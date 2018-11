Incendiu la o pensiune din Predeal, 20 de persoane s-au autoevacuat

Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 20 de persoane s au autoevacuat vineri seara din pensiunea in care erau cazate la Predeal, dupa ce la acoperisul imobilului s a declansat un incendiu, informeaza purtatorul de cuvant al ISU Brasov, Ciprian Sfreja, citat de Agerpres.ro 39; 39;Incendiul se manifesta la acoperis pe o suprafata…

- Ninge abundent la munte, dupa ce temperaturile au scazut considerabil. Drumarii au intervenit in județele Brașov și Harghita pentru a impraștia material antideparant. Meteorologii anunța in continuare ninsori și spun ca stratul de zapada va depași 30 de centimetri in mai multe regiuni ale țarii. Peste…

- Polițiștii din Prahova fac, joi, 10 percheziții la persoane banuite de proxenetism, in București, Prahova, Brașov și Giurgiu."Astfel, incepand cu luna iulie a.c., polițiștii au documentat activitatea infracționala a mai multor persoane care ar fi racolat femei in vederea practicarii prostituției…

- Eu am obosit de cand va transmit semnal dupa semnal privind urmarile grave si de durata ce le are deja cursa nebuneasca, pe foarte repede inainte - a scrierii, votarii si adoptarii legilor esentiale din arhitectura justitiei romane, scrie Cristian Unteanu, corespondent de presa la Bruxelles, pe blogul…

- Pagube de 10.000 de lei intr-o gospodarie din localitatea Ohaba. A ars o anexa gospodareasca, focul izbucnind de la un cos de fum neizolat. Potrivit ISU Alba, Garda de intervenție Blaj a intervenit vineri seara, pe strada Viilor din localitatea Ohaba, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o anexa…

- Pompierii intervin cu cinci autospeciale pentru stingerea unui incendiu izbucnit marti la o casa din municipiul Constanta, flacarile extinzandu-se la alte doua locuinte, potrivit Inspectoratului Judetean pentru...

- Un incendiu izbucnit in timpul nopții in curtea unei gospodarii din orașul Solca a distrus construcțiile anexe și a afectat grav acoperișul casei de locuit.Focul s-a pornit in jurul orei 01.30, in timpul nopții de miercuri spre joi, autoritațile fiind anunțate printr-un apel la 112. La fața locului…

- Trei persoane au fost ranite in urma unui incendiu puternic izbucnit in noaptea de vineri spre sambata la o casa din sectorul 4 al Capitalei, flacarile extinzandu-se la mandarda unui bloc invecinat, cu propagare catre etajul al treilea al imobilului. Pompierii intervin cu 13 autospeciale si s-au constituit…