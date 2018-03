Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dimineața, un incendiu a izbucnit la o garsoniera de la etajul 1 al unui bloc situat pe strada Brazilor, din cartierul Noua. Din cauza fumului dens, 20 de persoane au fost evacuate din imobil, șapte dintre ele fiind evaluate medical, iar patru fiind transportate la spital. Doua dintre…

- In data de 24 martie 2018, la ora 4.54, dispeceratul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Unirea” al judetului Alba a fost anuntat despre producerea unui incendiu la o anexa gospodareasca (grajd), proprietatea lui U.A. din localitatea Șeușa, comuna Ciugud. La fata locului s-au deplasat doua echipaje…

- In data de 22 martie 2018, la ora 17:57, dispeceratul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Unirea” al judetului Alba a fost anuntat despre producerea unui incendiu la o casa de locuit, proprietatea lui T.N. din localitatea Ciuruleasa. La fata locului s-au deplasat doua echipaje din cadrul Stației…

- Focul a facut pagube importante luni dimineața intr-o gospodarie din comuna Panaci.Flacarile au fost observate in jurul orei 09.35, cand o persoana a dat alarma la 112. La fața locului au ajuns pompierii Detașamentului de Pompieri Vatra Dornei, cu doua autospeciale cu apa și spuma, și o ambulanța ...

- Un incendiu a izbucnit azi-noapte, puțin inainte de miezul nopții, la mai multe sere private aflate pe raza localitații Bunești. Potrivit primelor informații, se pare ca focul a izbucnit din cauza unui scurt-circuit la sistemul de incalzire al serelor, flacarile fiind vizibile și din Mintiu Gherlii,…

- Un incendiu puternic a izbucnit intr-un mare hotel din Manila, Filipine. Aproximativ 300 de clienți au fost evacuați din hotel. Pentru cinci angajați, insa, a fost prea tarziu. Pompierii nu au reușit...

- Numeroase echipaje de pompieri au intervenit, sambata dimineața, la un puternic incendiu care a izbucnit intr-o gospodarie din comuna Brodina. Alarma de incendiu s-a dat in jurul orei 9.30. La fața locului au intervenit militarii Garzii de Intervenție Vicovu de Sus și ai Detașamentului de Pompieri ...

- Un apel la 112 a anunțat vineri seara faptul ca un incendiu a izbucnit la hornul unei gospodarii din localitatea Hașdate. La fața locului au fost trimise imediat 3 autospeciale de pompierii, doua din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgența Gherla și o autospeciala din cadrul Detașamentului…

- In data de 15.03.2018, incepand cu ora 09.00, la sediul Centrului Militar Judetean Alba s-a desfasurat un exercitiu in colaborare cu Detasamentul de Pompieri „Unirea” al Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta Alba, condus de domnul Locotenent colonel Mircea …

- Un incendiu a izbucnit aseara, in jurul orei 20:45, la o locuința din localitatea clujeana Ghirolt, comuna Aluniș. In urma apelului la 112, la fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Dej cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma, o ambulanța, dar și polițiștii.…

- Un violent incendiu care s-a inregistrat in noaptea de vineri spre sambata a transformat in scrum un garaj si un grajd din localitatea Radaseni. Flacarile de cativa metri inaltime amenintau sa cuprinda si cladirile invecinate, astfel incat pompierii au avut o misiune extrem de dificila.Timp de ...

- Un apel la 112 a anunțat vineri noaptea in jurul orei 00:30 faptul ca un incendiu a izbucnit la un fast-food din Gherla. La fața locului au fost trimise doua autospeciale de stingere cu apa și spuma din cadrul Detașamentului de pompieri Dej, precum și din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații…

- Inspectoratului pentru Situații de Urgența Alba intervine cu o autospeciala la un incendiu izbucnit la o casa din Vingard, Comuna Șpring. Potrivit acestora, o persoana a suferit arsuri pe maini și a fost transportata la spital cu ambulanța. Flacarile au izbucnit intr-una dintre camerele. La incendiu…

- Doua autospeciale ale Detasamentului 1 de Pompieri Craiova, din cadrul ISU “Oltenia “, actioneaza in aceste momente pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuinta din cartierul Bariera Valcii, str Primaverii. Un vecin a observat fum la acoperisul casei si ...

