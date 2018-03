Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din Cimpeni au fost chemati sa intervina, joi dupa-amiaza, pentru stingerea unui incendiu izbucnit in localitatea Ciuruleasa, langa Abrud. Din primele date flacarile au cuprins acoperisul unei case din sat. Potrivit ISU Alba, nu sunt persoane ranite.

- Oamenii care plecau spre munca, in jurul ore 6.43, au avut parte de un adevarat soc in momentul in care au ajuns in statie. Un barbat zacea mort, intr-o balta de sange, cu urme de violenta in zona capului. Din primele informatii, victima se numeste Costel Bobescu si are 43 de ani. Revenim cu detalii

- Un incendiu a izbucnit luni dimineața, la acoperișul unei case de locuit din localitatea Vințu de Jos. Pompierii au intervenit pentru stingerea flacarilor. „Garda Sebeș intervine cu 2 autospeciale pentru stingerea unui incendiu izbucnit la acoperișul unei locuințe din localitatea Vințu de Jos, fara…

- Pompierii din Sebes au fost chemati sa intervina, luni dimineata, in jurul orei 7.45, pentru stingerea unui incendiu izbucnit in Vintu de Jos. Acoperisul unei locuinte a fost cuprins de flacari, potrivit ISU Alba. Pompierii au actionat cu doua autospeciale. Din primele date, nu au fost persoane ranite.…

- Pompierii din Cimpeni au fost chemati sa intervina, in noaptea de duminica spre luni, in jurul orei 1.00, pentru stingerea unui incendiu izbucnit in Abrud. Potrivit ISU Alba, flacarile au cuprins o cladire in care a functionat vechiul liceu din oras. La fata locului au intervenit si reprezentanti SVSU…

- Un apel la 112 a anunțat vineri seara faptul ca un incendiu a izbucnit la hornul unei gospodarii din localitatea Hașdate. La fața locului au fost trimise imediat 3 autospeciale de pompierii, doua din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgența Gherla și o autospeciala din cadrul Detașamentului…

- Pompierii din Sebeș au fost chemați sa intervina vineri, in jurul orei 16.40, pentru stingerea unui incendiu izbucnit in municipiu. Potrivit ISU Alba, a fost cuprins de flacari acoperișul unei case aflate pe strada Decebal. Revenim cu amanunte. foto: arhiva

- Pompierii din Sebes au fost chemati sa intervina, vineri dupa-amiaza, in jurul orei 16.45, pentru stingerea unui incendiu izbucnit in oras. Din primele date, flacarile au cuprins acoperisul unei case de pe strada Decebal. Revenim cu amanunte.

- Pompierii din Alba Iulia au intervenit, marți dimineața, pentru stingerea unui incendiu la centrala termica a unei case din cartierul albaiulian Paclișa, pe str. Aromei. S-a acționat cu doua autospeciale. Focul a fost localizat la scurt timp iar in jurul orei 7.15 se lucra pentru stingere. Revenim cu…

- Un incendiu la fabrica de brichete din satul Caiata, comuna Sihlea a fost anunțat in aceasta noapte, in jurul orei 2.50, in satul Caiata, comuna Sihlea. Au intervenit pompieri din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani 2 autospeciale de stingere cu apa și spuma, iar din cadrul Detașamentului…

- Un barbat in varsta de 43 de ani din satul Pietrosu, comuna Costesti, a murit vineri seara carbonizat, dupa ce locuinta sa a fost cuprinsa de flacari. Doua autospeciale ale Inspectoratului pentru Situații de Urgența Buzau au ajuns la locul anunțat, printr-un apel al unor vecini la 112, unde au gasit…

- La miezul nopții, patru echipaje cu trei autospeciale de stingere și o ambulanța SMURD din cadrul Stației de Pompieri Vidra au intervenit pentru stingerea unui incendiu, in comuna Barsești, ce cuprinsese acoperișul casei pe o suprafața de cca. 60 mp și al unei anexe pe cca. 50 mp. A doua…

- Un incendiu a izbucni duminica, 25 februarie, la acoperișul unei pensiuni din localitatea Arieșeni. Pompierii din Campeni intervin pentru stingerea flacarilor cu doua autospeciale și opt subofițeri. Potrivit ISU Alba, in urma incendiului nu au fost inregistrate victime. Revenim cu detalii.

- Un incendiu a izbucnit la acoperișul unei pensiuni din localitatea Arieșeni, duminica, in jurul orei 11.30. Pompierii din Campeni au intervenit pentru stingerea flacarilor. „Stația Campeni intervine cu 2 autospeciale și 8 subofițeri pentru stingerea unui incendiu izbucnit la acoperișul unei pensiuni…

- Pompierii din Campeni au fost chemați sa intervina, sambata, in jurul orei 17.30, pentru stingerea unui incendiu izbucnit in localitatea Carpiniș din comuna Roșia Montana. Potrivit ISU Alba, flacarile au izbucnit la hornul unei case de locuit. Revenim cu amanunte. foto: arhiva

