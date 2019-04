Incendiu la Notre-Dame.Motivul pentru care pompierii francezi nu au folosit elicopterele pentru a stinge focul care a cuprins catedrala

Stiri pe aceeasi tema

- UPDATEIntregul acoperis al Catedralei Notre-Dame din Paris s-a prabusit, ars de flacarile care au cuprins luni seara cladirea veche de secole, transmite Reuters. "Practic, intregul acoperis a disparut. Nu vad nici o speranta pentru cladire", a spus Jacek Poltorak, martor ocular, care…

- Un incendiu puternic s-a declanșat luni seara la Paris, in Franța, la celebra catedrala Notre Dame. Potrivit surselor de la fața locului, acoperișul catedralei s-a prabușit complet. La locul evenimentului au intervenit numeroase echipaje de pompieri, care incerca sa stinga focul uriaș cu tunurile de…

- Un incendiu violent a izbucnit la catedrala Notre Dame din Paris, pe partea superioara, in zona celor doua clopotnite. Catedrala construita in perioada 1163-1345 arde ca o torța, iar flacarile se extind. Turla și acoperișul s-au prabușit in urma flacarilor mistuitoare.