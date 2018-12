Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit in aceasta dimineața intr-un depozit de materiale lemnoase din comuna Bucuieci, municipiul Chișinau. Apelul la Serviciul 112 a fost inregistrat la ora 05:23 minute, i-ar la fața locului au fost indreptate trei autospeciale de intervenție.

- La marginea Capitalei, in Chiajna, au luat foc mansardele de la doua blocuri lipite. Pompierii au trimis in zona 25 de mașini speciale de stingere a flacarilor. Locatarii au reușit sa iasa la timp din imobile.

- Un incendiu puternic a izbucnit, joi seara, la acoperisul unei fabrici de mobila din municipiul Targoviste, arderea manifestandu-se la nivelul a patru hale, pe o suprafata de aproximativ 10.000 de metri patrati. Deocamdata nu sunt anuntate victime, potrivit IGSU.

- Pompierii au fost solicitați noaptea trecuta sa intervina pentru a stinge un incendiu izbucnit la o casa din Ticvaniu Mare, județul Caraș-Severin. Acesta este al doilea incendiu la aceeași gospodarie, in decurs de doua luni. In plus pompierii spun ca focul ar fi fost pus intenționat. ”Azi noapte, in…

- Un apel la 112 a anunțat miercuri seara in jurul orei 19 un incendiu la Bunești, in apropiere de șoseaua Gherla – Dej. La locul evenimentului au intervenit pompierii de la Detasșamentul din Dej cu o autospeciala. A fost anumtat un incendiu produs la o anexa a unei gospodarii, dar s-a dovedit a fi alarma…

- Depozitul de furaje dintr-o gospodarie din comuna Arbore a luat foc ieri, in jurul orei 21.30, din cauza unui scurtcircuit produs la un conductor electric neizolat corespunzator. Nu au fost victime. Flacarile au distrus 8 tone de baloți, un autoturism pentru dezmembrare, o instalație pentru irigat,…

- Un puternic incendiu care a cuprins noaptea trecuta o gospodarie a pus pe jar un cartier intreg din Piatra Neamt, informeaza Observator TV.Focul ardea atat de tare incat pompierii au sosit la fata locului cu patru autospeciale. Flacarile amenintau sa se extinda la mai multe locuinte si chiar la o biserica…

- Un incendiu izbucnit in timpul nopții in curtea unei gospodarii din orașul Solca a distrus construcțiile anexe și a afectat grav acoperișul casei de locuit.Focul s-a pornit in jurul orei 01.30, in timpul nopții de miercuri spre joi, autoritațile fiind anunțate printr-un apel la 112. La fața locului…