- Detașamentul Aiud al Inspectoratului pentru Situații de Urgența Alba intervine cu doua autospeciale la stingerea unui incendiu izbucnit la o casa din localitatea Garbova de Jos. La fața locului s-a deplasat și o ambulanța SMURD. Nu se cunosc deocamdata motivele care casa a luat foc și nici pagubele. …

- Pompierii intervin, miercuri, pentru scoaterea unui cadavru din raul Mureș, pe raza localitații Ocna Mureș. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Alba, detașamentul Aiud intervine cu doua autospeciale și o barca pneumatica pentru scoaterea cadavrului. Revenim cu amanunte

- Pompierii intervin cu doua autospeciale pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o magazine dintr-o gospodarie situata in municipiul Aiud. Nu sunt persoane ranite, insa la fața locului s-a deplasat și o ambulanța SMURD, in caz de incidente, a anunțat Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU)…

- Pompierii intervin, miercuri la pranz, cu doua autospeciale pentru stingerea unui incendiu la o magazine dintr-o gospodarie din municipiul Aiud. Nu sunt persoane ranite, insa la fața locului s-a deplasat și o ambulanța SMURD, in caz de incidente, a anunțat Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU)…

- Pompierii din Aiud au fost chemati sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit miercuri dupa-amiaza, in municipiu. Din primele date, o magazie dintr-o gospodarie din oras a fost cuprinsa de flacari. Pompierii intervin cu doua autospeciale si o ambulanta SMURD.

- Doua autospeciale au fost mobilizate in noaptea de luni spre marți pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un grajd din comuna Cergau, localitatea Gergau Mic. Pompierii din Blaj au fost solicitați sa intervina in miezul nopții, potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Alba. Flacarile…

- Pompierii din Alba Iulia au fost chemati sa intervina, marti dupa-amiaza, pentru stingerea unui incendiu izbucnit pe strada Tudor Vladimirescu. Din primele date, flacarile au izbucnit la un garaj. Potrivit ISU Alba, ard deseuri. Pompierii actioneaza cu doua autospeciale.

- Pompierii au actionat luni seara pentru stingerea unui incendiu produs de un scurtcircuit la un generator electric la Spitalul Universitar din Capitala, au anuntat reprezentantii ISU Bucuresti Ilfov citati de Agerpres.ro. La fata locului au fost trimise cinci autospeciale de stingere, o autoscara, o…

- Pompierii din Alba au fost chemați sa intervina pentru stingerea unui incendiu la acoperișul unei case din Zlatna. Se intervine cu o autospeciala in cooperare cu Serviciul de Voluntariat pentru Situații de Urgența din Zlatna. Revenim cu amanunte.

- Pompierii intervin luni pentru stingerea unui incendiu la școala primara din Magherești, comuna Sacelu, județul Gorj. La fața locului sunt Garda de Intervenție Novaci, Detașamentul Targu Jiu și un echipaj SMURD. Din primele informații, copiii a...

- Stația de pompieri Cimpeni a intervenit aseara, la ora 17.33, in localitatea Sub Piatra, comuna Salciua de Jos, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casa de locuit, proprietatea lui S.D. Pompierii militari au acționat cu doua autospeciale de intervenție, in cooperare cu Serviciul Voluntar pentru…

- Un incendiu a izbucnit, miercuri in jurul orei 17.30, la o casa din localitatea Sub Piatra, comuna Salciua de Jos. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Alba, pompierii intervin cu doua autospeciale. ”Stația Campeni intervine cu doua autospeciale la un incendiu izbucnit la o casa…

- Un incendiu a izbucnit miercuri seara, la o casa din localitatea Sub Piatra, comuna Salciua. Pentru stingerea flacarilor au intervenit cu doua autospeciale pompierii din Campeni. Revenim cu detalii.

- Pompierii din Aiud au fost chemati sa intervina, luni, in jurul amiezii, pentru stingerea unui incendiu izbucnit in localitatea Magina. Din primele date, o casa a fost cuprinsa de flacari. Potrivit ISU Alba, pompierii intervin cu doua autospeciale si o ambulanta SMURD. Revenim cu amanunte.

- Detașamentul Aiud intervine, luni in jurul orei 12.00, cu doua autospeciale, pentru stingerea unui incendiu la o casa din localitatea Magina. „Detașamentul Aiud intervine cu 2 autospeciale și o ambulanța SMURD pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casa in localitatea Magina (Aiud).” Revenim…

- Detașamentul Aiud al Inspectoratului pentru Situații de Urgența intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casa de locuit din localitatea Geoagiu de Sus. ISU a anunțat ca au fost deplasate la fața locului doua autospeciale și o ambulanța SMURD. Nu s-au inregistrat victime. FOTO: Arhiva

- Locuitorii din satul Mineri, comuna Filipeștii de Padure se plang ca nu mai pot ieși din case din cauza mirosului ingrozitor care vine dinspre camp! Oamenii dau vina pe societatea Biogaz și pe substanțele pe care le impraștie pentru a fertiliza solul și cer ca Garda de Mediu Prahova sa vina in control…

- Detașamentul Aiud intervine, marți seara, cu doua autospeciale, pentru stingerea unui incendiu la o casa din localitatea Silivaș, comuna Hoparta. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența Alba, flacarile au izbucnit la coșul de fum. Incendiul s-a extins și a cuprins acoperișul casei. Revenim…

- Incendiu in satul Ratus, Criuleni. Din primele informatii se cunoaste ca de flacari a fost cuprins acoperisul unei centrale termice.La fata locului au intervenit pompierii.Revenim cu detalii.

