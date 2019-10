Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu puternic de vegetație uscata a izbucnit in Croitori, județul Dambovița, și s-a extins pe o suprafata de 2,5 Post-ul Incendiu de vegetație uscata la Croitori apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- In urma cu putin timp, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in Olimp pentru localizarea si lichidarea unui incendiu, care a izbucnit in apopierea localului Popasul Pescarilor.Din primele informatii, se pare ca anexa unei locuinte a fost cuprinsa de flacari.…

- In ultimele 24 de ore pompierii maramureșeni au intervenit pentru lichidarea a trei incendii. Ieri, 25.09., militarii Secției Vișeu de Sus au lichidat un incendiu izbucnit la o bucatarie din localitatea Bistra. Focul a distrus circa 8 metri patrați din bucataria de lemn și aproximativ 3 metri patrați…

- Ziarul Unirea INCENDIU la o anexa in orașul Teiuș. Intervin pompierii din Aiud și SVSU Teiuș cu doua autospeciale Un incendiu a izbucnit vineri, in jurul orei 13.00, la o anexa din localitatea Teiuș. Au intervenit pompierii din Aiud și SVSU Teiuș cu doua autospeciale. Detașamentul Aiud a intervenit,…

- Pompierii au intervenit cu trei autospeciale pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o anexa gospodareasca de pe strada Alexandru Carnabel din Galati. Doua persoane varstnice au primit ingrijiri medicale.

- Un incendiu a izbucnit in aceasta dupa amiaza la o anexa gospodareasca din localitatea Ghirdoveni, județul Dambovița. La fața locului Post-ul Incendiu la o gospodarie din Ghirdoveni apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Incendiu la un depozit de materiale chimice in Comuna Butimanu, SC Brigexim, fara victime. Intervine ISU Dambovița cu 6 ASAS, Post-ul Incendiu la un depozit de materiale chimice apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Incendiu provocat cel mai probabil de foc deschis la o anexa gospodareaaca de cca. 60mp din Municipiul Moreni. Nu au Post-ul Incendiu intr-o gospodarie din Moreni apare prima data in Gazeta Dambovitei .