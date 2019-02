Incendiu la o grădiniţă! Preşcolarii au fost evacuaţi "ISU Timis a fost solicitat sa intervina in jurul orei 8.00, pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la tabloul electric al gradinitei din Lugoj. Acesta era situat la intrarea in unitatea de invatamant. Pana la sosirea echipajelor de pompieri, personalul didactic a evacuat 25 de prescolari, care nu au necesitat ingrijiri medicale de urgenta", a declarat presei purtatorul de cuvant al ISU Timis, Elena Megherea. ISU Timis a intervenit cu o autospeciala de lucru cu apa si spuma si o ambulanta SMURD, cu un ofiter si noua subofiteri. Vezi și: Marius Nasta, bloc operator… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 25 de prescolari de la Gradinita cu program normal nr. 25 din Lugoj au fost evacuati, miercuri, dupa ce a izbucnit un incendiu la tabloul electric al cladirii. "ISU Timis a fost solicitat sa...

- Un incendiu a izbucnit la o gradinița din Lugoj, dar educatoarele au acționat imediat și au evacuat cei 25 de micuți aflați in cladire miercuri, la ora 8 dimineața. Toata lumea era in siguranța in afara cladirii la sosirea pompierilor, care au lichidat incendiul izbucnit la panoul electric de la intrarea…

- In aceasta dimineata, in jurul orei 8.00, militarii de ISU Timis au fost soliictati sa intervena la un incendiu tablou electric la Gradinita Nr 2 din Lugoj. Tabloul electric era situat la intrarea in unitatea de invatamant.Pana la sosirea echipajelor de pompieri, personalul didactic a evacuat un numar…

- A fost agitatie, duminica dimineata, in jurul orei 6, in preajma unui imobil de locuinte aflat pe Aleea Micus din Cluj-Napoca. Alertati ca intr-un apartament de la parterul unui bloc s-a produs un incendiu, pompierii au ajuns cat au putut de repede in zona si s-au luptat aproape o ora sa stinga focul.…

- In perioada 12–21 februarie 2019, in mai multe localitați din Timiș se efectueaza spalari ale rețelelor și rezervoarelor de inmagazinare a apei. Ca urmare, presiunea de furnizare a apei va fi scazuta in perioada menționata, inclusiv in zilele nelucratoare, in intervalul orar 9-15. Localitațișle…

- Incendiu la școala cu numarul 77 din București, astazi, in timp ce mai mulți copii se aflau la cursuri. Pompierii au intervenit de urgența și au rupt gratiile de la geamuri pentru a stinge...

- S-a dat alarma in dimineața Craciunului, care a fost una agitata pentru o familie din Lugoj. O anexa aflata in apropierea casei situata pe strada Astalas a luat foc și a fost nevoie de intervenția pompierilor. Intervenția salvatorilor a facut ca flacarile sa nu se extinda catre locuința. Au ars mai…

- Un incendiu puternic a avut loc luni seara, la o gradinita din Capitala. Copiii au fost evacuati de urgenta. Pompierii au intervenit imediat pentru a stige flacarile, conform RomaniaTV.net. Trei echipaje de pompieri au intervenit de urgenta luni seara la o gradinita din Capitala. Copiii au fost evacuati…