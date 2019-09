Incendiu la o stație de ambulanțe. Mai multe autospeciale avariate Un incendiu a izbucnit la stația de ambulanțe Targu Neamț a Serviciului de Ambulanța Județean Neamț. O autospeciala a ars in totalitatem, alte doua au fost afectate. Potrivit ISU Neamț, incendiul a izbucnit dupa ora 3.00 la stația de ambulanțe Targu Neamț a Serviciului de Ambulanța Județean Neamț. O ambulanța a fost distrusa in totalitate, iar alte doua au fost afectate. Cauza incendiului nu a fost inca stabilita. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

