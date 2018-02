Stiri pe aceeasi tema

- O gospodarie din localitatea Valea Voievozilor, judetul Dambovita, a fost mistuita de flacari. Potrivit Romania TV, focul a cuprins o magazie de lemne, un adapost pentru animale si acoperisul unei bucatari de vara.Proprietarul gospodariei si un vecin al acestuia au suferit arsuri. Ei au fost transportati…

- Doi barbati din judetul Dambovita sunt cercetati pentru mai multe furturi de combustibil din rezervoarele unor camioane aflate in parcari ale autostrazii Sebes-Sibiu. Au fost prinsi in judetul Alba, in flagrant delict, in timp ce furau motorina din rezervorul unui camion parcat. Unul dintre ei a fost…

- Marti dupa-amiaza, un incendiu puterni a izbucnit intr-o garsoniera din municipiul Vulcan, judetul Hunedoara. Din cauza fumului gros, 35 de persoane, intre care 20 de copii, au fost evacuate. Pentru ca aveau simptomele unor intoxicari, sase copii si patru femei au fost dusi la spital. La fața locului…

- IMAGINI Tragedie IMENSA pe SOSEA. Trei oameni si-au pierdut viata intr-un accident cumplit Un grav accident rutier a avut loc sambata in judetul Hunedoara, in apropiere de Orastie. Accidentul s-a produs pe DN7, la ieșirea din Orastie, pe raza localitatii Romos. Trei persoane și-au pierdut viața in…

- Cinci persoane au fost ranite, sambata, intr un accident rutier, care a avut loc intre Cluj Napoca si Feleac, iar patru dintre ele au fost transportate la spital, informeaza Agerpres.ro. Doua echipaje cu modul de descarcerare, unul SMURD de terapie intensiva si o ambulanta SAJ, au intervenit ca urmare…

- Incendiu puternic intr-un bloc de locuințe din Botoșani, marți seara. Doua persoane au fost transportate de urgența la spital. De asemenea, cinci persoane au fost intoxicate cu fum, iar peste 30 de oameni, printre care si patru copii, au fost evacuati de urgența. Incendiul a izbucnit intr-unul dintre…

- Pompierii botosaneni au fost solicitati sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit intr-un apartament situat la parterul unui bloc de pe strada Aleea Noua din municipiul Botosani.A A

- Ninge pe mai multe sectoare de drumuri nationale si autostrazi de pe raza judetelor Dolj, Caras – Severin, Mehedinti, Olt, Gorj, Valcea, Arges, Dambovita, Prahova, Hunedoara, Timis, Brasov, Sibiu, Covasna, Harghita, Mures, Cluj, Bistrita-Nasaud, Alba, Neamt, Suceava, Botosani, Bacau…

- Meteorologii au emis atentionare cod galben de ninsori si vant pentru mai multe judete din vestul, centrul, sudul si estul tarii. ATENTIONARE METEOROLOGICA COD GALBEN Duminica, de la ora 20.00, pana luni, la ora 11.00, in judetele Caras-Severin, Arges, Teleorman, Olt, Dolj,…

- Pompierii de la ISU au fost solicitati sa intervina, joi dimineata, pentru stingerea unui incendiu izbucnit intr-o locuinta, din orasul Patarlagele. Ajunsi la fata locului, pompierii plecati de la Statia Maruntisu cu doua autospeciale au gasit o femeie decedata, cel mai probabil din cauza intoxicatiei…

- Mii de abonati sunt fara electricitate in Alba, Arges, Bacau, Braila si Hunedoara, mai multe tiruri au ramas blocate pe diferite drumuri nationale, in unele judete acestea sunt impracticabile din cauza copacilor cazuti pe carosabil, iar in judetul Harghita circulatia feroviara este intrerupta, in…

- Tragedie fara margini, astazi, in Ploiesti. O femeie in varsta de 79 de ani a fost gasita decedata de catre pompierii ISU Prahova solicitati sa intervina pentru lichidarea unui incendiu. Focul a cuprins apartamentul 24 al blocului 37B situat pe Aleea Catinei din nordul orasului, iar pompierii…

- Pompierii Detasamentului Galati au intervenit, marti seara, la un incendiu care afectat initial o masina de la un service de pe strada Vointei din Micro 13. Incendiul s-a extins si la hala serviceului. ”Doua persoane au suferit arsuri usoare la nivelul mainilor si a fetei. Una dintre ele, un barbat…

- Explozia s-a produs, luni, la o teava de gaze dintr-un parc de sonde petroliere din localitatea Hurezani, judetul Gorj. Deflagrația a fost extrem de puternica, fiind urmata de un incendiu. Din fericire, angajații au reușit sa se evacueze in timp util. Aproximativ 10 autoturisme aflate…

- Primii care au auzit bubuitura au fost vecinii, informeaza Romania TV. Apoi, flacarile au cuprins intreaga casa. Oamenii au sunat repede la 112. Citeste si Festival cu raniti din cauza unei explozii accidentale a artificiilor Proprietara, o batrana, si inca o persoana care se afla in…