- In cursul dimineții de duminica, 4 martie, pompierii au fost solicitați sa intervina pentru stingerea unui incendiu produs la un apartament cu doua camere al unui imobil situat in centrul orașului. La fața locului s-au deplasat 10 subofițeri din cadrul Detașamentului de Pompieri Satu Mare cu o autospeciala…

- Pompierii intervin, vineri seara, in judetul Vrancea pentru stingerea unui incendiu care a cuprins locomotiva unui tren in care se afla aproximativ 300 de persoane. Deocamdata, nu s-a impus evacuarea calatorilor.

- Ieri seara, puțin dupa ora 19.30, un apel telefonic anunța un incendiu in vecinatatea sediului Serviciului Teritorial al Poliției de Frontiera Suceava, din municipiul Radauți. Chiar daca lucratorii Detașamentului de Pompieri din Radauți au intervenit cu cinci autospeciale de stingere și cu o ...

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Delta al Judetului Tulcea, Detasamentul Tulcea intervine astazi cu 2 autospeciale de stingere cu apa si spuma, 1 echipaj SMURD, pentru limitarea efectelor unui incendiu care se manifesta la o casa in municipiul Tulcea.Din primele informatii…

- Un incendiu violent a avut loc, duminica, la o locuința din localitatea clujeana Bologa.”Doua autospeciale de stins incendii din cadrul Detașamentului de Pompieri Huedin au desfașurat operațiuni de stingere mai bine de trei ore pentru stingerea flacarilor și înlaturarea efectelor…

- În incendiu nu au fost persoane ranite, iar flacarile au fost oprite înainte de extinderea la locuințele învecinate “Doua autospeciale de stins incendii din cadrul Detașamentului de Pompieri Huedin au desfașurat operațiuni de stingere mai bine de trei ore pentru stingerea…

- Incendiu in Bologa. O casa s-a facut scrum FOTO Pompierii clujeni au intervenit pentru stingerea unui incendiu la o casa de locuit din localitatea Bologa. Doua autospeciale de stins incendii din cadrul Detașamentului de Pompieri Huedin au desfașurat operațiuni de stingere mai bine de trei…

- Doua autospeciale de stingere ale pompierilor de la detașamentul din Dej au intervenit duminica la un incendiu produs in Mintiu Gherlii. Din primele informații, focul s-a declanșat dimineața in jurul orei 9 la anexa unei gospodarii, aflata aproape de șoseaua principala. știre in curs de actualizare…

- IMAGINI Incendiu la un TIR pe DN 1C(Baia Mare-Satu Mare)>FOTO Pompierii au fost solicitați sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un tir care se afla in mers pe DN 1C, E 58, intre localitațile Iojib și Livada. Pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Satu Mare s-au deplasat…

- Echipajele de stingere a incendiilor din cadrul Detașamentului de Pompieri Dej au fost solicitate sa intervina in noaptea de joi spre vineri la un atelier de pe strada Lucian Blaga din localitate.

- Joi, 22.02.2018, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Porolissum al judetului Salaj a organizat si desfasurat un exercitiu cu forte in teren pentru antrenarea structurilor de interventie la stingerea unui incendiu izbucnit la un obiectiv din industria de prelucrare a lemnului din Simleu Silvaniei.…

- Un exercițiu al Detașamentului de pompieri Alba Iulia a avut loc, joi dupa-masa, la Albalact, in localitatea Oiejdea. „S-a intervenit in localitatea Oiejdea la SC ALBALACT cu 4 autospeciale, o ambulanța SMURD 2 (15 subofițeri), pentru un incendiu izbucnit la instalația de racire.”

