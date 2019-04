Stiri pe aceeasi tema

- Insarcinatul cu afaceri israelian la Paris a fost convocat vineri la Ministerul de Externe francez dupa 'intruziunea' fortelor de securitate israeliene - un fapt 'grav si inadmisibil' - in incinta Institutului Cultural francez din Ierusalim cu scopul de a anula un eveniment, a anuntat diplomatia…

- UPDATE – Sunt oameni care vor sa distruga Franta, iar cei care au participat la protestele de ieri le sunt complici, a declarat presedintele Frantei, Emmanuel Macron, la reuniunea de criza, desfasurata in aceasta noapte, la Ministerul de Interne, dupa manifestatia violenta a vestelor galbene, care au…

- La cate scandaluri au zguduit Ministerul de Interne de-a lungul ultimelor doua decenii, cu greu ai zice ca un ”pont” atat de incendiar nu a fost inca detonat public. Nici macar atunci cand ”tinta” structurilor contrainformative, un politician care a facut parte din prima linie a unui important partid…

- Autor: Adrian NASTASE Va amintiti vizita lui Nicolas Sarkozy, in calitate de ministru de interne, la Bucuresti? Era in timpul primului sau mandat, intre 2002-2004. Am avut atunci o discutie destul de aprinsa, pe care a descris-o in cartea lui, „Temoignages”, un manifest pentru alegerile prezidentiale…

- Mii de persoane au demonstrat sambata la Paris si in alte orase din Franta si zeci au fost arestate, miscarea antiguvernamentala "vestele galbene" intrand astfel in cea de-a 15-a saptamana de proteste, relateaza dpa si Reuters. Circa 11.600 de persoane au participat la proteste la nivel national, dintre…

- Ambasadoarea Italiei in Franta a fost convocata luni la Ministerul de Externe francez dupa afirmatiile facute de vicepremierul italian, Luigi Di Maio, care a acuzat Franta de "saracire a Africii" si de agravare a crizei migrantilor, informeaza AFP, citand o sursa guvernamentala, potrivit agerpres.ro.Citeste…

- Fostul ministru francez de Interne Claude Gueant, considerat mana dreapta a președintelui Nicolas Sarkozy, a fost condamnat definitiv la un an de inchisoare intr-un dosar de deturnare de fonduri publice. Curtea de casație a validat condamnarea la doi ani de inchisoare, dintre care unul cu suspendare,…

- Fostul ministru francez de interne Claude Gueant a fost condamnat definitiv la un an de inchisoare cu executare pentru deturnare de fonduri publice, dupa ce Curtea de Casatie i-a respins recursul in anulare,...