- Pompierii din Prahova intervin, sambata seara, in comuna Targsorul Vechi, unde un abator a fost cuprins de flacari. Focul se manifesta generalizat, pe o suprafata de 1.000 de metri patrati, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Militarii de la ISU Delta Tulcea Statia de pompieri Babadag ndash; intervin, in aceste momente, pentru limitarea efectelor unui incendiu care se manifesta la o casa in localitatea Baia.Focul se manifesta la acoperisul casei.Pompierii au deplasat la locul evenimentului o autospeciala de stingere cu apa…

- Incendiu in Covasna, la un centru de colectare fier vechi. Pompierii din cadrul Detașamentului de pompieri Sfantu Gheorghe, județul Covasna, au intervenit, in dimineața zilei de joi, 11 ianuarie, la un incendiu izbucnit in curtea unui operator economic, ce se ocupa cu reciclarea materialelor refolosibile…

- Pompierul care a suferit arsuri de gradele unu si doi la piciorul stang in timpul interventiei pentru lichidarea incendiului izbucnit, marți seara, la cele doua hale de producție din Topoloveni a fost transferat la Spitalul Floreasca din capitala. Pompierul s-a ranit dupa ce a calcat intr-o tava cu…

- Un incendiu cu urmari grave a avut loc aseara, in localitatea timișeana Comloșu Mare. Un copil a ajuns cu arsuri mari la spital, iar pagubele materiale au fost insemnate. Baiatul, in varsta de 14 ani, a incercat sa aprinda focul in casa in care locuiește cu familia sa. Copilul a aruncat cu benzina…

- În urma cu puțin timp, s-a dat alarma pentru un incendiu la fânarul de la herghelia Mangalia. Focul s-a extins pe o suprafața de aproximativ 2000 metri patrați. Pompierii intervin pentru a limita pagubele și pentru a stinge incendiul.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora nu exista accidente rutiere care sa impuna restrictii de circulatie pe vreun drum national sau autostrada care tranziteaza tara si nici probleme majore de fluenta a traficului pe arterele principale. Reamintim…

- Talharul i-a indoit degetele de la maini pana i le-a fracturat, apoi a continuat calvarul rupandu-i urechile. Agresorul a abandonat victima, in momentul in care a observat ca in ciuda torturii nu a gasit nimic de valoare in casa. Grav ranit, septuagenarul a fost transportat la un spital din Iasi. La…

- Sapte persoane au fost transportate la spital, sambata, in urma accidentului dintre un microbuz si un autotren, produs pe Drumul National 7, in localitatea hunedoreana Mintia, doua fiind in stare grava. Potrivit ISU Hunedoara, sapte persoane au fost ranite, intre ...

- Traficul rutier a fost blocat, vineri, mai bine de trei ore, pe DN 68A Lugoj-Deva, in urma unui accident violent soldat cu un mort și patru raniți grav. Accidentul a avut loc in jurul orei 10:30, pe raza localitații Coșevița, la kilometrul 53+700, la limita cu județul Hunedoara. Șoferul…

- Programul farmaciilor in perioada sarbatorilor de iarna. Programul se poate vizualiza si pe site-ul colegiului:www.suceava.colegfarm.ro. FARMACIA 24.dec 25.dec 26.dec 31.dec 01.ian 02.ian SUCEAVA DONA 85 (spital ) NON STOP NON STOP NON STOP NON STOP NON STOP NON STOP FARMACIA ARENA( DORNAFARM)(linga…

- Un incendiu violent a izbucnit, miercuri, in satul Ditesti din comuna prahoveana Filipestii de Padure. Doua case ard din temelii dupa ce focul a cuprins, initial, doar una dintre ele. (VEZI SI: Incendiu in Constanta! O femeie a murit si alta a fost ranita)

- Anotimpul codurilor meteo Administratia Nationala de Meteorologie a emis, vineri, o atentionare Cod galben de ploi însemnate cantitativ, intensificari ale vântului si ninsori viscolite în zona înalta de munte, valabila din în 15 judete din nord-vest, centru si…

- Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Vrancea, Florin Olaru, incendiul a fost anuntat de personalul medical in jurul orei 7.10. Focul se manifesta in camera vestiarelor din cadrul fpitalului, fum dens fiind pe casa scarii si in locul in care ardea. Potrivit lui Olaru, la locul interventie…

- Ministerul Turismului a lansat in consultare publica proiectul de atestare ca statiuni turistice de interes national a patru localitati - Borsa (judetul Maramures), Dambovicioara (judetul Arges), orasul Navodari cu zona Mamaia Nord (judetul Constanta) si comuna Moroeni din zona Pestera-Padina (judetul…

