Stiri pe aceeasi tema

- Incendiul care a distrus partial in noaptea de luni spre marti Catedrala Notre-Dame din Paris a provocat "durere in inima rusilor", a declarat marti presedintele Federatiei Ruse, Vladimir Putin, propunand trimiterea "celor mai buni specialisti rusi" pentru a ajuta la reconstructie, informeaza AFP. "Notre-Dame…

- Un incediu de proportii a izbucnit la catedrala Notre-Dame din Paris luni dupa amiaza. Acoperisul cladirii a fost distrus si s-a prabusit. Nu au fost victime. ”Notre-Dame in flacari. Emoții in toata țara. Ma gandesc la toți catolicii și la toți francezii. Ca toți compatrioții noștri, sunt trist in seara…

- Liderul de la Paris a mers personal la Notre-Dame, inca de seara trecuta, cand inca flacarile nu fusesera stinse in totalitate, pentru a vedea urmarile incendiului violent care a cuprins una dintre constructiile simbol ale Frantei si pentru a discuta cu autoritatile aflate la fata locului. Nu singur,…

- Dupa aproximativ 12 ore de lupta cu flacarile, incendiul de la Notre-Dame de Paris nu a fost stins înca. Sutele de pompieri mobilizați îl au acum sub control, dar pericolul nu a trecut. De asemenea, o persoana a fost ranita.

- De cateva zile se afla in unul dintre cel mai frumoase locuri din lume, Paris. Celebrul cuplu a vizitat in primele zile ale șederii lor in Paris, Moulin Rouge, iar ieri chiar cu cateva minute inainte sa fie cuprinsa de flacari cei doi au fost la Catedrala Notre-Dame. Olguța Berbec și soțul ei Remus…

- Nu este clara cauza incendiului, insa oficialii sustin ca ar putea avea legatura cu lucrarile de renovare. Imaginile de pe retelele sociale arata cum iese fum deasupra cladirii vechi de 850 de ani. Anul trecut Biserica Catolica din Franta a facut apel pentru a obtine fonduri pentru a salva catedrala,…

- Incendiile din locuinte au loc frecvent si, de cele mai multe ori, se sfarsesc tragic. Statisticile Inspectoratului General Pentru Situatii de Urgenta arata ca, in ultimii 6 ani, peste 1000 de persoane si-au pierdut viata in astfel de incidente. Instalatiilor electrice defecte, improvizatiile…

- Pompierii maramureseni vin in sprijinul cetatenilor cu masuri de prevenire pentru evitarea izbucnirii unor incendii in urma exploatarii necorespunzatoare a instalatiilor electrice. Astfel, de regula: – aparatele electrocasnice nu trebuie lasate sub tensiune nesupravegheate, fiind indicata deconectarea…