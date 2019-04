Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a adresat marti 'condoleante' omologului sau francez Emmanuel Macron dupa incendiul care a devastat catedrala Notre-Dame din Paris, transmite AFP, citand un comunicat al Casei Albe.

- Merkel s-a pronuntat pentru continuarea contactelor diplomatice in formatul Normandia (cu participarea Frantei, Germaniei, Ucrainei si Rusiei), lansat in 2014 pentru solutionarea conflictului din estul Ucrainei. "Cred ca ar trebui sa continuam lucrul in acest format", a spus ea, recunoscand totodata…

- Gruparea Statul Islamic a fost invinsa "100%" in Siria, a afirmat vineri presedintele american Donald Trump, aratandu-le jurnalistilor harti cu regiuni controlate in trecut de organizatia terorista, relateaza AFP si DPA, informeaza Agerpres.Citește și: Rușii testeaza rachete hipersonice impotriva…

- Presedintele american Donald Trump a discutat de la bordul avionului sau prezidential Air Force One cu liderii nipon si sud-coreean, Shinzo Abe si Moon Jae-in, dupa summitul esuat cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, a anuntat joi Casa Alba, informeaza AFP. "El le-a spus ca va continua…

- Președintele SUA, Donald Trump, va decreta "stare de urgența naționala" pentru a obtine fonduri pentru construirea unui zid la frontiera dintre Statele Unite si Mexic, un proiect controversat, promis în campania electorala din 2016, a anuntat Casa Alba, informeaza BBC News online. Trump…

- Statele Unite mentin sanctiunile impotriva Coreei de Nord, desi s-au inregistrat progrese in negocierile pentru denuclearizare, a precizat vineri purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Sarah Sanders, citata de Reuters. Sanders anuntase, cu putin timp inainte, ca a doua intalnire intre presedintele american…

- Statele Unite mentin sanctiunile impotriva Coreei de Nord, desi s-au inregistrat progrese in negocierile pentru denuclearizare, a precizat vineri purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Sarah Sanders, citata de Reuters, potrivit agerpres.ro.Citește și: Cercetatorii dezvaluie secretul succesului:…

- Premierul britanic Theresa May si-a anulat participarea la Forumul Economic de la Davos (Elvetia), programat pentru saptamana 21-25 ianuarie. May a luat aceasta decizie pentru a se concentra pe Brexit, in conditiile in care Parlamentul britanic a respins acordul negociat de premier pentru…