- Prin proiectul de buget pe 2018, Guvernul a repartizat judetelor, din TVA, suma de 450 milioane de euro pentru dezvoltarea drumurilor judetene si comunale. Specialistii spun insa ca masura nu este suficienta in lipsa unui plan national de dezvoltare a acestora, care ar trebui elaborat de Ministerul…

- Incendiul, izbucnit in comitatul Ventura, aflat la ocean, imediat la nord de Los Angeles, a afectat deja peste 12.500 de hectare de vegetație, potrivit pompierilor locali."Perspectivele de a ține sub control (focul) nu sunt bune", a explicat Mark Lorenzen, șeful departamentului de pompieri…

- Un barbat din judetul Alba , localnic al comunei Bistra a facut un gest cu totul neasteptat. Acesta si-a dat foc la casa in care locuia, cu riscul ca focul sa se extinda si la alte case. Cand au ajuns pompierii barbatul a facut ceva de neimaginat.

- Petre Apostol Reprezentantii Federatiei Romane de Natatie si Pentatlon Modern au stabilit lotul national care va participa la Concursul Țarilor Central Europene, programat chiar in tara noastra, in bazinul de la Targoviste, judetul Dambovita. Printre sportivii convocati la aceasta competitie a fost…

- Coșmar pentru parinții unui copil ranit in urma unui incendiu in Pechea, județul Galați. Baiețelul de doar trei ani a fost transportat, luni, la spital, dupa ce s-a intoxicat cu fum și a suferit arsuri la nivelul cailor respiratorii, in urma unui incendiu. Pompierii galațeni au fost solicitați sa intervina…

- DN66A intre Campu lui Neag (județul Hunedoara) și Cerna Sat (județul Gorj), pe tronsonul kilometric 47 — 88, va fi inchis pana in data de 31.12.2017, din cauza alunecarilor de teren, caderilor de copaci, cedarilor...

- CJA Dambovita a invitat mai multi arbitri prahoveni pentru a oficia meciuri la ultimele doua etape dupa ce o parte dintre „fluierasii” damboviteni au devenit „indisponibili”, in semn de protest pentru scandalurile si violentele din fotbalul dambovitean, a caror victima au devenit.

- Un barbat a suferit arsuri grave, intr-un incendiu izbucnit vineri la parterul unei case din Sectorul 2 al Capitalei, anunta Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov. In interiorul casei se simte miros puternic de gaze, insa primele informatii nu confirma daca a fost vorba de o…

- Pompierii din Argentina au fost nevoiți sa darâme un zid pentru a permite unei femei de 490 de kilograme sa-și paraseasca casa. Aceasta urma sa fie internata în spital pentru tratament, scrie presa locala.

- Un incendiu a izbucnit in aceasta dimineața la o vulcanizare auto din Pitești, vis-a-vis de supermarketul Lidl Nord. A ars o hala de tip sandwich cu o suprafața de aproximativ 50 mp. Pompierii au intervenit trei autospeciale cu apa și spuma și un echipaj SMURD. Proprietarul a suferit arsuri minore la…

- Un cal ramas nesupravegheat a cazut intr-o fosa septica, intr-o gospodarie de la marginea orașului, aproape de varianta ocolitoare a municipiului Gherla. Totul s-a petrecut luni dimineața in jurul orei 8,30 la o casa de pe strada Luncii. Proprietarul iși facuse in urma cu un an un bazin subteran, cu…

- 12 judete se afla, luni dimineata, sub avertizari cod galben de vant puternic, cu intensificari care vor depasi 70 de kilometri la ora. UPDATE: Douasprezece judete se afla, luni dimineata, sub avertizari cod galben de vant puternic, cu intensificari care vor depasi 70 de kilometri la ora, iar zona montana…

- Un incediu a cuprins in aceasta dimineața o locuința din Dipșa, afectand trei camere și, parțial, tavanul unei casei. O tanara de aproximativ 17 ani a suferit arsuri de gradul I și II pe 30% din suprafața membrelor inferioare.

- Politistii din Alba Iulia l-au identificat pe un tanar de 17 ani, din judetul Constanta, ca persoana banuita de comiterea a doua fapte de inselaciune si a unei tentative de inselaciune prin metoda „accidentul”. Acesta se afla in arestul IPJ Hunedoara, dupa ce, in cursul zilei de 6 noiembrie, ar fi incercat…

- Un barbat din satul Lanurile, județul Constanța, și-a dat foc in aceasta dimineața, fiind transportat de urgența la spital. Apelul la 112 a fost recepționat marți dimineața, la ora 5:12. Potrivit ctnews.ro , din motive necunoscute, barbatul de 31 de ani și-a turnat un lichid inflamabil pe haine, apoi…

- Alegeri parțiale: PNL, victorie importanta in fața PSD: A caștigat primaria municipiului Deva. Liberalii au mai anunțat ca PNL a reușit sa caștige alegerile pentru primar și in comunele Pantelimon, din județul Constanța, Calarași, din județul Cluj, Birghiș, din județul Sibiu și Checea, din județul Timiș.…

