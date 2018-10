Incendiu la o hală din Ciuperceni Azi (10 octombrie) pompierii au fost solicitați la stingerea unui incendiu ce a cuprins o hala din Ciuperceni unde sunt depozitate anvelope. Din cauza incendiului in zona fumul este extrem de intens. La fața locului au ajuns patru autspeciale. Din fericire, incendiul nu s-a soldat cu victime. Citeste articolul mai departe pe satmareanul.net…

Sursa articol: satmareanul.net

Stiri pe aceeasi tema

- Accidente grave de circulație in judetele Gorj si Sibiu Foto: politiaromana.ro. Accident grav în aceasta dimineata în judetul Gorj. O persoana a murit dupa ce soferul unui autoturism a lovit din spate o caruta tractata de un tractor. S-a întâmplat pe DN67, în…

- Accident rutier – Ciuperceni, un barbat de 35 ani, din Rovinari, in timp ce conducea un autoturism pe DN 67 Ciuperceni, din cauza neatenției, nu a observat la timp o caruța tractata de un tractor, intrand in coliziune cu acesta. In urma evenimentului a rezultat decesul unui barbat de 69 de ani, care…

- Autoritatile locale au activat Planul rosu de interventie, in urma unui accident rutier care a avut loc, sambata, intre un autoturism si un microbuz, in localitatea Ciuperceni, judetul Gorj, informeaza...

- Autoritatile din Gorj au activat planul rosu de interventie dupa ce un autoturism si un microbuz cu pasageri s-au ciocnit pe DN 67, in localitatea Ciuperceni. Noua persoane au fost ranite, intre care doi copii. O persoana este in stare grava.

- Un microbuz in care se aflau zece persoane a fost implicat, sambata, intr-un accident rutier in Ciuperceni, judetul Gorj, in urma impactului cu o masina, al carei șofer ar fi facut infarct. Zece oameni au avut nevoie de ingrijiri medicale. Potrivit ISU Gorj, accidentul s-a produs In comuna Ciuperceni,…

- Mai multe persoane au fost ranite in urma cu puțin timp intr-un accident rutier produs in localitatea gorjeana Ciuperceni. Potrivit primelor informații date publicitatii de Inspectoratul de Politie Judetean Gorj, in accident au fost implicate doua autoturisme, intre care si ...

- Zece persoane au fost ranite intr-un accident rutier produs in localitatea gorjeana Ciuperceni. In accident au fost implicate doua masini, intre care si un microbuz de transport persoane. In zona s-a activat Planul...

- Mai multe persoane au fost ranite in urma cu puțin timp intr-un accident rutier produs in localitatea gorjeana Ciuperceni. Potrivit primelor informații, in accident au fost implicate doua autoturisme, intre care si un microbuz care transporta mai multe persoane. Polițistii au inceput ...