sebeș. Intervin pompierii Pompierii din Sebeș intervin in acest moment pentru deblocarea ușii unui apartament de pe…

- Pompierii militari Calarașeni au actionat pentru stingerea incendiului cu doua autospeciale, evitand posibilitatea propagarii arderii la alte bunuri materiale sau locuințe invecinate In data de 24.07.2019, ora 10.36, echipajele specializate din cadrul Detașamentului de Pompieri Calarași, au fost solicitate…

- Ziarul Unirea Incendiu la un adapost de animale din localitatea Ponor. Pompierii intervin pentru stingerea lui Incendiu la un adapost de animale din localitatea Ponor. Pompierii inervin pentru stingerea lui Detașamentul de Pompieri Aiud intervine in acest moment pentru stingerea unui incendiu la un…

- Ziarul Unirea Incendiu de vegetație uscata pe strada Clujului din Blaj. Pompierii intervin pentru stingerea lui Incendiu de vegetație uscata pe strada Clujului din Blaj. Pompierii intervin pentru stingerea lui Garda de Intervenție Blaj intervine cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma pentru lichidarea…

- Ziarul Unirea Incendiu intr-un lan de grau la Beldiu, orașul Teiuș. Pompierii intervin pentru stingerea lui Incendiu intr-un lan de grau la Beldiu, orașul Teiuș. Pompierii intervin pentru stingerea lui Detasamentul de Pompieri Aiud intervine pentru lichidarea unui incediu produs la un lan de grau in…

- O combina, un camion, 1.500 de baloti de lucerna, 20 de tone de cereale, 15 metri cubi de cherestea au ars vineri dupa-amiaza in urma unui incendiu izbucnit la anexa unei locuinte din localitatea Plopsoru, judetul Giurgiu. "Cinci autospeciale cu apa si spuma si o autocisterna de la Detasamentul…

- Pompierii militari din Sebeș intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism, in localitatea Șibot. „Garda de intervenție Sebeș intervine cu o autospeciala pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism in localitatea Șibot. In cooperare intervine și Serviciul Voluntar pentru…

- Echipajele ISU Bucuresti-Ilfov au intervenit, pana sambata dimineata, in peste 300 de cazuri pentru extragerea apei acumulate in urma ploii de vineri. Pompierii au avut 173 de interventii in judetul Ilfov la 111 imobile de locuit, 50 de curti si 12 locuri publice si 131 de interventii…