- In momentul in care a aprins un chibrit s-a produs o explozie. Cei doi copii se aflau pe pat si au suferit arsuri dupa ce hainele le-au luat foc. Micutii au fost transportati de urgenta la spital, iar medicii spun ca starea lor este stabila, caile respiratorii nefiind afectate. Tatal a reusit sa…

- TRAGIC Un batran de 88 de ani, Emil Buganu, din satul Babuta, comuna Dragomiresti, si-a pierdut viata `n cel mai crunt mod: ars de viu. Incendiu a fost anuntat azi noapte, iar la fata locului au intervenit sapte subofiteri si un ofiter de la Detasamentul Barlad, cu o autospeciala de lucru cu apasi…

- Militarii Punctului de Lucru Poiana Stampei și ai Detașamentului de Pompieri Vatra Dornei, impreuna cu lucratorii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgența Poiana Stampei, au intervenit cu patru autospeciale și un buldoexcavator pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la hala unui…

- Va informam ca in Monitorul Oficial nr. 49 din 18.01.2018, a fost publicata Legea nr.28/2018 pentru completarea Legi307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, care impun afișarea panourilor de inștiințare asupra cladirilor și spațiilor publice din categoria comerț, cultura și turism, care nu dețin…

- Un incendiu izbucnit duminica la pranz in municipiul Campulung Moldovenesc a distrus un autoturism si doua garaje. Focul a fost anuntat in jurul orei 13.00, la fata locului ajungand angajatii Detasamentului de Pompieri Campulung Moldovenesc, care au fost nevoiti sa intervina cu doua autospeciale ...

- Focul a pornit de la un coș de fum amplasat necorespunzator fața de materiale combustibile, au precizat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Arad. Aproximativ 150 de metri patrați din acoperișul imobilului au ars in incendiu. Potrivit ISU Arad, flacarile au fost stinse…

- In cursul acestei nopti, pompierii din cadrul I.S.U. ,,Somes” Satu Mare au intervenit pentru stingerea unui incendiu produs in localitatea Iojib. Urgenta au fost anuntata la ora 23:47, la numarul unic pentru apeluri de urgenta 112. La fața locului s-au deplasat doua echipaje cu doua autospeciale de…

- Un exercițiu al Detașamentului de pompieri Alba Iulia a avut loc, vineri seara, in centrul municipiului Alba Iulia, la Hotel Parc. S-a ”intervenit” cu 2 autospeciale, 1 ambulanța SMURD, 1 autoscara și 12 subofițeri pentru ”stingerea” unui incendiu și ”salvarea” unei victime dintr-o incapere de la etajul…

- Pompierii de la ISU Dobrogea au fost alertati in urma cu cateva minute prin telefonul de urgenta ca un imobil situat in municipiul Medgidia a luat foc.Casa in cauza este situata in zona Ciment, la baraci, iar focul este deja generalizat pe o suprafata de aproximativ 50 de metri patrati.Pompierii de…

- https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=581628005507156&id=418027175200574 Echipa pirotehnica a ISU SATU MARE a executat astazi, 8 februarie, o intervenție complexa in vederea distrugerii in condiții de siguranța a unor elemente de muniție ramase neexplodate. Dupa o pregatire minuțioasa, specialistii…

- Pompierii au actionat luni seara pentru stingerea unui incendiu produs de un scurtcircuit la un generator electric la Spitalul Universitar din Capitala, au anuntat reprezentantii ISU Bucuresti Ilfov citati de Agerpres.ro. La fata locului au fost trimise cinci autospeciale de stingere, o autoscara, o…

- Pompierii militari de la Detașamentul Campina au intervenit in aceasta dimineața la un incendiu declanșat pe Strada Victor Babeș, la una dintre casele particulare de aici. Din pacate, exista și o victima, un barbat de 67 de ani, gasit decedat de echipajul de intervenție. Medicii de la Smurd i-au constatat…

