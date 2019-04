Stiri pe aceeasi tema

- Notre Dame este un simbol al Frantei si al culturii noastre europene, a declarat cancelarul german Angela Merkel luni seara, dupa ce vestita catedrala a fost cuprinsa de un incendiu masiv, informeaza Agerpres.Citește și: Vaticanul este in stare de 'șoc și tristețe' dupa incendiul de la catedrala…

- Emmanuel Macron, presedintele Frantei, s-a deplasat luni seara la Catedrala Notre-Dame din Paris, pentru a asista la operatiunile de stingere a incendiului potrivit mediafax Emmanuel Macron si-a intrerupt intalnirile programate si a ajuns la Catedrala Notre-Dame la ora 20.15 (21.15, ora Romaniei).…

- ”Sunt afectata de veștile teribile de la Paris, Catedrala #NotreDame este un simbol al Franței și al Europei. Gandurile mele sunt alaturi de voi, prietenii noștri francezi”, e mesajul pe care Viorica Dancila l-a scris, pe Twitter, dar in franceza.Președintele Senatului Calin Popescu Tariceanu…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis luni un mesaj in care arata ca Romania este alaturi de Franta in contextul incendiului de la catedrala Notre-Dame. "Vesti sfasietoare vin de la Paris. Notre-Dame, un simbol istoric al culturii europene, este in flacari in aceasta seara. Romania este…

- Presedintele Klaus Iohannis reactioneaza, printr-un mesaj pe Twitter, la incendiul care a distrus Catedrala Notre Dame de la Paris. "Stiri sfasietoare vin de la Paris. Notre Dame, un simbol istoric al culturii europene, este in flacari in aceasta seara. Romania este alaturi de Franta."/ "Heartbreaking…

- Emmanuel Macron și-a anulat toate activitațile pe care le avea in program asta-seara și se indreapta spre locul dezastrului. "Notre Dame in flacari. Emoții pentru toata națiunea. Gandurile mele se indreapta spre toți catolicii și spre toți francezii. la fel ca toți compatrioții, sunt trist sa vad acest…

- „Intrevedere cu PM @VDancila_PM despre parcursul #RO2019EU, #SibiuSummit, statul de drept. Poate ca sunt de moda veche, dar continui sa cred ca este responsabilitatea judecatorilor si nu a politicienilor sa decida cine este vinovat si cine nu", precizeaza Donald Tusk, intr-un mesaj postat pe Twitter.…

- ”Incredibila știre. Poporul roman merita stat de drept. Ministrul Justiției a anunțat ca e gata sa dea o ordonanța prin care sute de condamnari in cazuri de corupție vizandu-i pe inalții demnitari vor fi inavlidate”, a reacționat, pe twitter, oficialul finlandez, comisar pentru pentru Crestere economica,…