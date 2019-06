Incendiu la o fermă din Borșa In noapte de vineri spre sambata, o ferma din Borșa a fost mistuita de flacari. Din primele informații, mai multe animale au ars in incendiu. Forțele de intervenție nu au reușit sa salveze nimic din calea flacarilor, animalele fiind carbonizate, iar din imobil a ramas doar pereții. Adapostul de animale nu era conectat la rețeaua […] Source Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

Sursa articol si foto: emaramures.ro

