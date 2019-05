Incendiu la New York. Şase persoane, între care şi patru copii au murit Pompierii au fost solicitati sa intervina in ansamblul HLM care dateaza din 1910 si cuprinde 40 de cladiri din nordul Harlemului. bIncendiul s-a declansat la ora locala 01:40. Un apartament de la etajul al 5-lea a izbucnit in flacari, miercuri dimimneata, iar pompierii "s-au luptat cu focul pentru a stinge incendiul", a informat seful Pompierilor new-yorkezi, Daniel Nigro, preluat de presa americana. Cand pompierii au patruns in apartamentul de la etajul 5 al cladirii, au gasit in camerele din spate ale imobilului sase persoane care murisera din cauza flacarilor. Intre victime… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol: rtv.net