- Incendiu la Mogosani, Bobu. A intervenit un echipaj din cadrul Detașamentului de Pompieri Tg-Jiu și unul din cadrul SVSU, iar focul a fost lichidat imediat, neexistand pericolul de a se extinde in apropierea caselor, desi localnicilor le era teama de acest lucru pana la aparitia pompierilor. FOTO…

- Șase pensiuni din Straja amendate din cauza conditiilor de securitate la incendiu Administratorii a sase pensiuni din statiunea Straja au fost amendati de pompierii militari pentru ca spatiile de cazare sau alimentatie publica pe care le detin nu indeplinesc conditiile de securitate la incendiu, valoarea…

- Un incendiu izbucnit in aceasta dimineața in Dej-Triaj s-a soldat cu decesul unui barbat in varsta de 68 de ani. Alarma s-a dat in aceasta dimineața, in jurul orei 8. Pana la sosirea pompierilor din cadrul Detașamentului de Pompieri Dej și a polițiștilor, mai multe persoane de pe strada Triajului au…

- La fața locului s-au deplasat patru echipe ale Detașamentului de Pompieri Botoșani cu trei autospeciale cu apa și spuma și un SMURD, precum și patru echipaje ale Serviciului Judetean de Ambulanta. La sosirea forțelor de intervenție ardeau bunurile din apartament, cu flacara și degajari mari de fum,…

- In ultimele 24 de ore, pompierii maramureșeni au lichidat trei incendii. Ieri, 16.01, pompierii Detașamentului ” Capitan Marchiș Adrian” Baia Mare au lichidat un incendiu in localitatea Baița, unde acoperișul unei locuințe a fost cuprins de flacari. Focul a mistuit diverse materiale textile și circa…

- Un incendiu a izbucnit in aceasta seara, in jurul orei 21:00, la un fanar aflat pe raza municipiului Dej. Potrivit primelor informații, flacarile se manifesta la un depozit de fan situat pe strada Ion Luca Caragiale din Dej. In urma apelului la 112, la fața locului au intervenit pompierii din cadrul…

- Pompierii din Gorj au intervenit, astazi, in satul Pleșa, din Bumbești-Jiu, unde acoperișul unei case a fost cuprins de flacari. Focul a distrus și o parte din bunurile aflate in interiorul locuinței. Din fericire, nu au fost inregistrate victime. „Duminica, in jurul orei 11.00,…

- Un puternic incendiu a afectat joi dimineata o gospodarie din satul Sfantu Ilie, al comunei Scheia. Focul a izbucnit inainte de ora 07.00, fiind observat cu destula intarziere si anuntat prin intermediul unui apel la 112. La fata locului au ajuns militarii Detasamentului de Pompieri Suceava, care ...

- Pompierii gorjeni au intervinit joi, 11 ianuarie, la un incendiu care a izbucnit la o casa de locuit in comuna Balanești, sat Balanești. Doua autospeciale de stingere cu apa și spuma din cadrul Detașamentului de Pompieri Tg-Jiu au fos...

- La sfarșitul celei de-a douazecea zile de la izbucnirea incendiului la sonda de gaz de la Moftinu Mare, intervenția pentru captarea in siguranța a gazului și inchiderea sondei a fost finalizata. Aceasta misiune de amploare, desfașurata sub comanda integrata a inspectorului general al Inspectoratului…

- Un puternic incendiu a distrus locuința unei familii din comuna Vama. Focul a izbucnit duminica dimineața, in jurul orei 07.00, fiind anunțat printr-un apel la 112. La faia locului au ajuns militarii Detașamentului de Pompieri Campulung Moldovenesc, impreuna cu lucratorii Serviciului Voluntar ...

- O biserica din satul Braiesti, comuna Horodniceni, a fost in pericol de a lua foc dupa ce flacarile au cuprins o anexa din curtea lacasului de cult. Potrivit ISU Suceava, militarii Detașamentului de Pompieri Falticeni, impreuna cu lucratorii Serviciilor Private pentru Situații de Urgența din Cornu Luncii,…