- Pompierii din Gorj au intervenit, astazi, in satul Pleșa, din Bumbești-Jiu, unde acoperișul unei case a fost cuprins de flacari. Focul a distrus și o parte din bunurile aflate in interiorul locuinței. Din fericire, nu au fost inregistrate victime. „Duminica, in jurul orei 11.00,…

- Pompierii din Prahova intervin, sambata seara, in comuna Targsorul Vechi, unde un abator a fost cuprins de flacari. Focul se manifesta generalizat, pe o suprafata de 1.000 de metri patrati. Purtatorul de cuvant al ISU Prahova, Raluca Vasiloae, a declarat ca pompierii intervin, la ora transmiterii…

- Pompierii din Aiud au fost chemati sa intervina, vineri dupa amiaza, pentru stingerea unui incendiu la un autoturism, pe DN1, in zona comunei Unirea. Reprezentantii ISU Alba, Detasamentul Aiud, actioneaza cu o autospeciala de interventie. Revenim cu amanunte.

- Garda de pompieri Sebeș a intervenit ieri, 11 ianuarie 2018, in jurul orei 23.00, cu o autospeciala de descarcerare, pentru deblocarea ușii unui apartament din municipiu. Potrivit ISU Alba, in locuința a fost gasit cadavrul proprietarului. Se efectueaza cercetari pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor…

- Garda de pompieri Sebeș a intervenit, joi, in jurul orei 23.00, cu o autospeciala de descarcerare, pentru deblocarea unei uși la un apartament din municipiu. Potrivit ISU Alba, in locuința a fost gasit cadavrul proprietarului. Se efectueaza cercetari pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și imprejurarilor…

- Pompierii din Sebes au fost chemati sa intervina, in noaptea de marti spre miercuri, pentru stingerea unui incendiu izbucnit in localitatea Lancram. Din primele date, este vorba despre acoperisul unei case, ce a fost cuprins de flacari. Garda Sebes actioneaza cu trei autospeciale. Potrivit ISU Alba,…

- Garda de intervenție Blaj a intervenit aseara, la ora 21.09, in localitatea Bucerdea Granoasa, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la acoperișul unei case de locuit, proprietatea lui B.E. Pompierii militari au acționat cu doua austospeciale de intervenție și o ambulanța SMURD, in cooperare cu Serviciul…

- Un incendiu a izbucnit vineri, in jurul orei 14:30, la o anexa gospodareasca aflata in orașul Teiuș. UPDATE: Anexa aparține bisericii Greco-Catolice din Teiuș Potrivit ISU Alba, pentru stingerea flacarilor au intervenit pompierii din Aiud, cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma, dar și cu…

- Doua autospeciale de pompieri au intervenit in aceasta seara in localitatea Iara, unde a izbucnit un incendiu puternic la un imobil situat in zona centrala. Una dintre mașini a plecat de la Turda, iar alta a venit de la Baișoara. Read More...

- Acoperișul unei anexe de langa o cabana din Azuga a luat foc, relateaza presa locala. Deși flacarile nu au ajuns la cabana, cei 13 turiști cazați aici au fost evacuați preventiv. Pompierii ISU Prahova intervin cu doua autospeciale, dar in ajutor a venit și serviciul voluntar din Azuga cu alte doua autospeciale.…

- Un incendiu a izbucnit in noaptea de sambata spre duminica, in jurul orei 02:00, la o casa din localitatea Rameț. Potrivit ISU Alba, pompierii din Aiud au intervenit pentru stingerea focului cu doua autospeciale. Revenim cu detalii.

- O casa din comuna Rameț a fost cuprinsa de flacari in noaptea de sambata spre duminica. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Alba, pompierii au intervenit cu doua autospeciale. ”Detașamentul Aiud intervine cu doua autospeciale pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casa in…

- Un depozit in care se aflau 160 de tone de paie și fan a fost cuprins de flacari și a ars toata noaptea, la herghelia din Mangalia. Pompierii nu au putut sa intervina și au asistat focul pentru a nu se extinde la grajdurile in care se aflau 42 de cai.

- Incendiu la o cabana din comuna Sasciori. Trei echipaje de pompieri intervin. Un incendiu puternic a izbuncnit in aceasta seara la o cabana din comuna Sasciori, situata pe dealul Carpiniș, pe drumul ce duce prin spatele bisericii spre fostele saivane. La aceasta ora intervin trei echipaje ale pompierilor.…

- Detasamentul de pompieri Tulcea intervine pentru limitarea efectelor unui incendiu care se manifesta la o anexa gospodareasca din municipiul Tulcea, zona Vararie. Se intervine cu 2 autospeciale de stingere cu apa si spuma si 9 subofiteri. Pompierii au transmis ca nu sunt victime omenesti. ...

