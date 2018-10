Stiri pe aceeasi tema

- Accident grav produs luni dupa-amiaza pe DN 2 E 85 in afara localitații Racovițeni. Doua persoane au decedat și una a fost grav ranita dupa ce o mașina a lovit caruța in care se aflau. Atelajul ar fi traversat drumul european. Traficul a fost dirijat pe un singur sens. Un buzoian de 39 de ani care conducea…

- Doua persoane au murit in urma unei coliziuni intre un autoturism si o caruta, pe DN2 E85, in judetul Buzau. Un buzoian de 39 de ani care conducea un autoturism pe directia Buzau catre Ramnicu Sarat, in dreptul localitatii Racoviteni a acrosat un atelaj care traversa soseaua si in care se aflau trei…

- Intarzie debutul consolidarii portiunii de pe DN 10, Buzau – Brasov, in punctul Magura, unde autovehiculele circula pe un singur fir din cauza unei surpari, desi a fost desemnata firma care va asigura lucrarile. La inceputul lunii august, cand au vizitat punctul afectat de la Magura, unde jumatate de…

- Politistii din Buzau au deschis o ancheta si audiaza, duminica, mai multe persoane care s-au batut intr-un club aflat la periferia municipiului Buzau. Unii dintre cei implicati au avut nevoie de ingrijiri medicale, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Accident rutier pe Dj 203D, pe raza localitatii Pogonele. Doua persoane care se deplasau cu o bicicleta au fost lovite de un autoturism. Din primele verificari efectuate la fata locului se pare ca un autoturism, condus catre Buzau, de un barbat de 42 de ani, din Buzau, a lovit bicicleta cu care se deplasau…

- O femeie in varsta de 40 de ani a murit in aceasta dupa-amiaza, dupa ce mașina in care se afla intrat in coliziune cu alte doua vehicule, pe DN 10, in zona localitații Cislau, județul Buzau. Alte doua persoane au fost ranite. Polițiștii au stabilit ca accidentul in care au fost implicate trei mașini…

- Planul Rosu de interventie a fost activat, joi seara, la Buzau, in urma unui accident rutier cu victime multiple produs pe DN2 C Costesti-Slobozia, pe raza localitatii Pogoanele. Un autoturism, un microbuz de transport persoane si un tractor s-au ciocnit, 12 persoane fiind constiente, dar cu multiple...