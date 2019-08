Incendiu la o clădire de birouri din Ploiești. Angajații au fost evacuați Un incendiu a izbucnit in aceasta dupa-amiaza la o cladire de birouri din municipiul Ploiești. Flacarile au cuprins izolația exterioara a cladirii in zona in care se aflau aparatele de aer condiționat. Trei echipaje de pompieri, o autoscara, dar și o ambulanța SMURD au fost trimise imediat la fața locului. In scurt timp incendiul a fost lichidat de catre pompieri, iar acum urmeaza sa fie stabilita cauza producerii acestuia. Conform reprezentanților ISU Prahova, 15 persoane au fost evacuate din cladire. Din fericire, nimeni nu a avut nevoie de ingrijiri medicale. VEZI… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

